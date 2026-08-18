Kolik ve skutečnosti bere poslanec v roce 2026: Málokdo ví, že plat je jen malá část

Poslanecký plat v roce 2026 na papíře působí jednoduše. V praxi je to složitější. Částka 115 tisíc korun je jen začátek, ne celá suma.
Když se kolikrát řeší, kolik bere poslanec, veřejnost většinou slyší prostě jen jednu obří sumu. Jenže odměňování zákonodárců je nastavené tak, že vedle základního platu vstupují do hry i paušální náhrady a u řady poslanců také příplatky za funkce. Na In-Lifestyle jsme proto prošli čísla podrobněji a vedle samotného platu jsme porovnali i to, jak daleko je poslanecký příjem od běžné mzdy v Česku.
Základní plat je 115 tisíc korun. Zákon ale počítá s dalšími penězi
Podle údajů na webu
Poslanecké sněmovny činí platová základna pro rok 2026 částku 106 433 korun. Řadový poslanec má koeficient 1,08, takže jeho hrubý měsíční plat vychází na 114 947,64 koruny, po zaokrouhlení tedy na 115 000 korun.
Tím to ale nekončí. Vedle platu mají poslanci nárok i na nezdanitelné náhrady. Podle přehledu
E15 dělá paušál na stravné a reprezentaci 17 100 korun měsíčně a cestovní náhrady se podle vzdálenosti bydliště mohou vyšplhat až na 63 900 korun. Pro tohle srovnání pracujeme i s praktickým rozpětím dopravy 40 600 až 60 900 korun, které dobře ukazuje realitu. Rozhoduje adresa trvalého bydliště i to, odkud poslanec do Prahy skutečně dojíždí.
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Jinými slovy poslanec, který nemá žádný funkční příplatek, se může jen se základním platem a běžnými náhradami dostat zhruba na 172 až 193 tisíc korun měsíčně, a to ještě před započtením dalších výdajů spojených s mandátem. To už je úplně jiná debata než samotných 115 tisíc.
Foto: Pixabay, peníze v bankovkách Kolik bere poslanec a další ústavní činitelé v roce 2026
Funkce Hrubý měsíční plat Řadový poslanec / senátor 115 000 Kč Místopředseda výboru 138 400 Kč Předseda výboru 161 800 Kč Ministr / místopředseda komory 219 300 Kč Předseda Poslanecké sněmovny 308 700 Kč Prezident republiky 383 200 Kč
Jak nicméně připomínají
Novinky, základní plat bez příplatků pobírá ve Sněmovně jen menšina poslanců. Zákon navíc stanoví i další důležitou věc: pokud politik vykonává více funkcí, nebere několik platů najednou. Podle Sněmovny se platí jen jedna funkce, a to ta nejvyšší. Ostatní jsou bez odměny. Tohle bývá často přehlížené, protože se pak snadno vytvoří dojem, že se vysoké platy prostě sčítají. Ve srovnání s běžnou mzdou je rozdíl propastný
Částka 115 tisíc korun vypadá úplně jinak ve chvíli, kdy ji položíte vedle příjmů běžných domácností. Podle
ČSÚ dosáhla průměrná mzda ve druhém čtvrtletí roku 2025 částky 49 402 korun. Už samotný základní poslanecký plat je tedy víc než dvojnásobek této hodnoty. Po započtení náhrad jsme pak ještě výš.
Nejde jen o to, zda je 115 tisíc hodně nebo málo vzhledem k odpovědnosti zákonodárce. Jde o to, že reálný měsíční balík bývá v řadě případů o desítky tisíc vyšší, než jak zní oficiálně citovaný základ. A čím více funkcí poslanec zastává, tím méně vypovídá samotná základní cifra o skutečnosti.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Kolik ve skutečnosti bere poslanec v roce 2026: K platům se přičítají i vysoké náhrady a příplatky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.