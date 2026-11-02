Vyjádření Verstappena, Hamiltona a Antonelliho po VC Mexika

Max Verstappen (1.)
Nico Rosberg: „Maxi, tohle byl fantastický víkend. Po komplikacích v kvalifikaci jsi byl až pátý a člověk si říkal: ‚Tohle bude těžké.‘ Dnes jsi to ale zvládl skvěle.“
Max Verstappen: „Dnes to tam bylo hodně hektické. Myslím, že už samotný start mi ten závod hodně usnadnil. Měl jsem prostě velmi dobré první kolo. Potom jsme zvolili trochu odlišnou strategii. Myslím, že nám trochu chybělo tempo, ale drželi jsme se, dělali správná rozhodnutí ve správnou chvíli. Samozřejmě nás Charlesův trest posunul do vedení a pak bylo vidět, že se mě pořád drželi.“
„Bylo to těžké. Na konci jsem se pořádně zapotil, když jsem se snažil udržet Lewise za sebou.“
Nico Rosberg: „Jedním z klíčových momentů tvého dne byla také první zatáčka a obrana proti Lewisovi. Bylo to opravdu na hraně.“
Max Verstappen: „Jak víš, nájezd do první zatáčky je tady strašně dlouhý a trefit brzdný bod s tím velkým hrbolem uprostřed tratě není jednoduché. Musel jsem být docela opatrný. A samozřejmě, v první zatáčce je už takovou tradicí, že tam dvě auta bojují o vedení.“
Nico Rosberg: „Maxi, musím se tě zeptat také na Kimiho. Je to tvůj kamarád a právě se stal mistrem světa. Řekni nám o něm pár slov.“
Max Verstappen: „Je to samozřejmě neuvěřitelné. Měl fantastickou sezónu a dokázat něco takového v tak mladém věku je opravdu, opravdu působivé. Je úžasné vidět celý tým, jak s ním slaví. Je tady také jeho rodina, takže jsem si jistý, že je to pro něj velmi emotivní den. Jsem na něj opravdu hrdý.“
Nico Rosberg: „Těšíme se na vaše souboje od příštího roku o další titul. Bude to velké.“
Lewis Hamilton (2.)
Nico Rosberg: „Lewisi, včera jsi zajel fantastickou kvalifikaci. To kolo bylo kouzelné, ale dnes ti vítězství nakonec uniklo a skončil jsi druhý. Je to velké zklamání?“
Lewis Hamilton: „Především se podívejte na tenhle dav. Musíme je ocenit. A obrovská gratulace Kimimu a týmu Mercedesu. Je skvělé vidět je všechny tady nahoře, jak slaví svůj úspěch.“
„Nejmladší mistr světa v historii, to je opravdu fenomenální. Jsem vděčný, že jsem mohl být součástí závodu, ve kterém se to stalo. Byl to těžký, opravdu těžký den. Myslím, že jsme dnes měli tempo na vítězství, ale nebylo nám souzeno. Probereme si to interně a zjistíme, co můžeme udělat lépe.“
Nico Rosberg: „Bohužel se na to musím zeptat, protože vítězství ti uniklo právě při souboji s týmovým kolegou. Ten to do určité míry rozhodl. Jak jsi tu situaci viděl? Myslíš, že pětisekundový trest pro Charlese byl spravedlivý, nebo měl pozici vrátit?“
Lewis Hamilton: „Na brífinku jezdců jsme se bavili o tom, že jakmile v první zatáčce vyjedete mimo trať, musíte pozici vrátit. Nevím… Loni jsem za úplně stejný manévr dostal desetisekundový trest. Nakonec nás právě tohle stálo dnešní vítězství. Myslím, že si o tom budeme muset za zavřenými dveřmi opravdu vážně promluvit.“
„Pozitivní ale je, že tým pracuje opravdu tvrdě. Auto jsme výrazně zlepšili a je skvělé být tady. Tento víkend navíc jedeme se starším motorem. Takže je to dobrý výsledek a dobré body. Je škoda, že jsme nezískali vítězství, ale někdo vyhraje a někdo prohraje.“
Nico Rosberg: „Myslím, že právě to je pozitivní. S tímhle autem můžeš do konce roku ještě vyhrávat. A kdo ví, co příští rok? Můžeš Kimiho pořádně potrápit.“
Lewis Hamilton: „Doufám, že příští rok budeme mít motor, se kterým proti němu budeme skutečně moct bojovat. Letos kolem nás na většině rovinek během sezóny prostě létali. Pokud to dokážeme vyřešit a zároveň zachováme tenhle základ auta, myslím, že můžeme dosáhnout opravdu skvělých výsledků. Spoléhám na tým a stoprocentně mu věřím.“
Nico Rosberg: „Každopádně gratuluju k druhému místu a přeju všechno nejlepší.“
Andrea Kimi Antonelli (3.)
