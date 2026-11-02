Antonelli je nejmladším šampionem F1. Kdo mu předcházel?

1. Andrea Kimi Antonelli – 2026, 20 let a 68 dní
Antonelli se stal nejmladším mistrem světa v historii formule 1. Italský jezdec Mercedesu získal svůj první titul v roce 2026 ve věku pouhých 20 let a 68 dní a překonal tak rekord Sebastiana Vettela o více než tři roky.
Jeho triumf je o to pozoruhodnější, že před sezónou 2026 nebyl jednoznačným favoritem ani v rámci vlastního týmu. Mercedes vstupoval do nové éry technických pravidel jako jeden z hlavních kandidátů na titul, většina pozornosti se však soustředila na George Russella.
Brit měl za sebou vydařenou sezónu 2025, ve které Antonelliho předstihl o 169 bodů. Ital během své nováčkovské kampaně ukázal rychlost, dopouštěl se však také zbytečných chyb. Očekávalo se proto, že hlavní oporou týmu bude Russell.
Po Russellově vítězství v úvodní Velké ceně Austrálie však Antonelli začal přepisovat předsezónní prognózy. Od druhého podniku v Šanghaji se dostal do skvělé formy a postupně si vybudoval pozici lídra šampionátu. Klíčovou fází bylo pět vítězství v řadě od Číny až po Monako.
Jeho cesta za titulem však nebyla zcela bezproblémová. V Rakousku a Silverstonu zaznamenal dva nepovedené výsledky, zatímco Russell začal ztrátu stahovat. Po třech pódiových umístěních včetně vítězství snížil náskok týmového kolegy na 25 bodů.
Antonelli však odpověděl tím nejlepším možným způsobem. V Belgii triumfoval z pole position a znovu převzal kontrolu nad bojem o titul. Následně dokázal minimalizovat ztráty i v závodech, ve kterých Mercedes už neměl tak výraznou výkonnostní výhodu jako na začátku roku.
V Zandvoortu a Sepangu skončil druhý, v Baku se po startu ze 16. místa probojoval na pátou příčku a mimořádně cenné bylo také domácí vítězství v Monze, kde triumfoval navzdory startu až z 19. pozice.
Právě konzistence a schopnost zvládat tlak se ukázaly jako rozhodující faktory jeho mistrovské sezóny. Antonelli se stal prvním italským šampionem od Alberta Ascariho a zároveň třetím jezdcem v historii, který získal titul už ve své druhé sezóně ve formuli 1. Před ním to dokázali Jacques Villeneuve v roce 1997 a Lewis Hamilton v roce 2008.
Ve věku 20 let se tak zařadil mezi nejmladší šampiony v dějinách šampionátu. A přestože oslavy prvního titulu teprve začínají, jeho jméno už navždy zůstane spojeno s historickým rekordem.
The boy from Bologna is now Champion of the World!
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— Formula 1 (@F1) November 1, 2026