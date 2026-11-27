Mandarinky jsou druh exotického ovoce, který nám přináší vitamíny, vlákninu a ještě si na nich pochutnáme. Jedí se samostatně i třeba v dezertech.
Zima je u nás období, kdy se hodně konzumují citrusy. Za prvé jsou na trhu, za druhé jsou velice chutné a za třetí našemu tělu přinášejí tolik potřebné vitamíny a minerální látky. A abychom nekupovali zajíce v pytli – protože pod kůrou citrusů nevidíme – pojďme si říci, jak je vybírat. Zaměříme se na
mandarinky, které jsou také zdrojem antioxidantů, jež podporují imunitní systém. Těch je na trhu několik druhů a je těžké poznat, které budou sladké nebo kyselé, plné jadérek či bez nich, které pár dní vydrží na míse a které za dva dny shnijí… Nejznámější druhy mandarinek
Mandarinek je na světě kolem dvou set druhů. Na náš trh se jich dostane tak pět, šest. A protože od utržení ze stromu k vašemu nákupu vede velmi dlouhá cesta (doprava, skladování), je zapotřebí si mandarinky velmi dobře vybírat.
Clementine (klementinky) – mají intenzivní oranžovou barvu a hladkou slupku. Loupat jdou poměrně snadno. Většinou jsou šťavnaté, chutné a zpravidla bezsemenné. Jde o křížence více odrůd. Tangerine (tangerinky) – jsou velké a mají kulatý tvar (nejsou po stranách zploštělé). Slupka je světle oranžová, tvrdší a hůř se loupe, jak píše web NašeZahrada. Jedná se o křížence mandarinky a pomeranče. Satsuma – jsou velmi šťavnaté a mají tenkou slupku. Pocházejí z Japonska. Pokud byste je chtěli použít na vymačkání šťávy, je to ten nejvhodnější druh. Tangelo (mineola) – jedná se o křížence mandarinky a grapefruitu. Plody jsou o trochu větší než běžná mandarinka. I když jsou mírně nakyslé, jejich chuť je jedinečná. Kromě vitamínu C obsahuje toto ovoce i foláty, které podporují tvorbu červených krvinek. Mandarinky Owari – japonská, velmi šťavnatá odrůda s intenzívní chutí. Plody jsou sladké a v sezoně dozrávají mezi prvními. Obsahují vitamín A a C. Jsou však méně dostupné. Medové mandarinky – vyznačují se sladkou medovou chutí a silným aromatem. Většinou obsahují hodně semen, jak uvedl web KobietaInteria, ale jejich lahodná chuť vám tuhle nepříjemnost vynahradí.
Kvalitu a sladkost pomerančů lze předem odhadnout. Prozradí je i barva a pevnost Jak mandarinky vybírat
Při výběru mandarinek buďte obezřetní hned od počátku. Objevíte-li v bedně nahnilý, plesnivý či jinak poškozený plod, vyhněte se této bedně, neboť i okolní plody
mohou být už nakažené, i když to ještě není zjevné. Nejhorší je možná takový postup, kdy se rozhodnete zakoupit celou bedničku a vůbec nevíte, co je na dně. Při nákupu mandarinek byste každý kus měli vzít do ruky. Fotografie: Pixabay
Potěžkáním poznáte plod plný šťávy, o sladkosti však váha nutně nic neříká. Lehké mandarinky ovšem bývají vysušené. Také si mandarinky
ze všech stran prohlédněte. Pak si můžete být jistí, že jste udělali všechno pro to, abyste měli jen samé kvalitní ovoce. Mandarinky z venkovního tržiště mohou být promrzlé, prohlédněte je pozorně. První známkou je změklá kůra. A závěrem ještě doporučení
Po loupání mandarinek (ale i dalších citrusů) si vždy umyjte ruce. Není to jen proto, aby se vám nelepily, ale hlavně z toho důvodu, že na
kůře během přepravy a skladování ulpí mnoho nežádoucích látek a mikroorganismů. Na webu Bydlíme útulně jsme rovněž psali, že vyhazování slupek od mandarinek do koše není správné. Můžete je využít v domácnosti hned několika způsoby.
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Jak v obchodě vybrat vhodné mandarinky: Potěžkejte je v dlani, prohlédněte je ze všech stran a hlídejte změklou kůru po mrazu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.