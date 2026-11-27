Představte si následující situaci: telefon zazvoní a na displeji se zobrazí číslo klientské linky vaší banky. Hlas na druhé straně zní profesionálně, možná dokonce povědomě. Volající vás varuje, že z vašeho účtu právě odchází podezřelá platba a musíte okamžitě jednat. Máte převést peníze na „bezpečný rezervní účet“, potvrdit transakci nebo předat hotovost kurýrovi. Jenže člověk na druhé straně telefonu není žádný bankéř. Číslo volajícího je podvržené pomocí techniky zvané spoofing a samotný hlas mohl být vytvořen umělou inteligencí na základě krátkého zvukového záznamu skutečného bankéře nebo vašeho blízkého, který je dostupný na internetu. Právě kombinace falešného telefonního čísla, přesvědčivého hlasu a psychologického nátlaku, který vás má přimět k rychlému a nevratnému rozhodnutí, dělá z moderního vishingu jednu z nejnebezpečnějších forem podvodu. Na jeho rostoucí rizika opakovaně upozorňují české banky i státní instituce.
Jak se na displeji objeví číslo vaší banky
Celý trik spočívá v manipulaci s identifikací volajícího, označovanou jako CLI (Calling Line Identification), která je součástí telefonní signalizace. Útočníci často využívají internetovou telefonii (VoIP), která jim umožňuje podvrhnout číslo volajícího a nastavit takové, jaké se následně zobrazí příjemci hovoru. NÚKIB tento princip výslovně popisuje: hovor se na displeji může tvářit jako příchozí volání z oficiální linky banky, přestože ve skutečnosti pochází z úplně jiného zdroje.
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) od roku 2024 blokuje nejčastější typy podvržených hovorů, především ty, které přicházejí ze zahraničí a vydávají se za volání z českých pevných telefonních čísel. Podle monitorovací zprávy ČTÚ se jedná o miliony zablokovaných pokusů měsíčně. Ani tato opatření však neposkytují stoprocentní ochranu. ČTÚ upozorňuje, že podvodníci své postupy průběžně mění a využívají například anonymní předplacené SIM karty nebo jiné způsoby, které se zavedeným blokovacím mechanismům mohou vyhnout. Číslo zobrazené na displeji proto nikdy samo o sobě nedokazuje, že vám skutečně volá banka.
Pět sekund hlasu stačí na přesvědčivý klon
Druhou částí celé hrozby je umělá inteligence, která posouvá možnosti vishingu na zcela novou úroveň. Americká Federální obchodní komise (FTC) upozorňuje, že moderní nástroje pro klonování hlasu dokážou vytvořit velmi přesvědčivou napodobeninu člověka na základě krátkého zvukového záznamu. Také technická dokumentace OpenAI pro vytváření vlastních hlasů uvádí, že jako minimální vzorek může v některých případech stačit pouhých pět sekund řeči. Pro dosažení kvalitnějšího výsledku se však doporučuje delší nahrávka v rozsahu 10 až 60 sekund.
Co to znamená v praxi? Zdrojem může být krátké video na sociální síti, hlasová zpráva přeposlaná ve skupinovém chatu nebo veřejně dostupný rozhovor. Umělá inteligence dokáže z takové nahrávky vytvořit hlasový model, který následně přečte prakticky libovolný text. Třeba i připravený scénář, ve kterém se podvodník vydává za bankéře a naléhá na vás, abyste okamžitě jednali. FBI v roce 2025 varovala, že klonovaný hlas může znít téměř totožně jako hlas skutečného člověka. Riziko se přitom netýká pouze veřejně známých osobností, ale také běžných lidí a jejich rodinných příslušníků.
Je však důležité dodat, že samostatné české statistiky, které by sledovaly výhradně vishingové útoky využívající AI klonování hlasu, nejsou veřejně k dispozici. NÚKIB i jednotlivé banky přesto na tuto technologii upozorňují jako na reálnou a narůstající bezpečnostní hrozbu, nikoli pouze jako na hypotetický scénář.
Proč je nejnebezpečnější právě ten poslední krok
Samotné podvržené telefonní číslo vás ještě o peníze nepřipraví. Totéž platí pro naklonovaný hlas. Skutečné nebezpečí vzniká až jejich kombinací s promyšlenou manipulací a psychologickým nátlakem, jehož cílem je přimět oběť k nevratnému finančnímu kroku.
NÚKIB popisuje propracované scénáře, ve kterých oběť postupně kontaktují údajní zástupci několika institucí. Nejprve zavolá falešný bankéř, poté údajný policista a nakonec další pracovník banky. Každý další hovor má zvýšit důvěryhodnost celého příběhu, zesílit pocit ohrožení a omezit prostor pro pochybnosti. ČSOB na svých webových stránkách upozorňuje také na případy, kdy pachatelé znají osobní údaje klienta nebo dokonce informace o zůstatku na jeho účtu. Díky tomu mohou působit ještě důvěryhodněji.
Podvodníci se obvykle snaží oběť přimět k jednomu z následujících kroků:
- Převodu peněz na „bezpečný“ nebo „rezervní“ účet, který ve skutečnosti ovládají podvodníci.
- Návštěvě kryptobankomatu a zadání QR kódu, který oběť obdrží během telefonátu.
- Předání hotovosti kurýrovi, kterého pachatel vyšle přímo na adresu oběti.
- Instalaci aplikace umožňující vzdálený přístup k telefonu nebo počítači.
Všechny tyto postupy mají jedno společné: jejich cílem je dostat peníze nebo přístup k zařízení oběti co nejrychleji pod kontrolu útočníků. Jakmile oběť transakci potvrdí nebo předá hotovost, může být náprava velmi obtížná. Zvláště u převodů do kryptoměnových peněženek je situace komplikovaná, protože prostředky lze rychle přesouvat mezi různými adresami a jejich zpětné získání bývá velmi obtížné.
Jak podvod poznat a co udělat okamžitě
Hlas může znít přesvědčivě a telefonní číslo může vypadat naprosto důvěryhodně. Samotný scénář hovoru však často obsahuje varovné signály. Skutečná banka po telefonu nikdy nebude požadovat:
- PIN, CVV/CVC kód ani přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.
- Převod peněz na jakýkoli „bezpečný“ nebo „rezervní“ účet.
- Návštěvu kryptobankomatu za účelem ochrany vašich peněz.
- Předání hotovosti kurýrovi nebo jiné osobě.
- Instalaci softwaru pro vzdálený přístup k telefonu či počítači.
- Potvrzení platby, kterou jste sami nezadali nebo o níž nic nevíte.
Pokud po vás volající požaduje cokoli z výše uvedeného, okamžitě zavěste. Nemusíte nic vysvětlovat ani se omlouvat. Následně kontaktujte banku sami, a to prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v její oficiální mobilní aplikaci, na platební kartě nebo na oficiálních webových stránkách. Nikdy nevolejte zpět na číslo z historie přijatých hovorů, protože i to může být podvržené. Komerční banka ve svém návodu na ověřování totožnosti volajícího bankéře doporučuje stejný postup: totožnost volajícího si vždy ověřte nezávislým způsobem, mimo původní hovor.
Když už je pozdě: každá minuta rozhoduje
Pokud jste již peníze převedli nebo předali, nečekejte a okamžitě kontaktujte svou banku. Požádejte o zablokování platební karty, případně přístupu k účtu, a o zastavení nebo odvolání podezřelých transakcí, pokud je to ještě možné. Současně kontaktujte policii a oznamte podezření na podvod. Uchovejte veškeré dostupné důkazy: telefonní číslo, čas hovoru, SMS zprávy, e-maily, QR kódy, údaje o transakcích i adresy kryptoměnových peněženek. Čím dříve začnete situaci řešit, tím větší je šance, že se podaří alespoň část prostředků zachránit.
Podle údajů České bankovní asociace čelili klienti bank v roce 2026 více než 75 tisícům útoků s celkovou škodou přesahující 2,2 miliardy korun. Bankám se podařilo velkou část pokusů zachytit nebo finančním ztrátám zabránit, přesto se ne vždy podaří ochránit všechny klienty a jejich peníze.
Nejlepší ochrana přitom nestojí vůbec nic a je překvapivě jednoduchá: telefonní číslo na displeji ani hlas na druhé straně hovoru nejsou důkazem totožnosti volajícího. Spolehlivější ověření získáte jedině tehdy, když hovor ukončíte a sami kontaktujete banku prostřednictvím oficiálního telefonního čísla, které si nezávisle vyhledáte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský