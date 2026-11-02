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Vasseur zuří na Leclerca s Hamiltonem: Ať si uvědomí, že na nich pracuje 2000 lidí

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Lewis Hamilton a Charles Leclerc svým vzájemným soubojem o první místo, který se odehrál krátce po startu, pořádně rozzuřili Frédérica Vasseura. Brit nakonec dokázal získat alespoň pódiové umístění, Monačan se však Velkou cenou protrápil.
Vasseur zuří na Leclerca s Hamiltonem: Ať si uvědomí, že na nich pracuje 2000 lidí

Vasseur zuří na Leclerca s Hamiltonem: Ať si uvědomí, že na nich pracuje 2000 lidí

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 01:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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