Státní fond audiovize, konkrétně Rada pro podporu televizních děl rozdělil na dotacích přes 33 milionů korun na výrobu seriálu nebo minisérie. Dotaci získaly tři seriálové projekty, jedním z nich je Listopád produkční firmy BFILM.cz. Její předchozí majitel je nyní v jednom z orgánů audiovizuálního fondu. Chystaný čtyřdílný TV projekt Listopád podle knihy Aleny Mornštajnové získal v dané výzvě nejvyšší částku - 12,5 milionu korun. Dalšími přidělenými dotacemi je 12 milionů pro připravovaný seriál S ledem v srdci (Wandal Production) a 9 milionů pro Šepot z lesa (Stairway Films). O rozdělení dotací rozhodovala rada ve složení Milan Kuchynka, Barbora Struss, Tomáš Feřtek, Petr Kubica a Aleš Týbl. Fond o rozdělení dotací informoval na svém webu.
Produkční firmou Listopádu je pražská společnost BFILM.cz, která má na kontě filmy jako Mazel a tajemství lesa nebo Pouštět draka. Sesterská slovenská produkční firma BFILM koprodukovala například Amerikánku nebo Lesního vraha. Obě firmy do roku 2023 vlastnil producent Peter Badač. Aktuálními majiteli BFILM.cz je podle obchodního rejstříku Jakub Rálek a Veronika Fidrmuc Dvořáčková. Slovenskou BFILM vlastní podle rejstříku Dominika Fáberová.
Peter Badač je současně předsedou další rady Státního fondu audiovize - Rady pro podporu kinematografie (do května 2028), která rozděluje dotace pro filmové projekty. Členem rady předchozího Státního fondu kinematografie (SFKMG) byl Badač od listopadu 2022. Od ledna do srpna 2023 byl zároveň ředitelem slovenského Audiovizuálného fondu na Slovensku. Podle zástupců českého fondu je Badačova účast na výše uvedeném projektu minisérie Listopád pozice showrunner/kreativní producent. Na minisérii Listopád se ve fázi vývoje měl podílet jako producent.
Jak Borovan.cz sdělili zástupci fondu, člen jedné rady fondu se může podílet na projektu, který posuzuje jiná rada fondu, aniž by to bylo posuzováno jako podjatost. "Ano, člen jedné rady se může profesně podílet na projektu, o jehož podpoře rozhoduje jiná rada fondu. Každá ze čtyř rad (kromě kinematografie a TV ještě animace a videohry plus infrastruktura, pozn. aut.) je samostatným orgánem, který rozhoduje výhradně o žádostech ve své kategorii podpory. Členové ostatních rad se na hodnocení ani rozhodování nepodílejí a členství ve více radách zákon nepřipouští. Pokud by člen rady měl osobní zájem na projektu, o němž rozhoduje jeho vlastní rada, je ze zákona z rozhodování vyloučen, a to u všech žádostí ve stejném dotačním okruhu dané výzvy," uvedla Pavlína Vítková.
"Petera Badač své závazky k oběma firmám, BFILM.cz a BFILM, po svém jmenování do Rady Státního fondu kinematografie, kdy obdržel jmenovací dekret během listopadu roku 2022, náležitě vypořádal a předal. V současnosti působí jako producent, případně kreativní producent na volné noze a spolupracuje na projektech vícero společností. Své případné spolupráce nijak neskrývá a otevřeně o nich komunikuje," tvrdí Vítková.
Jedním z projektů, na kterém se Peter Badač aktuálně podílí, je česko-slovensko-maďarský snímek Divočina (foto; 2026) debutující režisérky Evženie Brabcové. Film vstoupil do českých kin 15. října. Produkční firmou je BFILM.cz (viz zde). I Divočina žádala na Státním fondu kinematografie o dotaci.
"První žádostí, s kterou je film Divočina spojen, je žádost Evženie Brabcové, kdy žádala ve výzvě na Kreativní vývoj první verzi scénáře v roce 2018 (2018-1-4-16). Film Divočina žádal následně úspěšně nejdříve s projektem ve výzvě na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu (2020-1-1-3). Dále jako projekt ve výzvě na výrobu celovečerního hraného filmu (2022-2-2-7) v únoru 2022, kdy Peter Badač v Radě SFKMG nijak nefiguroval. Ano, jako producent filmu Divočina nyní vystupuje, jelikož se podílel na vývoji tohoto filmu, podával žádost ve výzvě na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu v roce 2020 a v době realizace ho předal nynějšímu producentovi Jakubu Rálkovi a producentský tým mu připisuje zásluhu na tomto filmu," vysvětlila okolnosti Vítková.