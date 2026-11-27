Uvozovky kolem České pošty nejsou náhodné. Samotná pošta opakovaně upozorňuje, že podobné SMS zprávy nerozesílá a není jejich autorem. Jde o takzvaný smishing, tedy podvodné textové zprávy, které se vydávají za komunikaci od dopravce. Aktuální vlna podvodů, kterou bezpečnostní weby monitorují od poloviny června 2026, pracuje s údajným doplatkem přibližně 28 Kč za doručení zásilky. Částka je natolik nízká, že u příjemce nemusí vzbudit žádné podezření a může ho svádět k rychlé úhradě. Odkaz v SMS však nevede na oficiální web České pošty, ale na falešnou platební stránku. Na ní útočníci získávají údaje o platebních kartách, jednorázové ověřovací kódy a v některých případech se mohou pokusit vylákat také přístup k bankovní identitě. Právě v tomto okamžiku se z údajného drobného doplatku stává skutečný problém.
Jak podvodná SMS vypadá a proč funguje
Česká pošta ve svých varováních z března 2026 upozornila na dva hlavní scénáře, které podvodníci využívají. První tvrdí, že zásilka dorazila do distribučního centra, ale její doručení není možné dokončit kvůli neúplné adrese. Příjemce má proto prostřednictvím přiloženého odkazu doplnit nebo potvrdit své údaje. Druhá varianta se odvolává na celní řízení a požaduje zaplacení poplatku ve výši 216,99 Kč. Podobný princip využívá také aktuální vlna zpráv s údajným doplatkem kolem 28 Kč: objeví se problém se zásilkou, následuje požadavek na drobnou platbu a odkaz, přes který má příjemce situaci údajně vyřešit.
Celý trik funguje především díky tomu, že zpráva na první pohled působí naprosto běžně. Doplatek několika desítek korun za doručení? To přece může být jen obyčejný logistický poplatek. Právě takové uvažování podvodníci využívají. Policie ČR na svých stránkách věnovaných smishingu vysvětluje, že tento typ útoku je účinný mimo jiné proto, že SMS zprávy lidé běžně dostávají a často na ně reagují automaticky. Podvodná zpráva tak může snadno zapadnout mezi běžnou komunikaci. Obětí se přitom může stát prakticky kdokoli, kdo používá mobilní telefon nebo internet.
Co se stane po kliknutí na odkaz
Právě v tomto okamžiku se z údajného doplatku několika korun může stát finanční problém v řádu tisíců. CSIRT.CZ popsal mechanismus těchto útoků poměrně podrobně. Po kliknutí na odkaz se otevře falešná webová stránka, která svým vzhledem napodobuje skutečnou platební bránu. Oběť na ní vyplní údaje ze své platební karty, které se následně dostanou k útočníkům. Poté může následovat falešné ověření prostřednictvím 3D Secure, při kterém se podvodníci snaží vylákat také jednorázové autorizační kódy od banky. Pokud je oběť zadá, mohou je útočníci zneužít k potvrzení neoprávněných plateb.
Policie ČR ve Zlínském kraji popsala konkrétní případ z roku 2026, kdy žena obdržela SMS o doručení zásilky s požadavkem na úhradu doplatku v řádu desítek korun. Po zadání údajů z platební karty jí z účtu odešly čtyři neoprávněné platby. Celková škoda se vyšplhala téměř na 15 000 Kč.
Ještě závažnější situace může nastat v případě, že se útočníkům podaří získat přístup k bankovní identitě nebo další citlivé přihlašovací údaje. Ty mohou následně zneužít k přístupu ke službám, které bankovní identitu podporují, případně k pokusům o sjednání finančních produktů na jméno oběti. Policie ČR v červnovém upozornění z roku 2026 informovala také o případech, při kterých škody dosahovaly statisíců korun.
Není to jen Česká pošta, stejný trik využívá i Zásilkovna a DPD
Mění se logo a jméno dopravce, samotný princip podvodu ale zůstává stejný. Zásilkovna varuje před falešnými SMS, které příjemce vyzývají k potvrzení údajů o zásilce prostřednictvím odkazu. Zároveň upozorňuje, že prostřednictvím SMS nevyžaduje úhradu podobných poplatků. DPD zase informuje o podvodných zprávách, které požadují aktualizaci doručovací adresy a často obsahují odkaz na falešné stránky i časový limit pro provedení požadovaného úkonu.
