Velitelsko-štábní cvičení Varšavské smlouvy Šumava oficiálně skončilo 30. června 1968, poslední sovětské jednotky ale opustily Československo až ráno 3. srpna. Ještě před odchodem vojáků po sobě cvičení zanechalo rozvinutou vojenskou spojovací síť, zejména utajované vládní linky VČ, a detailní průzkum československých silnic, letišť i posádek. O sedmnáct dní později na stejnou infrastrukturu navázala srpnová invaze.
Na papíře šlo o běžnou prověrku velitelských štábů bez masového nasazení bojových divizí. Jenže už několik týdnů před zahájením cvičení začaly přes hranice proudit kolony speciálních spojovacích vozidel a celkový počet vojáků na československém území nakonec podle archivních hlášení zpracovaných
historikem Danielem Povolným v publikaci Ministerstva obrany ČR a VHÚ Praha dosáhl 23 721 mužů, z toho 17 693 ze spojeneckých armád, spolu s 6 344 vozidly. Velitel Západního vojenského okruhu generál Stanislav Procházka později vzpomínal, že jeho i štáb zarazil rozsah nasazené techniky. Na velitelsko-štábní cvičení přijelo mimořádné množství spojovacích prostředků.
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Co bylo utajované spojení VČ a proč o něj Moskva stála už v roce 1964
Klíčovou roli v celé operaci hrálo spojení označované zkratkou VČ, z ruského vysokočastotnoje, tedy vysokofrekvenční. Jak ve své
odborné studii na Fakultě sociálních věd UK shrnuje Martin Čížek, nešlo o běžné polní vysílačky praporů, ale o vysoce utajované vládní a strategické spojení určené pro nejvyšší státní, stranické a armádní představitele včetně sovětského velení. V šedesátých letech bylo v praxi neodposlouchatelné a jeho provoz zajišťovali vybraní specialisté sovětského a československého resortu vnitra a spojovacích složek. Sovětský generální štáb usiloval o trvalé umístění vlastních jednotek VČ a šifrovací aparatury ZAS na československém území už v roce 1964, tedy v době, kdy ČSLA zpracovávala i válečný plán postupu v rámci Varšavské smlouvy. Tehdejší náčelník generálního štábu ČSLA generál Otakar Rytíř návrh maršála Matvěje Zacharova odmítl s obavou, že po spojovacích útvarech přijdou rodiny, požadavky na byty a vznikne stálá sovětská základna zadními vrátky. V červnu 1968 se totéž spojení dostalo do země pod hlavičkou spojeneckého cvičení. Ilustrační snímek sovětského vojenského spojovacího vozu ZiL-131 se skříňovou nástavbou z roku 1972. Během cvičení Šumava přejely do Československa ještě před zahájením manévrů stovky speciálních vozidel sovětských spojovacích praporů, pluků a uzlů. Charles01 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Spojaři přijeli první. Trasy, uzly a čísla ze cvičení Šumava
Konkrétní nasazení spojovací infrastruktury ukazuje, že nešlo o improvizaci na pár dní. Průzkumné skupiny vybraly koncem května jako hlavní ředitelství cvičení a velitelství frontu vojenský prostor Mladá u Milovic, kde požadovaly stálé prostory pro zhruba tři stovky generálů a důstojníků a tisícovku příslušníků spojovacích a zabezpečovacích jednotek. Hned 27. května 1968 překročila hranice z polské Legnice vůbec první sovětská jednotka, a sice spojovací jednotka VČ Severní skupiny sovětských vojsk s 24 muži a šesti speciálními vozidly. Hlavní vlna dorazila 31. května ze tří směrů najednou. Z NDR přes Horu svatého Šebestiána vjel 382. samostatný spojovací prapor se 320 muži a 107 vozidly, z Polska přes Královec projely 117. a 312. spojovací prapor a dvě hodiny po nich 3. samostatná spojovací brigáda s 918 muži a 420 vozidly, kterou na hranicích osobně přivítal maršál spojovacího vojska Sovětské armády A. I. Leonov. Z Ukrajiny přes Vyšné Německé dorazil 302. samostatný spojovací prapor a 3. června tudy přejel i 115. spojovací uzel VČ se 320 vojáky a 108 vozidly. Dvacet dní před oficiálním zahájením cvičení tak už na československém území působilo přes dva tisíce sovětských spojařů se stovkami speciálních automobilů.
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Během první poloviny června vyrostla po celé republice hustá síť radioreléových i kabelových tras. Do 3. června zprovoznili sovětští spojaři radioreléovou linii z Užhorodu na Libavou, vzápětí stavěli směry z Mladé do Legnice a Drážďan. K tomu přibyly dálkové kabelové trasy z Mladé do Přerova nad Labem, k zesilovací stanici Křečhoř u Kolína, z prostoru Hradiště do Žatce a s pomocí československé Ústřední správy spojů také trasa Boží Dar a Mladá. Pátého června se navíc jednalo o zřízení linky VČ na trase Praha a Varšava. Sovětské spojovací uzly propojily velitelství v Mladé, Mimoni, Hradci Králové, Olešné, Obecnici u Příbrami a ve Vyškově. Jak citlivá byla tato infrastruktura, ukázal ještě v polovině července incident přímo v milovické posádce, kdy neznámý pachatel v noci ze 17. na 18. července přeřízl a odnesl třicet metrů hlavního stovodičového kabelu. Technikům se jej podařilo najít a spojení obnovit do desáté hodiny dopoledne.
