AI vytvořila v práci nový strach. Zaměstnanci radši předstírají, že všechno vědí

Umělá inteligence postupně mění nejen způsob práce, ale také vztahy mezi zaměstnanci. Zatímco dříve bylo běžné požádat zkušenějšího kolegu o radu, dnes může stejná otázka vyvolat nepříjemnou reakci. Proč se nejprve nezeptat AI? Právě tento přístup podle nového průzkumu společnosti Use.AI vytváří tlak především na mladší pracovníky.
Výzkumu se zúčastnilo 10 417 pracujících dospělých ze Spojených států, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Evropské unie a Latinské Ameriky. Celkem 56 % respondentů uvedlo, že přiznat v zaměstnání neznalost je dnes riskantnější než před rozšířením umělé inteligence.
Nejvýrazněji tento pocit zasahuje generaci Z. Mezi pracovníky ve věku 18 až 29 let jej uvedlo 71 % dotázaných. U zaměstnanců starších 45 let šlo o 44 %.
Neznáš odpověď? Nejdřív se zeptej chatbota
Z průzkumu vyplývá, že 49 % pracovníků vnímá očekávání kolegů nebo nadřízených, že se před položením otázky již obrátili na AI. Dokonce 43 % respondentů se přímo setkalo s dotazem, zda už umělou inteligenci vyzkoušeli.
Na první pohled jde o rozumný požadavek. Chatbot dokáže během několika sekund vysvětlit neznámý pojem, připravit postup nebo dohledat souvislosti. Potíž nastává ve chvíli, kdy se využití technologie začne považovat za měřítko pracovní schopnosti.
Znepokojivý je další výsledek. Celých 37 % dotázaných přiznalo, že během posledních šesti měsíců v práci předstíralo znalost něčeho, čemu ve skutečnosti nerozuměli. Z těchto zaměstnanců si následně 58 % odpověď ověřovalo v soukromí.
Firmy mohou přijít o důležitější informace než samotné odpovědi
Matthew Freire, výkonný ředitel společnosti Use.AI, upozorňuje na přehlížený důsledek. Veřejně položená otázka může odhalit problém, kterému nerozumí více zaměstnanců současně. Pokud si však každý řeší pochybnosti sám, vedení firmy nemusí zjistit, kde pracovníci opakovaně narážejí na nejasnosti.
Vzniká tak paradox. Zaměstnanci mají k dispozici rychlejší přístup k informacím, ale současně mohou mít větší obavy požádat člověka o pomoc. Odpověď od AI přitom nemusí být správná ani odpovídat konkrétním podmínkám ve firmě.
Průzkum ovšem neprokazuje, že umělá inteligence přímo způsobuje více pracovních chyb nebo že zaměstnanci skutečně pokládají méně otázek. Zachycuje především jejich zkušenosti a obavy. Firmy zkrátka investují do technologií, které mají urychlit práci a zpřístupnit znalosti. Pokud ale zaměstnanci začnou považovat obyčejné „nevím“ za projev neschopnosti, může se důležitá součást pracovního učení postupně vytrácet.