z kotrče je přesně ten typ jídla, u kterého se pozná slabost pro Dršťková polévka , jen bez hospodskou klasiku opravdových drštěk. Kotrč kadeřavý se na takovou úpravu hodí překvapivě dobře. Zůstává pružný, na skus pevnější a v horké polévce se tváří skoro až nečekaně přesvědčivě. Jedna věc se ale odbýt nedá: mytí. V těch jeho kudrnatých záhybech se umí schovat kdeco.
Na téhle
je mi sympatické, že nevyžaduje žádné předvádění u sporáku. Stačí poctivý základ a pak už si hrnec dost práce udělá sám. polévce Majoránku si ale nechte opravdu až na závěr, nejlépe po vypnutí plotny. Když ji necháte dlouho vařit, zůstane z ní jen mdlá stopa a člověka to pak trochu mrzí. Recept na poctivou dršťkovou polévku z kotrče
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme na dršťkovou polévku z kotrče 300 g kotrče kadeřavého 1 ks větší cibule 1 lžíce másla 2 stroužky česneku 750 ml hovězího vývaru 250 ml vody podle potřeby 1 lžička mleté sladké papriky 1/2 lžičky mletého kmínu 2 ks bobkového listu 2 kuličky nového koření 2 lžíce glancu nebo jíšky z výpeku 1 lžička sušené majoránky dle chuti sůl a pepř Postup přípravy dršťkovky z kotrče
1.
Kotrč nejprve rozeberte na menší kusy. Pak ho několikrát důkladně propláchněte a nechte okapat. Tady se spěchání nevyplácí. Mezi záhyby bývá písek, jehličí, drobné smetí a občas i něco, co v talíři vidět nechcete.
2. V hrnci nechte rozpustit
máslo a vsypte cibuli. Opékejte ji pomalu, klidně až skoro dohněda. Právě tahle chvíle udělá polévce barvu i základní chuť, takže ji neberte jako formalitu na tři minuty. Foto: Cooky.cz, Dršťková bez drštěk, a přesto poctivá: Dršťková polévka z kotrče chutná jako klasika, jen o něco chytřeji
3. Přidejte
kotrč, k němu kmín, nové koření, bobkový list a sladkou papriku. S paprikou opatrně, nesmí se spálit. Krátce promíchejte, podlijte trochou vývaru a nechte dusit přibližně 30 minut.
4. Poté přijde na řadu nasekaný
česnek. Dolijte zbytek vývaru a vmíchejte glanc nebo hustší jíšku z výpeku. Polévku nechte ještě krátce provařit, zhruba 10 minut bohatě stačí. Foto: Cooky.cz, Dršťková bez drštěk, a přesto poctivá: Dršťková polévka z kotrče chutná jako klasika, jen o něco chytřeji
5. Nakonec dochuťte
solí a pepřem. Vypněte plotnu a až potom promněte mezi prsty do hrnce majoránku. Ta vůně se zvedne hned, a přesně o to jde.
TIP: Pokud doma nemáte glanc schovaný třeba od guláše, použijte obyčejnou světlou jíšku. Polévka bude dobrá i tak. Glanc jí ale dodá plnější, kulatější chuť a ten známý hospodský výraz. Často kladené otázky o dršťkovce z kotrče
Musí být výhradně hovězí vývar?
Nemusí. Sáhnout můžete i po
zeleninovém vývaru, v receptech se s ním běžně pracuje. Hovězí vývar ale chuť posune blíž ke klasické dršťkové polévce, jak ji známe z hospody.
Proč je kotrč do téhle polévky tak vhodný?
Kotrč má členitou, pružnou strukturu a po tepelné úpravě se dršťkám podobá víc než většina jiných hub. I proto se v českých receptech na tuhle polévku objevuje docela často.
Má tahle polévka i něco navíc kromě chuti?
Houby obecně obsahují
vlákninu, vitaminy skupiny B, selen a antioxidanty. Healthline zmiňuje, že mohou být zajímavé také ve vztahu k podpoře imunity. Z výživového hlediska jde o surovinu, která jídelníček zbytečně nezatíží.
Tradiční fazolačka s belešemi zahřeje od prvního sousta: Nenáročné jídlo, které má své kouzlo i dnes
Pomalu tažený hovězí vývar z pečených kostí i masa: Poctivý polévkový základ, který opravdu chce vařit přes noc
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline