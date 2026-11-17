Co byste dělali, kdyby vás nemoc připoutala k domovu, ale chuť povídat si s lidmi vám zůstala? V tokijské čtvrti Nihonbaši na takovou otázku odpovídá malý bar jménem OrySnack. Podle deníku
The Japan News otevřel letos v srpnu uvnitř kavárny Avatar Robot Cafe DAWN, kterou od roku 2021 provozuje japonská firma Ory Laboratory (OryLab).
Pití tu hostům podávají malí
humanoidní roboti OriHime. Nejsou to ale stroje s umělou inteligencí, které by samy odhadovaly, co si host přeje. Každého z nich ovládá na dálku živý člověk, kterému se tu říká pilot. Jak popisuje magazín o japonském designu a kultuře Spoon & Tamago, pilot robota řídí z domova a s hosty mluví přes kameru, mikrofon a reproduktory. Za pultem tak má fyzickou podobu, i když od baru může být vzdálený stovky kilometrů. Barmanka, která do baru nikdy nevkročí
Jednou z pilotek je žena, které hosté říkají Guro Mama. Je jí devětapadesát let a od narození má facioskapulohumerální svalovou dystrofii, dědičné onemocnění, při kterém svaly postupně slábnou a ubývají. Do práce by každý den dojíždět nemohla. Večer 9. září přesto obsluhovala hosty ze svého domova v Tokiu, jak popsal reportér The Japan News, který si bar prohlédl na vlastní oči.
Na pultu stojí i větší model robota OriHime-D, který má pohyblivé paže. Pilot s ním podle The Japan News dokáže zvednout sklenku a s hosty si připít.
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Kavárna, ve které bar sídlí, není malý pokus. Podle
reportáže The Japan News je v ní jako piloti zaregistrovaných zhruba sto lidí, na jedné směně pracuje šest operátorů a ročně sem zamíří kolem šedesáti tisíc návštěvníků. Piloti se k robotům připojují z různých koutů Japonska. Sousedský bar, kde se platí hlavně za rozhovor
Název OrySnack odkazuje na japonské snack bary, kterým místní říkají sunakku. Připomeňme, že jde o malé podniky s pár místy u pultu, kde za barem obvykle stojí paní domu, takzvaná mama. Hosté sem nechodí jen kvůli pití, ale hlavně kvůli rozhovoru a pocitu, že je tu někdo zná. Právě tuhle atmosféru chtějí v baru OrySnack zachovat, jen s tím rozdílem, že „mama“ sedí doma.
Návštěva má pevná pravidla. Podle
oficiálních stránek baru je otevřeno od 13 do 19 hodin a místo je potřeba rezervovat nejpozději den předem. Jedno posezení trvá zhruba 70 minut, z toho asi hodinu se hostům věnuje robot. V ceně 8 800 jenů, tedy zhruba 1 200 korun, je ochutnávka čtyř druhů saké, tři drobné pochutiny i vstupné do kavárny.
U pultu jsou čtyři místa, takže menší skupiny se mohou o pult podělit s dalšími hosty. Bar je jen pro dospělé od 20 let, kteří se prokážou dokladem totožnosti, a pro vozíčkáře je na požádání připravený nižší stůl. Turisté si mohou vybrat i anglickou variantu, ve které piloti mluví jen anglicky. Pro Čechy, kteří míří do
Tokia, tak jazyková bariéra nemusí být překážkou.
Od dětí, které nemohly do školy, k vlastnímu podniku
Roboty OriHime vyvíjí tokijská Ory Laboratory, v jejímž čele stojí Kentaró Jošifudži. Jak připomíná japonský server
SoraNews24, firma nejdřív stavěla avatary pro děti, které nemohly chodit do školy, a teprve později je přizpůsobila dospělým, kteří nemohou pracovat mimo domov.
Kavárnu obsluhovanou roboty firma poprvé vyzkoušela v roce 2018 jako dočasný projekt a v roce 2021 z ní udělala stálý podnik. Spoon & Tamago celou myšlenku shrnuje tak, že firma nechce po lidech, kteří se do práce těžko dostanou, aby se přizpůsobili pracovišti. Místo toho přizpůsobuje pracoviště jim. Sama Ory Laboratory ve své
tiskové zprávě mluví o hledání způsobu, jak žít plnohodnotný život i tehdy, když člověka nemoc upoutá na lůžko.
Připomeňme, že slovo robot dal světu Karel Čapek ve hře R.U.R. Jeho roboti měli lidi nahradit. Ti japonští dělají pravý opak: dávají lidem možnost vrátit se mezi ostatní.
ČTĚTE TAKÉ: Nápad, který by neodmítl ani Čapek: Každý týden hraje hlavní roli někdo jiný. Neobvyklý koncept láká davy z celého světa Druhý bar vyroste v Kjótu mezi regály knihkupectví
Tokijský bar zatím nebude jediný. Podle tiskové zprávy Ory Laboratory otevře 4. prosince v
Kjótu podnik OrySNACK Kyoto, první stálou pobočku firmy v regionu Kansai. Najdete ho uvnitř knihkupectví BOOKHOME v obchodní čtvrti Šidžó-Karasuma. Otevřeno bude od 17 do 23 hodin, u pultu bude devět míst a k tomu prostor na stání pro hosty bez rezervace.
Saké bude dodávat pivovar Kitagawa Honke z kjótské čtvrti Fušimi, který podle
SoraNews24 vaří saké od roku 1657. Piloti mají být lidé, kteří si dřív saké rádi dopřávali, ale kvůli nemoci nebo postižení už nemohou chodit ven ani do práce. Firma na nový bar vybírala peníze ve sbírce na platformě Campfire a podle SoraNews24 v době psaní článku získala zhruba 7,4 milionu jenů, tedy asi milion korun, a cíl překročila zhruba o polovinu. Podporovatelé sbírky mohou bar vyzkoušet už od 19. listopadu.
„OrySNACK Kyoto není jen místo, kde se nalévá,“ uvedla firma podle SoraNews24. Do budoucna doufá, že by jednou mohl pilot sám vlastnit a řídit bar, aniž by musel vyjít z domu.
Malý robot za pultem na první pohled působí jako technická atrakce pro turisty. U sklenky saké ale nakonec nerozhoduje stroj, nýbrž hlas na druhé straně. A ten patří lidem, pro které byl obyčejný večer s cizími lidmi u baru ještě nedávno nedosažitelný.
Zdroje: Spoon & Tamago, The Japan News, SoraNews24, OryLab, Ory Laboratory