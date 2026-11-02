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Antonelli je nejmladším šampionem F1. Kdo mu předcházel?

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Andrea Kimi Antonelli se zapsal do historie formule 1. Třetím místem ve Velké ceně Mexika si zajistil svůj první mistrovský titul a stal se nejmladším šampionem v dějinách šampionátu.
Antonelli_Mexiko_2026_celebration

Antonelli_Mexiko_2026_celebration

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 02.11.2026 02:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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