Všechny tyto podvodné zprávy mají několik společných znaků:
- Odkaz vede na jinou než oficiální doménu dopravce.
- Zpráva přichází z neznámého nebo zahraničního telefonního čísla.
- Obsahuje nátlak na rychlou reakci, například upozornění, že „do 24 hodin“ bude zásilka vrácena odesílateli.
- Požaduje zaplacení poplatku nebo doplnění osobních a platebních údajů prostřednictvím neověřeného webu.
O2 uvádí, že denně zachytí až 10 000 podvodných SMS zpráv. CSIRT.CZ ve své výroční zprávě za rok 2025 evidoval 2 003 phishingových incidentů. Zároveň upozorňuje, že jeho statistiky nepokrývají všechny útoky, ke kterým v České republice dochází. Skutečný rozsah problému je proto pravděpodobně výrazně větší.
Co dělat, když jste klikli, a kam podvod nahlásit
Pokud jste na odkaz pouze klikli, ale nezadali žádné údaje ani nic nestáhli, stránku okamžitě zavřete a dál s ní nekomunikujte. Jestliže jste však vyplnili údaje z platební karty nebo potvrdili podezřelou transakci, neprodleně kontaktujte svou banku a požádejte o zablokování karty a prověření případných neoprávněných plateb. Nečekejte, až se na účtu objeví další podezřelá transakce.
Policie doporučuje následující postup:
- Ukončit komunikaci s podvodníky a nezadávat žádné další údaje ani ověřovací kódy.
- Uložit důkazy, zejména původní SMS, odkaz, snímky obrazovky, čas přijetí zprávy a případné výpisy podezřelých transakcí.
- Podat oznámení na kterékoli služebně Policie ČR, případně prostřednictvím tísňové linky 158 nebo online formuláře Stoponline.
Podezřelou SMS můžete také bezplatně přeposlat na číslo 7726. Nejde o zbytečný krok: ČTÚ potvrzuje, že operátoři na základě nahlášených zpráv mohou identifikovat podvodné kampaně a přijímat příslušná ochranná opatření.
Další možností je využít bezpečnostní funkce přímo v telefonu. Na Androidu lze v aplikaci Google Zprávy zapnout ochranu před spamem a podezřelé zprávy nahlásit. Na iPhonu s iOS 26 je filtrování neznámých a podezřelých zpráv dostupné prostřednictvím vestavěných funkcí systému. Zprávy zařazené do složky Spam nebo Neznámí odesílatelé navíc mohou mít omezené možnosti interakce, dokud je ručně nepřesunete mezi běžné konverzace.
Proč zrovna 28 korun
Přesný důvod, proč podvodníci volí právě takto nízké částky, není veřejně doložený. Z opakujících se případů však vyplývá, že aktuální podvodné kampaně často pracují s údajnými doplatky v rozmezí 28 až 49 Kč. Taková částka je dostatečně nízká na to, aby u příjemce nevzbudila výraznější podezření, a zároveň působí jako uvěřitelný poplatek spojený s doručením zásilky.
Člověk, který zrovna očekává balík, většinou nechce ztrácet čas ověřováním každého drobného poplatku. Chce mít zásilku co nejdříve doma, a pokud mu přijde zpráva o nutnosti doplatit několik desítek korun, může jednat automaticky. Právě na tuto běžnou lidskou reakci podvodníci spoléhají.
Česká pošta se proti zneužívání svého jména a značky brání a na podvodné zprávy upozorňuje také ve spolupráci s příslušnými orgány. Žádná instituce ani bezpečnostní opatření však nedokážou zaručit, že se každá podvodná SMS podaří zachytit ještě před doručením do telefonu. Poslední kontrola tak zůstává na samotném příjemci. A nejúčinnější pravidlo je přitom jednoduché: na podezřelé odkazy neklikejte a případné poplatky si vždy ověřte přímo u dopravce prostřednictvím jeho oficiálních komunikačních kanálů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský