Lidé si často neváží toho, co mají. A neplatí to jen o věcech, ale také o vztazích. Své o tom ví i čtenářka DámskéhoDeníku Gabriela. Když srovnávala svého manžela s jinými muži,
měla pocit, že je příliš obyčejný. Že byl její pohled na něj zcela mylný, zjistila, až když začalo jít do tuhého. „Stál při mně, když jsem prožívala nejhorší chvíle svého života. Dával mi najevo, že pro něj jsem nejkrásnější žena na světě,“ napsala nám do redakce. Vzala si ho, i když nebyl vysněným princem
Když se poznali, nebyla to tak úplně láska na první pohled. Paní Gabrielu musel její budoucí manžel trochu uhánět.
„Byl už tehdy takový hodně obyčejný a já jsem chtěla prostě prince na bílém koni. Byl ale hodný, chytrý a uměl mě rozesmát. vzpomíná čtenářka s tím, že ale trochu záviděla kamarádkám jejich partnery. Bylo mi s ním docela dobře a nakonec jsme se vzali,“ „Pořád jsem s nimi svého manžela srovnávala,“ podotkla. Krátce po svatbě si opravili byt, který jim koupili rodiče.
Byli šťastní, obzvlášť když se jim po roce narodil syn. Mladé rodině pomáhali prarodiče, takže se paní Gabriela celkem rychle mohla po mateřské vrátit do práce.
„Když syn začal chodit do školy, máma mi řekla, uvedla čtenářka, které se po dvou letech narodila ještě dcera. Jenže tentokrát nešlo všechno hladce. že by byla ráda, kdybychom měli další dítě. Také jsme o tom s manželem uvažovali, nechtěli jsme, aby byl syn jedináček,“ Vyšetření ukázalo, že má rakovinu prsu
Na konci těhotenství se objevily problémy. Ženy od 45 let mají nárok na bezplatnou screeningovou mamografii jednou za dva roky., když lékař objevil v jejím prsu bulku. Po porodu absolvovala důkladné vyšetření, které ukázalo, že jde o zhoubný nádor. Musela podstoupit operaci.
„svěřila se paní Gabriela. Manžel i matka ji dokola ujišťovali, že všechno dobře dopadne, ale zdráhala se tomu věřit. Pomoc pro pacientky a jejich blízké nabízejí pacientské organizace a psychoonkologické poradny, přehled kontaktů: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/zhoubne-nadory-prsu/podpora_pro_pacienty/help_line.html Moc mě to vyděsilo. Když jsem četla různé informace o rakovině, byla jsem na dně. Měla jsme hrozný strach a deprese,“ Zdroj fotografie: iStock
Operace byla úspěšná, ale pak přišla nejhorší část léčby, chemoterapie.
„Bylo mi po ní strašně špatně. Pořád jsem zvracela, bolelo mě celé tělo, vypadaly mi vlasy. Ztratila jsem sílu i ženskost, protože mi vzali obě prsa. vypráví paní Gabriela. Nakonec ale našla sílu bojovat, protože měla pro koho žít. Budoucnost jsem viděla černě. Dokonce mě napadlo, že by byl manžel blázen, kdyby s takovou troskou zůstával,“ Dřív neviděla, jaký manžel ve skutečnosti je
Nejen pro děti a starou matku, ale i pro svého obyčejného manžela.
„Pracoval po nocích, aby se mnou mohl být co nejčastěji. Najednou jsem ho začala vidět v jiném světle. Byla jsem vyčerpaná, nepřitažlivá, a napsala nám paní Gabriela, která je se svým manželem už 18 let. on se ke mně choval, jako bych byla nejkrásnější ženou na světě. On je můj princ, jenže já to dřív neviděla,“ „Nemohla jsem najít lepšího muže pro společnou cestu životem, než je on.“
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Martina Ševčíková