Poslední roky života Ladislava Potměšila poznamenal krutý boj s rakovinou. Nemoc jej postupně připravila o síly i hlas. V nejtěžších chvílích se o něj obětavě starala manželka.
Ladislav Potměšil patřil k hercům, kteří dokázali rozdávat smích v rolích, na které diváci dodnes rádi vzpomínají. Proslavil se jako major Maisner v trilogii Byl jednou jeden polda, nezapomenutelný byl také jako tatínek Horáček v Discopříběhu. Jeho život však v posledních letech poznamenala vážná nemoc, která mu postupně vzala možnost pracovat, samostatně se pohybovat a nakonec i mluvit. Na In-Lifestyle nás při vzpomínce na oblíbeného herce zaujalo především to, jakou oporou mu v nejtěžších chvílích byla jeho manželka Jaroslava Brousková.
Herectví musel vyměnit za boj o zdraví
Potměšil měl za sebou téměř šedesátiletou hereckou kariéru. Vystudoval DAMU a dlouhá léta působil v Realistickém divadle, později také v Divadle na Vinohradech. Před kamerou se objevil v řadě známých snímků, například ve Smrti krásných srnců, Discopříběhu nebo komediích Byl jednou jeden polda. Diváci ho znali také ze seriálů Hospoda či Přístav. Jeho hereckou dráhu ovšem začaly postupně komplikovat zdravotní potíže. Už v roce 2012 kvůli bolestem zad opustil divadelní prkna a později se ukázalo, že za jeho problémy stojí mnohem závažnější příčina.
V roce 2016 lékaři objevili na bederním obratli metastazující nádor. Následovaly náročné operace, při nichž musel být odstraněn celý postižený obratel. Herec podstoupil několik zákroků na páteři a později také operaci kýly. V pořadu České televize
13. komnata, kde o svém zdravotním stavu otevřeně hovořil, přiznal, jak těžké období prožíval. „Já to mám všechno v mlze, bylo to jedno z nejtěžších období, co jsem v životě zažil,“ vzpomínal. Popsal také okamžik před jednou z operací, kdy se svěřil lékaři, že má strach. Ten mu odpověděl, že by se na jeho místě bál také. Potměšil se s rakovinou potýkal opakovaně a nemoc se mu bohužel ani přes náročnou léčbu nepodařilo definitivně překonat.
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Rakovina se rozšířila z páteře do dalších částí těla, včetně plic. Jeho stav se postupně zhoršoval, přidaly se velké problémy s pohybem a herec začal být stále více odkázaný na pomoc druhých. O tom, jak vypadaly jeho úplně poslední chvíle, později promluvil jeho dlouholetý kamarád a herecký kolega Jiří Klem. S Potměšilem se přátelil od studií, tedy dlouhých 57 let.
V posledním období už spolu komunikovali především telefonicky. Při jednom z posledních hovorů mu herec oznámil, že nemůže mluvit, a telefon předal své manželce Jaroslavě.
„Jája tedy potom byla nejenom jeho nohy a ruce, ale i ústa. Byla jeho mluvícím prostředníkem. On mě slyšel, co říkám, a ona za něho odpovídala,“ popsal Klem pro deník Aha!. Vysvětlil také, že nádor v plicích Potměšilovi komplikoval dýchání i mluvení. Jeho zdravotní stav byl natolik vážný, že už poslední tři čtvrtě roku převážně ležel. Manželka byla jeho andělem strážným
Jaroslava Brousková byla člověkem, který při něm stál v nejtěžších chvílích. Manželé spolu prožili přibližně padesát let a herečka se o svého muže starala, jak jen mohla. Pomáhala mu s pohybem, vozila ho na vozíčku a vyřizovala, co bylo třeba. Její péče byla podle Klema obdivuhodná, přestože náročná situace postupně dopadala především na ni.
„Protože jak choroba postupovala, byla na všechno sama,“ vysvětlil herec. Zároveň připomněl, že Potměšilovi našli zázemí v Újezdě nad Lesy, kde se jim dobře žilo a kde měla jeho žena vše potřebné na dosah. Foto: se souhlasem TV Nova, Ladislav Potměšil na snímku ze seriálu Hospoda
Klem o Jaroslavě mluvil s velkým uznáním a neskrýval, jak moc si její obětavosti váží.
„Ona pro něho byla doslova darem z nebes,“ řekl o ženě, která svého manžela neopustila ani ve chvílích, kdy už byl zcela odkázaný na její pomoc. Ladislav Potměšil zemřel 12. července 2021 ve věku 75 let v motolské nemocnici. Jeho syn tehdy potvrdil, že tatínek odešel ve spánku, a poděkoval lékařům a zdravotním sestrám za péči, kterou mu věnovali. Ladislav Potměšil za sebou zanechal nejen řadu nezapomenutelných hereckých rolí, ale také příběh dlouholetého manželství, v němž se oddanost a láska ukázaly jako nesmírně důležité právě v těch nejtěžších okamžicích.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Když Ladislav Potměšil přišel o hlas, mluvila za něj jeho žena. Podle kamaráda byla darem z nebes byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.