Nico Rosberg: „Kimi, dokázal jsi to! Jsi mistrem světa formule 1 pro rok 2026 a zároveň nejmladším mistrem světa v historii formule 1. Popiš nám, co teď cítíš.“
Andrea Kimi Antonelli: „Dokázali jsme to. Dokázali jsme to a bez nich bych tady nebyl, bez Mercedesu, bez své rodiny. Jsem za tenhle okamžik nesmírně vděčný a je to něco, co s námi zůstane navždy. Nemám slov. Pořád se snažím zpracovat, co se právě stalo.“
Nico Rosberg: „Dnes stojíš na pódiu vedle dalších dvou jezdců, kteří patří mezi vůbec nejlepší v historii. Dělá to ten okamžik ještě výjimečnějším, když jsi je v této sezóně dokázal porazit?“
Andrea Kimi Antonelli: „Samozřejmě, samozřejmě. Byla to neuvěřitelná sezóna a sdílet pódium s Maxem a Lewisem je opravdu neuvěřitelné. Těším se na další souboje v budoucnu.“
Nico Rosberg: „Teď už nám můžeš říct: cítil jsi někdy trochu nervozity? Protože zvenčí to po celý rok působilo neuvěřitelně jistě.“
Andrea Kimi Antonelli: „Jo, myslím, že tenhle víkend jsem cítil o něco větší napětí. Ale jsem prostě strašně šťastný, že jsme to dokázali, a teď si můžeme užít zbytek sezóny.“
Nico Rosberg: „Užij si tenhle okamžik, opravdu si ho zasloužíš.“
Andrea Kimi Antonelli: „Moc děkuju, Mexiko.“
Po pódiových rozhovorech
Nico Rosberg: „Kimi, prosím, pojď ještě na chvíli dopředu, jen na jeden krátký rozhovor. Je neuvěřitelné vidět tvoje emoce. Opravdu si to zasloužíš. Tohle je tvoje chvíle.“
Andrea Kimi Antonelli: „Moc děkuju. Na tenhle den nikdy nezapomenu. Obrovské díky mému týmu, rodině, přátelům a všem vám, kteří mě podporujete a podporujete tenhle sport. Jsem za to nesmírně vděčný. Moc děkuju.“
Nico Rosberg: „Už ti teď začíná trochu víc docházet, co se právě stalo?“
Andrea Kimi Antonelli: „Jo, jo. Začíná mi docházet, že je to skutečné, a hodlám si užít úplně každý okamžik.“
Nico Rosberg: „Můžu se tě ještě na něco zeptat? Je úžasné vidět, jak jsou za tebe všichni šťastní. V jakém okamžiku letošní sezóny sis poprvé řekl: ‚Wow, já tenhle šampionát opravdu můžu vyhrát‘? Teď už nám to můžeš říct.“
Andrea Kimi Antonelli: „Myslím, že poměrně brzy. Měli jsme velmi silné auto, byli jsme velmi konzistentní a pravidelně jsme podávali dobré výkony. Takže jsem si říkal, že letos můžeme mít šanci. A jsem opravdu šťastný, že se nám to nakonec podařilo dotáhnout.“
Nico Rosberg: „Jak to dnes večer oslavíš?“
Andrea Kimi Antonelli: „Půjdu do toho naplno, ne? Budu slavit s rodinou, přáteli a týmem a prostě si to celé užijeme, protože je to opravdu výjimečný okamžik, na který nikdy nezapomeneme.“
Nico Rosberg: „Jsi prvním italským mistrem světa po 73 letech, od dob Ascariho. Řekni prosím něco svým italským tifosi a všem Italům.“
Andrea Kimi Antonelli: „Všem, kteří mě sledují doma, a všem, kteří sem tento víkend přijeli, opravdu moc děkuju za veškerou podporu. Dokázali jsme to, dokázali jsme to a mám z toho obrovskou radost. Budeme dál tlačit, abychom Itálii i nadále dostávali co nejvýš. Posílám objetí, děkuju.“
Nico Rosberg: „Prosím všechny o obrovský potlesk pro Kimiho! Andrea Kimi Antonelli, mistr světa formule 1 pro rok 2026!“