Byl to obyčejný jarní den, který ale změnil mnohé. Majitel lučanského Automoto muzea Radek Dvořák a kurátor sbírek Jan Marx tehdy otevřeli dveře skupině zhruba dvanácti lidí bez domova z libereckého střediska Naděje. Mezi nimi byl i muž z kateřinské noclehárny, pro kterého se prohlídka stala doslova splněným snem. Motorismus totiž sleduje celý život, výborně se v něm vyzná a vystavené stroje i komentovanou prohlídku prožíval s obrovským zaujetím.
„Na jaře jsme u nás v Automoto Museu Lučany prováděli lidi bez domova, bylo to přes centrum Naděje. Pro ně to byl hezký zážitek, pro nás taky. Mezi těmi, které jsme muzeem provázeli, byl i muž, který měl k motorismu velice blízko. Sleduje motorsport celý život, orientoval se a vyznal se v tom, co vidí i co vyprávíme. Potom za námi přišel, že má pár věcí, které by nám chtěl darovat,“ vzpomíná Jan Marx, kurátor sbírek Automoto Musea Lučany.
Zážitek z muzea v muži zůstal natolik silný, že se rozhodl svůj slib splnit. Nedávno do Lučan dorazil se dvěma krabicemi od banánů. Uvnitř se ukrýval poklad, který shromažďoval více než čtyři desetiletí: svázané i volné ročníky časopisu Svět motorů a unikátní osobní fotografie ze závodů z průběhu 80. let.
„On jako člověk bez domova si ty věci držel a schraňoval je u sebe po celou dlouhou dobu, což muselo být náročné. Přinesl i autentické fotografie k příběhům, o kterých tady vyprávíme,“ oceňuje jeho gesto kurátor Marx s tím, že z dobových snímků nadšeného fanouška by chtěl připravit přímo v muzeu malou výstavu.
Pro samotného dárce nebylo loučení se sbírkou jednoduché, ale věděl, že v Lučanech ožije před očima dalších nadšenců.
„Rozhodnutí sbírku darovat nebylo jen tak obyčejným krokem. Chtěl, aby materiály, které pro něj tolik znamenají, nezůstaly zapomenuté, ale našly své místo a mohly těšit také další milovníky motorismu,“ uvedlo Středisko Naděje v Liberci na svém facebookovém profilu.
Náhoda s pravděpodobností jedna ku dvaceti tisícům
Když kurátor sbírku čítající zhruba dvacet tisíc stran dobového tisku přebíral, došlo k neuvěřitelné shodě okolností. Namátkou otevřel jeden ze svazků přesně na dvoustraně s medailonkem slavného závodního speciálu Aero Minor II – vozu, který v roce 1949 vybojoval historické vítězství ve své třídě na 24hodinovém závodě v Le Mans. A proč je to tak zajímavé?
Dnes totiž existuje zřejmě už jen jediný dochovaný exemplář tohoto auta, a právě ten má v nejbližších týdnech do lučanského muzea dorazit.
„Neuvěřitelné, že se tohle povedlo, s pravděpodobností jedna ku dvaceti tisícům,“ neskrýval úžas Jan Marx.
Z dobového tisku:
Aero Minor II - v prvním poválečném 24hodinovém závodě na okruhu Le Mansv červnu roku 1949 dosáhl tento vůz jednoho z nejvýznamnějších úspěchů v historii Československého motorismu. Vznikl na zkráceném podvozku standardního Minora II., motor měl zvýšený objem válců, převodovka odlišně odstupňovaný III. a IV. rychlostní stupeň, menší stálý převod, vůz měl kola rozměru 15´´ a „doutníkovou“ karoserii z hliníkového plechu. Vítězná posádka ujela 2329 km průměrnou rychlostí téměř 100 km/h a získala prvenství ve třídě a druhé místo v celkové kvalifikaci podle koeficientu výkonnosti.
Plakát nad novou vlastní postel
Příběh, který začal jednou jarní prohlídkou, má navíc krásnou tečku. Zatímco muzeum část tiskovin využije pro vlastní bádání a zbytek rádo předá případným dalším nadšencům, pomůže-li jim rozšířit obzory, dárce neodcházel s prázdnou. Kurátor mu na oplátku věnoval autentický dobový plakát motorky. A ten má pro muže obrovský význam – podle informací z Naděje se mu totiž podařilo odrazit ode dna, získal vlastní pokoj a vlastní postel, nad kterou si svůj nový úlovek pověsí.
„Krásné je, že muzeum vybudoval majitel ze soukromých peněz, využil je k tomu, že vytvořil něco, co bude lidem přinášet radost. A i tímhle způsobem radost přináší,“ uzavírá kurátor Jan Marx. Navštivte Automoto muzeum v Lučanech Muzeum má standardně otevřeno o sobotách a nedělích od 10.00 do 18.00 hodin, o státních svátcích a během letních prázdnin také v pátek. Možná zde brzy uvidíte nejen legendární speciál Aero Minor II z Le Mans, ale i fotografie muže, jehož životní vášeň našla právě v muzeu svůj nový domov.