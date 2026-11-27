V procesu kolem „skupiny knížete Reusse“ označovaném jako největší poválečný soudní proces v Německu padlo tento týden dalších šest obžalob. Všichni nově obvinění pochází ze Saska z oblasti Krušnohoří. Někteří z nich měli spolupracovat s bývalým radním za AfD, který je jednou z hlavních postav celé kauzy. Ke třem větvím případu tak přibude zřejmě čtvrtá, kterou bude mít na starost vrchní zemský soud v Drážďanech.
Skupina kolem knížete Heinricha XIII. Reusse byla zatčena při největší protiteroristické razii v historii poválečného Německa, která proběhla 7. prosince 2022. Skupina několika desítek takzvaných říšských občanů údajně plánovala svrhnout pomocí násilí německou vládu a připravovala se velmi precizně na státní převrat a převzetí moci.
Jednotky měly převzít státní správu, obsadit strategické objekty a zatýkat odpůrce. Pro tuto strukturu skupina před zatčením aktivně verbovala především bývalé i stále aktivní vojáky Bundeswehru a policisty.
Dvacet šest osob již téměř čtyři roky sedí ve vazbě, další zhruba dvě desítky jsou vyšetřovány na svobodě. Soudní řízení je rozděleno na tři větve a probíhá ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově a Stuttgartu.
Převzít moc, zatýkat odpůrce
Nyní zřejmě přibyde čtvrtá větev kauzy. Tento týden v úterý oznámilo Generální státní zastupitelství v Drážďanech, že v souvislosti s případem skupiny knížete Reusse podalo k vrchnímu zemskému soudu v Drážďanech obžalobu na pět mužů a jednu ženu ve věku 36 až 60 let.
Obžaloba navazuje na razii jednotky Soko Rex, která proběhla letos v lednu v jedenácti objektech v Sasku (především v Krušnohoří – například v Marienbergu, Olbernhau či Freibergu). Při razii byl zadržen 41letý muž a vyšetřovatelé zajistili datové nosiče, vysílačky a zbraně.
Soko Rex je speciální vyšetřovací komise zemského kriminálního úřadu v Sasku (LKA Sachsen), která se specializuje na pravicový extremismus a právě na scénu takzvaných říšských občanů.
[souvisejici]
Při razii zadržený 41letý Benjamin Z. byl nyní obžalován z toho, že souhlasil s převzetím velení nad „rotou domobrany“ (Heimatschutzkompanie) v rámci této skupiny a řídil plánování personálních i materiálních zdrojů. Skupina počítala s tím, že takových jednotek vznikne napříč Německem 286. Měly tvořit vojenské křídlo skupiny a zajistit moc v terénu po násilném převratu. Poté měly převzít státní správu, obsadit strategické objekty a zatýkat odpůrce. Pro tuto strukturu skupina před zatčením aktivně verbovala především bývalé i stále aktivní vojáky Bundeswehru a policisty.
Benjamin Z. je údajně vystudovaný strojní inženýr a pracoval řadu let jako instruktor v německých ozbrojených silách a jako zbrojní technik u námořnictva. Zatykač na Benjamina Z. byl následně „za určitých podmínek pozastaven“, uvedla německá média.
Wendler nabíral nové členy a vybavoval je pro plánovaný útok na německý Bundestag. Pro tento účel měl v zásobě velký arzenál dlouhých a ručních zbraní.
Další padesátiletý obžalovaný je rovněž obviněn z toho, že po plánovaném převratu měl převzít velení nad jednou z „rot domobrany“. Jiný šestatřicetiletý obžalovaný údajně pro teroristickou organizaci zhotovoval různá úřední razítka a tiskoviny.
Jiná čtyřiapadesátiletá žena pro skupinu měla tajně plnit různé úkoly a je obžalována z podpory teroristické organizace.
