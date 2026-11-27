Šlapací stroj po babičce se zlatým zdobením a litinovým podstavcem vypadá jako malý poklad. Mnoho rodin proto doufá, že za něj jednou dostane slušné peníze. Trh je k těmto strojům většinou střízlivý, mezi tisíci obyčejných kusů se přesto najdou modely, o které se sběratelé přetahují.
Kolik za starý stroj dostanete
Běžný starý šicí stroj má dnes cenu ve stovkách, nanejvýš v nižších tisících korun. Sběratelsky žádané modely se prodávají za desítky tisíc a nejdražší Featherweight se prodal zhruba za 120 000 Kč. Ještě víc mohou stát jen vzácné historické stroje z poloviny 19. století.
Na Bazoši a Aukru chtěli prodávající v listopadu 2026 za staré Singery, šlapací i kufříkové, většinou 500 až 2 500 Kč. U strojů v nálezovém stavu to bylo kolem 500 Kč a část nabídek na Aukru neměla ani jeden příhoz.
Přečtěte si také: Podívejte se, co znamenají písmena WC na záchodech Na bazarech a aukcích se staré Singery nabízejí nejčastěji za 500 až 2 500 Kč a část nabídek zůstává bez zájmu. Ilustrační foto. Zdroj: Orkhan Sweden / Pexels.
Hodně rozhoduje stav. Kompletní a funkční Singer 15K ze Skotska z roku 1914 se ve stejném měsíci na bazaru nabízel za 9 500 Kč. Starší a neočištěný Singer 12K z roku 1889 měl cenovku 3 000 Kč.
Proč je většina strojů levná
Firma Singer kolem roku 1890 vyráběla asi 80 % všech šicích strojů na světě. Ve 20. století pak stroje vznikaly po milionech a hodně se jich dochovalo.
I stroj starý přes sto let se proto může prodat levně. Ruční stroj Original Express z Hamburku, vyrobený asi kolem roku 1890, se v březnu 2023 vydražil ve vídeňském Dorotheu za 130 eur bez poplatků, což je podle kurzu ČNB z 20. listopadu 2026 asi 3 200 Kč.
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Podle firmy Singer zvedá cenu vzácný model z omezené série, vysoký věk a dobrý stav, především plynulý chod. Sběratel se navíc ptá, jestli ke stroji patří návod, příslušenství, klíček a původní kufr či skříňka. Když stroj někdo z původní skříňky vyndal, jeho cena jde výrazně dolů.
Featherweight, malý Singer pro sběratele
Přenosný Singer Featherweight 221 má hliníkové tělo a váží asi 5 kg. Vyráběl se od 30. do 60. let, prodalo se ho odhadem 3,0 až 3,5 milionu kusů a švadleny na něm šijí dodnes.
Sběratelé zvlášť shánějí verzi 222K s odnímatelným volným ramenem, kterou Singer zhruba v letech 1953 až 1961 vyráběl ve Skotsku pro trhy mimo USA. Její cena se liší podle stavu a výbavy, koruny jsou přepočtené podle stejného kurzu ČNB.
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Stroj Okolnosti prodeje Cena 222K aukce Denhams, leden 2024 500 GBP (asi 14 600 Kč) 222K Red S aukce Catawiki, říjen 2026 410 € (asi 10 000 Kč) 222K z roku 1956 kompletní, s příslušenstvím asi 2 500 USD (asi 56 000 Kč)
Nejdražší Singer v přehledu webu LoveToKnow je Featherweight z roku 1939 se vzácným krepovým lakem. Takových strojů je známo jen 43 a tento se v roce 2023 prodal za 5 400 dolarů, tedy asi za 120 000 Kč.
Kde na stroji hledat číslo
Model a stáří Singeru prozradí sériové číslo. Šlapací a ruční stroje ho mají na stehové desce nebo na loži a bývá až osmimístné. Elektrické stroje ho mají na boku nebo zespodu, a to ve tvaru dvou písmen a šesti číslic. Číslo na motoru patří jen motoru.
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Singery vyrobené do roku 1900 mají v čísle jen číslice, u novějších začíná číslo jedním nebo dvěma písmeny. Tabulky pro převod čísla na rok výroby jsou orientační, proto model ověřte i podle vzhledu stroje.
Co se strojem po babičce
Skutečnou cenu zjistíte, když stejný model a rok dohledáte mezi kusy, které se opravdu prodaly. Inzeráty ukazují jen přání prodávajících. Poradit vám mohou ve starožitnictví. U vzácného kusu se vyplatí nezávislý znalec, který na obchodu se strojem sám nevydělá.
I obyčejný stroj má hodnotu v dílech. Samotné litinové podstavce šlapacích strojů se v listopadu 2026 nabízely za 600 až 1 400 Kč a díly shánějí renovátoři i výrobci stolků a lamp.
Přečtěte si také: Michal David 10 let vychovával svého vnuka. Teď spolu hráli před 20 000 lidmi I samotný litinový podstavec šlapacího stroje se dá prodat, nabídky se pohybují od 600 do 1 400 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Českou Minervu poznáte podle bohyně Minervy odlité na litinovém podstavci. Firmu založili Emil Rezler a Josef Komárek v roce 1881 ve Vídni jako první českou firmu na šicí stroje v monarchii. Později vyráběla v Opavě, od roku 1938 i v Boskovicích a od roku 1953 už jen tam. Jihočeské stroje Lada ze Soběslavi mají expozici v Muzeu Jindřichohradecka a v Jindřichově Hradci je i soukromá sbírka přes 170 strojů z let 1860–1950, přístupná po dohodě.
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