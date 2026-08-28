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Nejlepší televizní duo je zpátky. Harrelson a McConaughey v traileru řeší, zda nejsou Bratři

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Skoro tři dekády vroucího přátelství, jedna legendární série Temného případu a také historka, která zní příliš bláznivě na to, aby byla pravdivá. Matthew McConaughey a Woody Harrelson svou reálnou historii konečně převádějí do komediální fikce Jako bratři (Brothers), v níž hrají přehnané verze sebe samých. První trailer přitom mimo jiné ukazuje, co se stane, když jejich dlouholeté kamarádství rozčeří podezření, že by mohli mít společného otce. Úvodní dvě epizody osmidílné série dorazí na Apple TV už 23. září, každý týden je pak bude následovat jeden díl.
Nejlepší televizní duo je zpátky. Harrelson a McConaughey v traileru řeší, zda nejsou Bratři

Nejlepší televizní duo je zpátky. Harrelson a McConaughey v traileru řeší, zda nejsou Bratři

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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