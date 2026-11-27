Když v noci udeřila sněhová vánice, vyrazily na okresní cesty oranžové vozy s radlicemi a korbami plnými kamenné drti či hrubé uhelné škváry. Posádky se spoléhaly na manuální práci, mechanické sypače a dřevěné zásněžky podél polí.
Historie zabezpečení cest ukazuje velkou proměnu silničních služeb. Celosvětová silniční asociace PIARC ve studii
Snow and ice databook popisuje posun od prostého odklízení k preventivní péči. Americký úřad pro infrastrukturu FHWA v přehledu Snow and Ice Management uvádí, že sjízdnost za mrazu vyžaduje vyvážený poměr mezi pluhem a posypem. Chemické tání ledu a limity solanky rozebírá zpráva American Chemistry Council, která vysvětluje, proč sůl v hlubokých mrazech selhává a nastupují inertní materiály. Noční směny posádek sypačů přibližuje deník The Guardian, podle něhož zůstává lidská zkušenost za volantem klíčem k úspěchu. Oranžové vozy a ocelové radlice v terénu
Základem vozového parku silniční správy byly po dlouhá léta automobily Praga V3S a Škoda 706. Populární vétřieska vynikala průchodností terénem díky redukcím v kolech, takže projela i strmé horské úseky. Na předek vozu se montovala ocelová radlice. Při běžném sněžení stačila šikmá jednostranná radlice, která hrnula sníh ke krajnici. Když přišla kalamita a cestu zablokovaly vysoké závěje, nasazovaly se šípové pluhy rozrážející bariéry na obě strany vozovky.
Dřevěné lamelové zásněžky rozmisťovali silničáři na pole podél cest už na podzim. Konstrukce účinně zpomalovala vítr a nutila navátý sníh sedimentovat ještě před samotným okrajem vozovky. Dřevěné zásněžky jako ochrana před návějemi
Než napadl sníh, čekala silničáře podzimní příprava v terénu. Důležitou prevencí proti zavátí byly dřevěné lamelové zásněžky. Pracovníci je v říjnu a listopadu rozváželi podél úseků, kde vítr hnal sníh z polí na vozovku. Rošty zatloukali do země kousek za příkopem. Lamely zpomalily proudění větru a sníh se ukládal mezi plotem a cestou. Zásněžky tak spolehlivě chránily silnici před nebezpečnými jazyky.
Při mimořádných zimních pohotovostech se uplatnily i velmi netradiční stroje, jak dokládá specializovaná
proudová Tatra s motorem z letadla, kterou technici využívali k rychlému rozmrazování ploch a odstraňování ledu horkým vzduchem.
Tatra vezla motor stejného typu jako Delfín. Sloužil k očistě zamořené techniky Škvára z kotelen a ruční práce na skládkách
V minulosti převládal inertní materiál. Na korby se sypala uhelná škvára z tepláren, písek nebo štěrk. Škvára spolehlivě zdrsnila utlačený sníh a díky tmavé barvě pohlcovala sluneční svit, což pomáhalo odtávání. Nevýhodou byl jarní prach a zanášení příkopů. Na skládkách se materiál nakládal drapáky nebo ručně lopatami, což znamenalo velkou fyzickou dřinu.
Extrémní přívaly sněhu představovaly těžkou zkoušku pro celou dopravní síť, o čemž vypovídají historické
sněhové rekordy na horách, kdy se cesty musely doslova prokopávat vysokými bílými tunely. Těžké rotorové sněhové frézy nastupovaly během kalamitních situací a vytrvalých vánic. Masivní šnekový mechanismus dokázal rozemlít zledovatělou bariéru a odhodit stovky kubíků sněhu daleko do pole. Když radlice nestačila, nastoupila těžká fréza
Při vrstvě nad půl metru radlice nestačily. V tu chvíli nastoupily těžké rotorové sněhové frézy. Spirálové šneky odkrajovaly tvrdý sníh a vháněly jej do vysokého komína. Fréza odhazovala bílou masu desítky metrů do polí. Řidiči museli dávat velký pozor, protože vánice často skryla patníky, pařezy i opuštěná auta.
Cestáři trávili v nevytopených kabinách dlouhé hodiny a museli se chránit před promodráním, podobně jako děti nosící teplé vrstvy a
kousavé vlněné svetry při hrách na mrazu. Srovnání historické a moderní zimní údržby
Oblast údržby Dřívější praxe Moderní řešení Posypový materiál Uhelná škvára, štěrk a písek Zvlhčená sůl a solankové roztoky Zábrany proti závějím Dřevěné lamelové rošty na polích Plastové sítě a trvalé větrolamy Pluhovací technika Mechanické ocelové radlice Hydraulické natáčecí vícesegmentové pluhy Sledování sjízdnosti Pravidelné fyzické obhlídky cestmistrů Automatické meteostanice a senzory vozovky
Šňůrka skrz rukávy kabátu a kousavá vlna. Jak se v zimě oblékaly československé děti Časté otázky o historické údržbě silnic Proč se dříve na silnicích používala hlavně škvára místo soli?
Uhelná škvára byla snadno dostupným vedlejším produktem z kotelen a tepláren. Na uježděném sněhu poskytovala okamžitý mechanický záběr pneumatikám a nepůsobila tak agresivní korozi na karoserie tehdejších automobilů.
Jakým způsobem fungovaly dřevěné zásněžky podél cest?
Dřevěné lamelové ploty fungovaly na aerodynamickém principu. Zpomalily rychlost větru vanoucího přes otevřené pláně, což způsobilo pád sněhových vloček ještě před vozovkou, takže se závěje tvořily na poli a nikoli na silnici.
Která vozidla tvořila základ silničářských čet?
Páteří zimních výjezdů byly automobily Praga V3S s terénním podvozkem a silnější Škoda 706 RT. Na horských přechodech se pak v kalamitních podmínkách uplatnily těžké sněhové frézy postavené na podvozcích Tatra a Ural.
Zdroje fotografií Oranžový sypač Praga V3S se sněhovou radlicí: Jiri Erben / Wikimedia CC 3.0 Dřevěné lamelové zásněžky podél silnice: Tiia Monto / Wikimedia CC 4.0 Těžká rotorová sněhová fréza na nákladním autě: Igorevic / Wikimedia CC 3.0