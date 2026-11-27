Na ovladači tři osmičky, při pořadu pár řádků textu ve spodní části obrazovky. Tak si diváci s vhodným televizorem zapínali skryté titulky, které Česká televize začala zkoušet v roce 1992.
Na programu ČTV se
první skryté titulky objevily 1. července 1992 u krátkých odpoledních zpráv. Od 1. ledna 1993 přibyly hlavní večerní Události. Pro neslyšící a nedoslýchavé diváky to byla možnost sledovat stejnou relaci jako zbytek domácnosti a číst přitom, co se říká.
Brzy už bylo co číst i mimo zprávy. V
seznamu pořadů s titulky na straně 888 je třeba česká komedie Holky z porcelánu, kterou ČT1 odvysílala 28. června 1994. A od 25. října téhož roku ČT vysílala skryté titulky i u všech Večerníčků.
https://www.retroradar.cz/betlemske-svetlo-1989-vznik-tradice/
Televizor musel umět teletext
Nejdřív bylo třeba naladit stanici, zapnout teletext a zadat
888. Běžná stránka teletextu zabrala obrazovku. Strana určená pro skryté titulky nechala v pozadí pořad a zobrazila přes něj jen několik řádků textu, obvykle dole na tmavém podkladu. Na televizoru s teletextem se skryté titulky ČT vyvolaly třemi stisky osmičky po zapnutí teletextu. Mister rf / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Text putoval v analogovém signálu v řádcích mimo viditelný obraz. Přijímač potřeboval
dekodér teletextu, který data přečetl a vykreslil znaky. Záleželo i na tom, zda si poradil s češtinou. Už reportáž z května 1988 upozorňovala, že s některými dekodéry se český teletext nezobrazil správně.
U televizoru s vestavěným dekodérem byla potřebná výbava uvnitř skříně. Ke staršímu přijímači se dal pořídit i externí dekodér. Existovaly také sady pro dodatečnou montáž do vybraných typů, například do některých východoněmeckých televizorů RFT a Robotron.
Vestavěný dekodér vykresloval text z televizního signálu. U vhodných přijímačů se dala podpora teletextu doplnit. Andshel / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Jak se z repliky stal krátký titulek
Dobový příklad zachytila Marína Holubová v práci o
titulcích Večerníčků vysílaných v letech 2002 a 2003. V jednom dílu seriálu O skřítku Racochejlovi začíná replika slovy „Ále, před chvilkou jsem potkal ježka“. Skrytý titulek zní „Potkal jsem ježka. Říkal, že má chuť na hřiby.“ Úvodní slůvko i údaj o tom, kdy se potkali, vypadly. Z jedné delší věty zbyly dvě krátké.
https://www.retroradar.cz/snurka-skrz-rukavy-kabatu-a-kousava-vlna-jak-se-v-zime-oblekaly-ceskoslovenske-deti/
V témže dílu se objevil i titulek
„(Něco si šeptají.)“. Jak vysvětluje asociace ASNEP, z popisu zvuku může divák pochopit, proč postava zareagovala, i když se to, co zaslechla, odehrálo mimo záběr. Filmový klub měl překlad přímo v obraze
ČT v
ročence za rok 1997 uváděla vedle strany 888 i pořady v původním znění, například ve Filmovém klubu. Jejich běžné překladové titulky byly přímo v obraze a viděl je každý. Skryté titulky na teletextu si divák zapínal sám a mohl v nich číst i českou řeč, šeptání nebo zvuky.
Česká televize dnes pro skryté titulky ve vysílání uvádí
digitální titulky DVB. Jejich dostupnost u konkrétního pořadu ukáže elektronický programový průvodce. V iVysílání se dají zapnout přímo v přehrávači.