Podle obžaloby byli do činnosti skupiny zapojeni další dva muži ve věku 48 a 60 let, kteří působili v okruhu bývalého městského radního za stranu AfD Christiana Wendlera, který je vyšetřován vrchním soudem v Mnichově. Právě Wendler patří k nejvýznamnějším postavám celé kauzy.
Radní AfD chtěl schůzku s Rusy
Christian Wendler žil z Olbernhau v saských Krušných horách a v roce 2019 vstoupil do AfD. Až do října 2020 působil jako městský radní za stranu AfD. Podnikal v oblasti údržby krajiny. Do dubna 2022 byl také členem místního střeleckého spolku.
V minulosti měl sloužit jako štábní rotmistr u 393. obrněného praporu v durynském Bad Salzungenu a působil v krušnohorské komunitě takzvaných říšských občanů, konspirátorů, prepperů a v rámci anticovidové scény.
Podle Úřadu spolkového prokurátora byl Wendler v rámci skupiny knížete Reusse výslovně odpovědný za obstarávání zbraní. Členem skupiny knížete Reusse se stal nejpozději v listopadu 2021. Nabíral nové členy a vybavoval je pro plánovaný útok na německý Bundestag. Pro tento účel měl v zásobě velký arzenál dlouhých a ručních zbraní. Poskytl zbraně a střelivo pro střelecký výcvik spolku v dubnu 2022 a vedl část výcviku.
V rámci vojenského velitelského štábu Wendler převzal vedení oddělení nákupu zbraní a vybavení. Hrál také vedoucí roli při zakládání takzvaných rot domobrany. Společně s dalším členem skupiny Andreasem Meyerem, který byl obžalován vrchním zemským soudem ve Stuttgartu, vypracoval koncepční dokumenty a prezentace pro náborové akce.
Byl také jedním z členů Reussovy skupiny, kteří se snažili navázat kontakty s ruskými diplomaty. Během vyšetřování němečtí policisté našli vytištěnou e-mailovou komunikaci mezi třemi členy skupiny a ruským generálním konzulátem v Lipsku. Christian Wendler a další dva komplicové se v e-mailu Rusům představili jako středně velcí podnikatelé, kteří „jsou znepokojeni jednostranným mediálním zpravodajstvím o rusko-ukrajinské válce - zpravodajstvím, které poškozuje Ruskou federaci a prezentuje ji ve špatném světle".
Němci chtěli diskutovat o tom, co se děje v Rusku a tyto otázky osobně projednat s ruskými diplomaty v Lipsku. Z emailů vyplynulo, že je „vysoce postavený" ruský diplomat pozval na krátkou osobní schůzku na konzulátu v Lipsku, která se měla konat 8. prosince 2022. K návštěvě už nedošlo, protože Christian Wendler i další dva podnikatelé byli den předtím zatčeni při razii.
Únos ministra a plány na blackout
Wendler je pro vyšetřovatele případu obzvlášť důležitou osobou také proto, že nechtěně pomohl rozjet celé vyšetřovací řízení. Dne 3. března 2022 se totiž setkal se Svenem B., který byl členem skupiny „Sjednocení vlastenci", a v té době již vyšetřován v rámci takzvané operace „Sběratel". Sjednocení vlastenci v té době údajně plánovali únos spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha (SPD) a způsobení blackoutu v Německu.
Konspirační schůzka proběhla u supermarketu v jedné obci v bavorských Horních Frankách a byla monitorována týmem z kriminálního úřadu spolkové země Porýní-Falc. Po schůzce Sven B. v odposlouchávaném telefonátu uvedl, že Reussovi lidé požádali „Sjednocené vlastence" o spolupráci. Z toho vyšetřovatelé pochopili, že se právě dozvěděli informace o podezřelé teroristické skupině, o které do té doby nevěděli.
Christian Wendler je vyšetřován v Mnichově. Je obviněn z členství v teroristické organizaci a z přípravy trestného činu vlastizrady a také z porušení zákona o zbraních. V době zatčení měl držet patnáct zbraní a také poloautomatickou střelnou zbraň a velké množství střeliva bez potřebných povolení.