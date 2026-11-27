Dara Rolins za jediný podzim prošla proměnou, jakou její fanoušci za tři dekády kariéry neviděli. VIPŽivot zaznamenal, že po svatbě s Pavlem Nedvědem u italského jezera si postupně vyprazdňovala diář a pak odjela do Thajska a na Bali. Na snímcích z indonéské pláže pózuje v bikinách, zepředu i zezadu, a komentáře pod fotkami se točí kolem vyrýsovaného břicha, pevných nohou a celkového dojmu, že věk je u ní spíš číslo v občance než limit. Jenže fotky jsou jen povrch. Pod nimi leží příběh ženy, která poprvé od dětství stáhla nohu z plynu.
Proč zastavila
Pauzu Rolins oznámila už v srpnu. Platit měla od září, trvat přibližně rok. Žádný definitivní konec, žádné drama, spíš kontrolovaný experiment. „Chci zkusit, jaké to je žít běžnější život,“ řekla STVR. Mezi důvody jmenovala dceru Lauru, vztah s Pavlem Nedvědem, rozestavěný dům a prostou zvědavost, co se stane, když zmizí nekonečný řetězec koncertů, zkoušek a potvrzování termínů. Nejde o únavu z hudby. Jde o únavu z režimu, který běžel bez přestávky od jejích dětských let. Pracovní tempo zpomalilo, ale vnitřní nastavení ještě ne. Pořád v sobě cítí reflex něco zařizovat, podepisovat, organizovat.
Svatební obřad proběhl 2. září 2026 u italského jezera Lago Maggiore, konkrétně ve vile Porta Colmegna. Původní plán počítal s komorní akcí pro nejbližší. Výsledek? Osmdesát hostů a oslavy roztažené od 31. srpna do 4. září. Pod svatebními fotkami na Instagramu se hromadily gratulace od fanoušků i známých tváří české a slovenské scény; nejčastější komentář zněl jednoduše „nejkrásnější nevěsta“. Italská stopa páru přitom sahá hlouběji. Už na podzim 2022 koupili stavební pozemek v obci Leggiuno s výhledem na Lago Maggiore, jak tehdy zaznamenal italský lokální server Verbano News. Vedle italské vily budují ještě dům v pražské Divoké Šárce; dočasně funguje i starší adresa v Tuchoměřicích.
Bali jako tradice, ne jako novinka
Kdo sleduje instagramový profil Rolins déle, ví, že plážové fotky z Bali nejsou žádný výstřelek. Už loni v dubnu sama psala, že plavkové snímky z ostrova jsou její „tradice“. Tehdy jí bylo dvaapadesát a reakce publika byly prakticky totožné: údiv nad postavou, srdíčka, otázky na cvičební režim. Co je letos jiné, je kontext. Tehdy šlo o další exotickou zastávku mezi koncerty. Teď jde o obsah zasazený do úplně jiného rámce: po svatbě, uprostřed pracovní pauzy, v ose Bangkok–Bali, s menším důrazem na kariéru a větším na klid. Fotky vypadají stejně. Příběh za nimi ne.
Měsíc po svatbě Rolins popsala svůj nový denní režim: cestování, čtení, meditace, plánování dalších destinací, řešení interiérů s Nedvědem. Zní to idylicky. Jenže sama přiznává, že přechod z výkonového nastavení do režimu „co když nikam nemusím“ bolí víc, než čekala. Splašení koně v hlavě nezmizí jen proto, že kalendář zeje prázdnotou. Fanoušci se ale dočkají. Zpěvačka opakovaně zdůrazňuje, že návrat plánuje, jen bez pevného data. Konkrétní termín ani nový hudební projekt zatím oznámený není. V krátkém horizontu lze čekat spíš další cestovatelské a osobní výstupy než pozvánku na turné.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová