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Vyjádření Verstappena, Hamiltona a Antonelliho po VC Mexika

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Andrea Kimi Antonelli se v Mexiku stal mistrem světa formule 1 pro rok 2026 a zároveň nejmladším šampionem v historii. Závod vyhrál Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem, Antonellimu ale třetí místo stačilo k definitivnímu zisku titulu. Co po závodě řekla trojice na pódiu?
Vyjádření Verstappena, Hamiltona a Antonelliho po VC Mexika

Vyjádření Verstappena, Hamiltona a Antonelliho po VC Mexika

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 00:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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