Právě tady se láme rozdíl mezi běžným vojenským cvičením a přípravou okupace. Přestože samotné pohyblivé sovětské spojovací útvary z Mladé v noci na 21. července odjely zpět do Polska a NDR,
Vojenský historický ústav Praha i aktuální shrnutí Velitelství pozemních sil Armády ČR shodně uvádějí, že vybudovaná spojovací síť ze cvičení Šumava, především spojení VČ, zůstala i po jeho skončení rozvinutá pro přípravu operace Dunaj. Současně sovětští důstojníci využili pohyb po republice k detailnímu průzkumu hlavních silnic, železničních uzlů, letišť i nálad v posádkách ČSLA a k ověření, jak fungují československé štáby v krizové situaci. Konec cvičení 30. června, odsun až 3. srpna
O skutečném účelu celé akce vypovídá i srovnání s o dva roky starším cvičením Vltava v září 1966. Zatímco Vltava se připravovala devět měsíců, zapojilo se do ní 92 572 vojáků a odsun spojeneckých jednotek proběhl za pouhé čtyři dny, Šumava vznikala narychlo. Podrobný rozpis měli plánovači připravený jen na první dva dny a program se měnil za pochodu podle politického vývoje. Formálně cvičení trvalo od 20. do 30. června 1968, což připomíná také
přehled slovenského Ústavu pamäti národa. Přesto se odchod spojeneckých armád vlekl celých 34 dní po jeho skončení a stal se otevřeným nástrojem politického nátlaku na československé vedení. Bývalý sovětský železobetonový úkryt na letišti Milovice u Božího Daru z období pozdějšího dlouhodobého pobytu sovětských vojsk. Právě milovický vojenský prostor Mladá si sovětské velení vybralo jako hlavní štáb už při cvičení Šumava v červnu 1968. Ivan Minář / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Hned po rozboru cvičení 2. července přistavily československé dráhy do Milovic přepravní vlaky a sovětské jednotky mohly zahájit nakládku do dvou hodin od vydání rozkazu. Rozkaz ale nepřišel. Zatímco 3. července se útvary ČSLA vrátily do vlastních posádek a odjela maďarská skupina, do Československa naopak vjelo dalších 364 sovětských opravářů se 128 speciálními vozidly pod záminkou oprav poškozené techniky, přestože pomoc nabídla sama ČSLA. Ještě 11. července zůstávalo v zemi 16 889 cizích vojáků a 4 693 vozidel. Teprve 13. července opustili Mimoň polští vojáci a pomalu začal i sovětský odsun. O čtyři dny později, 17. července, však z Československa odjelo sotva osmnáct procent cizích sil a na jeho území stále pobývalo 14 449 spojeneckých vojáků.
Hlavní velitel cvičení maršál Ivan Jakubovskij odletěl z Mladé 19. července a poslední sovětské jednotky opustily milovický prostor 21. července. Zbývajících 5 662 vojáků, převážně ze sovětské 38. armády generála Alexandra Majorova, se pak pomalu přesouvalo přes Moravu a Slovensko. Poslední kolony překročily východní hranici teprve ráno 3. srpna 1968, tedy v den zahájení bratislavské schůzky komunistických představitelů šesti zemí.
Srovnávaný údaj Cvičení Vltava (září 1966) Cvičení Šumava (červen 1968) Příprava a průběh Plánováno devět měsíců dopředu Improvizováno, detailní plán jen na první dva dny Počet vojáků v ČSSR 92 572 celkem (12 108 spojeneckých) 23 721 celkem (17 693 spojeneckých) Oficiální konec cvičení 22. září 1966 30. června 1968 Délka odsunu spojenců 4 dny 34 dní (do rána 3. srpna 1968) Vojenský dopad Standardní prověrka obranných a útočných plánů Průzkum komunikací a ponechání spojovací sítě VČ pro operaci Dunaj
Mezi odchodem posledních sovětských jednotek ze Šumavy a začátkem invaze uplynulo pouhých sedmnáct dní. V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročily hranice stovky tisíc vojáků pěti států Varšavské smlouvy a zaskočily československé posádky včetně
vojáků základní služby na letišti v Čáslavi. Sovětský ministr obrany maršál Andrej Grečko nařídil veliteli invazních vojsk generálu Ivanu Pavlovskému zřídit hlavní velitelské stanoviště do dvou až tří dnů znovu v Milovicích, na místě dobře prověřeném z červnového cvičení. A už první okupační noc podával sovětský plukovník N. I. Moskvitelev z obsazeného ústředního velitelského stanoviště československé protivzdušné obrany v Praze hlášení do Moskvy právě přes utajovanou linku VČ.
Když pak sovětské posádky zůstaly v Milovicích a desítkách dalších měst dalších třiadvacet let, nevstupovaly do neznámého prostředí. Trasy, velitelské body i utajovaná vládní spojení měly otestované a připravené týdny předtím, než v srpnu přejely hranice první tankové kolony.
Zdroje fotografií Sovětské tanky v ulicích Prahy při srpnové invazi v roce 1968: Anefo / Wikimedia / CC0 Sovětský vojenský spojovací nákladní automobil ZiL-131 se skříňovou nástavbou: Charles01 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Bývalý sovětský železobetonový letecký úkryt na letišti Milovice Boží Dar: Ivan Minář / Wikimedia / CC BY-SA 3.0