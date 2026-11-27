Sion chtěl svou kapacitu zvýšit z 270 na 520 žáků. Rada Královéhradeckého kraje loni v říjnu doporučila přidat jen šedesát míst. Ministerstvo nakonec povolilo navýšení o 210. Žádosti tedy nevyhovělo celé, přesto schválilo výrazně více míst, než doporučil kraj.
Právě tento rozdíl vyvolal otázky, podle čeho úřad rozhodoval. Školu totiž založil a vede Denis Doksanský, který je zároveň zástupcem zřizovatele, předsedou spolků Sion a poslancem vládního hnutí ANO.
Na politickou vazbu upozornila pirátská poslankyně Jana Patková. „Ministerstvo by mělo ukázat, podle čeho rozhodlo. Kolik míst pro středoškoláky v Hradci chybělo a proč je má nabídnout právě Sion?“ uvedla.
Hradecká Drbna se proto obrátila přímo na ministerstvo. Zajímalo nás, proč ministerstvo povolilo větší rozšíření, jak posuzovalo potřebnost nových míst a zda při rozhodování přihlíželo také k výsledkům školy.
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Více míst pro budoucí pedagogy
Ministerstvo klade důraz především na to, jaké obory Sion rozšiřoval. Podle úřadu nešlo pouze o všeobecné vzdělávání, ale hlavně o přípravu budoucích pedagogů.
„V daném případě šlo o navýšení kapacit oborů nejen všeobecného vzdělávání, ale primárně předškolní a mimoškolní pedagogiky a pedagogického lycea, což jsou obory, které mají význam s ohledem na současné personální potřeby školství,“ sdělil redakci Odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT.
Úřad zároveň připomněl, že škola žádala ještě více míst, než nakonec dostala. Při posuzování podle něj hrálo roli také to, kolik míst zůstávalo ve škole a v dotčených oborech volných k 30. září 2025.
Doporučení kraje podle ministerstva není závazné
Ministerstvo také uvádí, že musí respektovat celostátní i krajský dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání. Stanovisko krajského úřadu k jednotlivé žádosti ale podle něj nemá stejnou závaznost.
„Vyjádření krajského úřadu je pouze jedním z podkladů, které ministerstvo při rozhodování posuzuje,“ uvedlo MŠMT.
Ministerstvo navíc podklady kraje přímo zpochybnilo. „Krajský úřad Královéhradeckého kraje navíc v tomto konkrétním případě své vyjádření o souladu žádosti s Dlouhodobým záměrem Královéhradeckého kraje nepodložil konkrétními údaji a fakty,“ uvedlo MŠMT.
Úřad dále odkázal na pravidlo, podle kterého má být navýšení kapacity spojeno s náhradou za jiný aktivní maturitní obor ve stejné kapacitě a formě vzdělávání.
Otázky zůstávají i kolem výsledků školy
Vedle počtu míst se kritika týká také kvality vzdělávání. Patková odkazuje na loňskou zprávu České školní inspekce, podle níž měli žáci Sionu dlouhodobě podprůměrné výsledky u maturit i v inspekčním testování.
„Na těch 210 nových míst se dívám i očima rodičů, kteří společně s dětmi vybírají střední školu. Záleží jim na její kvalitě a ta by měla hrát roli i tehdy, když ministerstvo rozhoduje o tak výrazném rozšíření školy. Ráda bych proto slyšela, jakou váhu ministerstvo těmto zjištěním při posuzování žádosti Sionu přikládalo,“ dodává poslankyně.
Patková chtěla postup ministerstva otevřít také ve Sněmovně. Podle Pirátů zařazení bodu podpořilo sedmdesát poslanců, proti jich hlasovalo pětaosmdesát včetně Doksanského. Návrh tak neprošel. Poslankyně oznámila, že se k tématu chce vrátit například při interpelacích.
Ministerstvo však trvá na tom, že postupovalo v souladu s právními předpisy.