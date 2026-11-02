Komentář šéfredaktora: Forza Kimi! Itálie má po 73 letech mistra světa F1

Komentář šéfredaktora: Forza Kimi! Itálie má po 73 letech mistra světa F1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Andrea Kimi Antonelli_2026
Článek byl publikován 02.11.2026 00:00
Andrea Kimi Antonelli se v Mexiku stal mistrem světa formule 1 pro rok 2026 a zároveň nejmladším šampionem...
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