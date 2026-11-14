Masáž v pražském salonu stojí přes 1 000 Kč: Zaměstnaný masér má za hodinu kolem 154 Kč hrubého, spočítali jsme

Hodina na lehátku, uvolněná záda a pak pohled na účtenku. Kdo si dopřeje masáž v pražském salonu, při placení možná zvedne obočí a v duchu počítá, kolik z té sumy dostane člověk, který ho právě promasíroval. Rozdíl mezi tím, co zaplatí klient, a tím, co si odnese masér, je větší, než by čekal.
Hodina v salonu stojí i přes tisíc korun
V jednom salonu v centru Prahy stojí k listopadu 2026 šedesátiminutová masáž 1 190 až 1 290 Kč. Na rezervačním portálu Fresha nabízejí pražští maséři klasickou masáž na 75 minut za 1 590 Kč, což dělá asi 1 270 Kč za hodinu.
Velkou částku tedy vidí hlavně klient na účtence. Masérovi z ní zůstane mnohem méně.
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Kolik maséři mimo zdravotnictví v soukromé sféře skutečně vydělávají, ukazují data ISPV ministerstva práce za rok 2025. Jejich hrubé měsíční mzdy jsme orientačně přepočetli na hodinu při plném úvazku 40 hodin týdně, tedy asi 173 hodin měsíčně.
Rok 2025, hrubého Měsíčně Za hodinu (náš přepočet) Spodní hranice obvyklého rozpětí 21 369 Kč asi 123 Kč Medián 26 762 Kč zhruba 154 Kč Horní hranice obvyklého rozpětí 37 378 Kč asi 216 Kč
Hodinová masáž ve zmíněném pražském salonu tak stojí zhruba 7,7 až 8,4krát víc, než kolik činí náš hodinový přepočet mediánové mzdy zaměstnaného maséra v soukromé sféře.
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Z tržby salon platí mzdy, ale také nájem a provoz, vybavení, prádlo a přípravky. Musí navíc splnit hygienické požadavky na provozovnu. K tomu přidejte odvody a hodiny, kdy se nikdo neobjedná.
Z tržby salonu se platí i nájem, vybavení, prádlo a masážní přípravky. Ilustrační foto. Zdroj: Gustavo Fring / Pexels.
Víc si může nechat masér na živnost. Ani jemu ale celá cena nezůstane, protože z ní platí náklady a odvody a musí pokrýt i dny s poloprázdným diářem.
Živnost se dá provozovat i bez vlastní provozovny. Kdo nemá na pronájem salonu, může masírovat u klientů doma a nájem mu odpadne. Skládací lehátko a pár lahviček oleje ale plně vybavenou masérnu nenahradí.
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Kdo chce masírovat na vlastní účet, potřebuje vázanou živnost s oficiálním názvem Masérské, rekondiční a regenerační služby. Patří sem sportovní, rekondiční a regenerační masáže zdravých lidí bez léčebného cíle; léčba ani reflexní masáž do ní nespadají. Masér ve zdravotnictví je jiná, zdravotnická profese podle zákona č. 96/2004 Sb. a působí v rehabilitační a léčebné péči pod dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře. Způsobilost k ní dává mimo jiné akreditovaný kvalifikační kurz, který pořádají vzdělávací zařízení s akreditací ministerstva zdravotnictví.
Odbornou způsobilost musí mít každý, kdo klienty skutečně masíruje, tedy i zaměstnanci salonu. Doložit ji lze například:
osvědčením o rekvalifikaci z akreditovaného zařízení, profesní kvalifikací pro klasickou nebo sportovní masáž, zdravotnickou způsobilostí fyzioterapeuta nebo maséra, vysokou školou zaměřenou na rehabilitaci nebo tělovýchovu. Kurz může zaplatit Úřad práce Přečtěte si také: Špatná zpráva pro české důchodce: Mobily jen s 2G jim od roku 2027 nemusí zavolat ani na SOS
Jedna z cest vede přes profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér/masérka s kódem 69-037-M. Ke zkoušce u autorizované osoby se může přihlásit každý starší 18 let, kdo má aspoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace. Potřebuje k tomu také potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.
Kolik kurz stojí, záleží na poskytovateli. Například Střední zdravotnická škola Svitavy nabízela ve školním roce 2024/25 akreditovaný kurz sportovní masáže za 8 500 Kč. V ceně byla skripta, přípravky i poplatek za závěrečnou zkoušku. Akreditaci MŠMT a aktuální cenu si vždy ověřte u poskytovatele, ke kterému se chcete přihlásit.
Úřad práce může v roce 2026 v rámci zvolené rekvalifikace proplatit předem schválený kurz až do 50 000 Kč na osobu za tři po sobě jdoucí kalendářní roky od prvního nástupu. Využít ji může uchazeč i zájemce o zaměstnání vedený v evidenci úřadu, tedy i člověk s prací, pokud se jako zájemce zaeviduje. Nárok na to automaticky nevzniká. Úřad posuzuje, jestli kurz dává smysl, třeba podle poptávky po profesi, nabídky práce nebo plánu podnikat.
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Zdroje: https://www.businessinfo.cz/navody/masazni-rekondicni-regeneracni-sluzby/, https://www.businessinfo.cz/navody/faq-vazane-zivnosti-maserske-sluzby/, https://www.kupnisila.cz/maser/, https://muj-pravnik.cz/jak-otevrit-masazni-salon/, https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-320/report/kvalifikacni-standard, https://mpsv.gov.cz/up-cz/rekvalifikace, https://www.mesec.cz/aktuality/premyslite-o-rekvalifikaci-poradime-co-vam-urady-prace-schvali/, https://siam-spa.reservio.com/, https://www.fresha.com/lp/en/bt/massages/in/czechia, https://www.szs.svitavy.cz/wp-content/uploads/2024/10/Kurz_sportovni_masaz_2024_25.pdf, https://www.mpsv.cz/cms/documents/9ab755f5-8f39-c16e-c033-31ffca261e4e/ISPV_252_MZS.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455, https://mzd.gov.cz/akreditovany-kvalifikacni-kurz/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96, https://www.nsp.cz/jednotka-prace/maser