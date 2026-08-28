Nejlepší televizní duo je zpátky. Harrelson a McConaughey v traileru řeší, zda nejsou Bratři

Máme tu téměř sitcomový, tak trochu dokumentární materiál. Woodyho trápí ztroskotané zasnoubení dcery, a tak sbalí kufry a se třemi partnerkami vyrazí na kámošův texaský ranč v Austinu. Z terapeutické dovolené se ale velmi rychle vyklube rodinné drama poté, co Matthewova matka Ma Mac v podání Holland Taylor neprozřetelně vytáhne na světlo dávné tajemství: co když jsou oba slavní Texasané ve skutečnosti nevlastní bratři? Woody okamžitě zahajuje pátrání a v traileru obrací ranč vzhůru nohama, zatímco Matthew řeší úplně jiný problém – zvažuje kandidaturu na guvernéra Texasu.
Upoutávka přitom staví na komice plynoucí z toho, že Harrelson a McConaughey hrají tak trochu sami sebe. Woody přijíždí jako neřízená střela, bezpochyby vybavená bongy a marihuanou, Matthew si uchovává alespoň zdání důstojnosti a jejich společný prostor se postupně mění v absurdní bojiště. „Jasně že vyvolávám drama, jsem divadelník!,“ prohlašuje Harrelson v jedné z mnoha scén, jimiž Bratři už v propagaci tak nápadně vybočují z ponuré nálady Temného případu, v němž se oba herci roku 2014 rovněž špičkovali a do toho vyšetřovali letitou sérii okultních zločinů.
Tentokrát bude předmětem bádání velmi reálný rodokmen, což se váže na dříve zveřejněné rodinné podezření. Už v roce 2023 McConaughey veřejně prozradil, že jeho matka při společné dovolené v Řecku naznačila, že se v minulosti „znala“ s Woodyho otcem Charlesem Harrelsonem. Právě důraz na slovo „znala“ a následná významná odmlka vyvolaly podezření, že nešlo pouze o nevinnou známost. „V roce, kdy se Matthew narodil, přesně devět měsíců předtím, se jeho rodiče odloučili,“ reagoval tehdy veřejně Harrelson s tím, že vše do sebe až podezřele zapadá. Dnes pětašedesátiletý sympaťák s řídkým vlasovým porostem možná z žertu navrhoval test DNA, ale ve veřejně dostupných důvěryhodných zdrojích se neobjevilo potvrzení, že by ho od té doby podstoupili. Několik let nicméně pracovali na Bratrech a není vyloučené, že si velké odhalení opravdu nechávají pro globální publikum.
Obzvlášť McConaughey má ovšem důvody strachovat se, že by zdánlivě absurdní eventualita mohla být pravdivá. Dle dostupných vyjádření zůstává zdrženlivější, protože by případný výsledek mohl změnit jeho vztah k otci, kterého celý život považoval za svého biologického rodiče. Harrelsonův skutečný otec Charles Harrelson byl navíc nájemný vrah, který byl odsouzen k doživotí za vraždu federálního soudce Johna H. Wooda Jr. a později se stal předmětem nejrůznějších konspiračních teorií.
Pořad, který svým způsobem nemá daleko k reality show, nepotřebuje příliš složitou premisu. Vezmou se dvě skutečné hollywoodské hvězdy s jejich dlouholetým přátelstvím i bizarní rodinnou spekulací a ubytují se na texaském ranči, který dává prostor i fyzické komedii a akci. Harrelson nedávno seriál přirovnal k legendární show Larry, kroť se a vedle toho dal jasně najevo, že na place ho s McConaugheym pojí potenciálně zábavná a nepředvídatelná dynamika. „On je typický metodický herec,“ vrátil se ke zkušenostem z Temného případu. „Když jsme natáčeli, byl pořád Rust Cohle. Tolikrát jsem měl chuť tomu haj*lovi jednu vrazit do obličeje. Byl jsem na něj tak na*raný, protože byl pořád ve své roli.“ Těšíte se na tohle duo v takto neobvyklé poloze?
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Zdroje: People, Entertainment Weekly, Apple TV