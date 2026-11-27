Když se na počátku šedesátých let objevila útočná puška AR 15 konstruktéra Eugena Stonera, působila mezi těžkými ocelovými zbraněmi jako zjevení z jiné planety. Tělo z leteckého hliníku, pažbení z černého plastu a lehký vysokorychlostní náboj malé ráže slibovaly revoluci v pěchotním boji. Armádní byrokracie však geniální konstrukci v polních podmínkách vietnamské džungle málem pohřbila. Kvůli svévolné změně střelného prachu a chybějícím vytěrákům zaplatily stovky vojáků životem se zaseknutou zbraní v rukou.
Přechod z masivní pušky M14 na moderní systém M16 představoval největší technologický skok v americké pěchotní výzbroji dvacátého století. Odborné technické dokumenty a balistické rozbory uložené v archivech
Federation of American Scientists popisují přelomový přímý odběr plynů i chování munice v cíli, zatímco odtajněná vyšetřovací hlášení v záznamech U.S. National Archives detailně mapují tragické selhání armádního zásobování, které v letech 1966 a 1967 vedlo k bezprecedentnímu skandálu vyšetřovanému přímo zvláštním výborem amerického Kongresu. Letecký hliník a malá ráže proti tradici těžké oceli
Konstruktér Eugene Stoner využil při návrhu své pušky zkušenosti z leteckého průmyslu. Místo tradičního těžkého dřeva a kované oceli vsadil na výkovky z hliníkové slitiny a skelným vláknem vyztužený polymer. Celková hmotnost nenabité zbraně klesla pod tři kilogramy, což znamenalo obrovskou úlevu pro vojáka pochodujícího v tropickém vedru. Zbraň byla tak lehká, že jí konzervativní důstojníci posměšně přezdívali hračka od hračkářské firmy Mattel.
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Zásadní inovaci představoval přímý odběr prachových plynů z hlavně. Plyn nebyl veden na píst jako u konkurenčních zbraní, nýbrž tenkou nerezovou trubičkou přímo do nosiče závorníku. Konstrukce díky tomu postrádala těžké pohyblivé součásti nad hlavní, což v kombinaci s přímou pažbou v ose hlavně takřka eliminovalo zdvih zbraně při střelbě dávkou. Malorážový náboj ráže pět celá padesát šest milimetrů navíc umožnil pěšákovi nést trojnásobné množství munice při stejné zátěži.
Mýtus o samočisticí pušce a smrtící prach WC 846
Zkáza začala v okamžiku, kdy armádní velení rozhodlo o masovém zavedení pušky do výzbroje pro jednotky ve Vietnamu. Armádní nákupčí šířili mezi vojáky nepravdivou legendu, že Stonerova puška je díky přímému ofukování plynem samočisticí a nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Vojáci nedostali k novým zbraním žádné čisticí šňůry, kartáčky, rozpouštědla ani vytěráky hlavně. V extrémně vlhké džungli plné bláta a prachu to byl první krok ke katastrofě.
Voják 101. výsadkové divize pálí z pušky M16 v džungli během operace Cook v roce 1967.
Osudovou ránu zasadila zbrani armádní komise pro munici. Stoner zkonstruoval pušku pro čistě hořící trubičkový prach IMR 4475. Vojenská správa však z ekonomických důvodů a kvůli skladovým zásobám svévolně nařídila plnit náboje kuličkovým prachem WC 846. Tento prach hořel jinou rychlostí, zvedal tlak v komoře, zvyšoval kadenci střelby na hranici mechanických možností zbraně a zanechával masivní množství lepivého karbonového nánosu, který spolehlivě zalepil komoru i plynovou trubičku.
Tragédie v džungli a zaseknuté nábojnice v komoře
Výsledkem byla noční můra každého vojáka. Při intenzivním střetnutí v džungli vystřelila puška několik desítek ran, nechromovaná nábojová komora vlivem vlhka a agresivního prachu zkorodovala a rozpálená mosazná nábojnice se v ní doslova zapekla. Vytahovač závorníku při prudkém zpětném rázu utrhl okraj nábojnice a zanechal tělo náboje pevně vzpříčené v hlavni. Jediným způsobem, jak nábojnici vyrazit, bylo prostrčit dlouhý ocelový prut ústím hlavně, což bylo uprostřed palby nemožné.
Důsledné čištění pušky M16 a odstraňování karbonu bylo ve vlhkém vietnamském klimatu otázkou přežití.
Po krvavých bojích v údolí Ia Drang a při obraně kopců kolem Khe Sanhu nacházeli záchranáři těla padlých amerických mariňáků ležící vedle rozebraných pušek M16 s improvizovanými čisticími tyčemi v rukou. Zoufalé dopisy vojáků domů do Států vyvolaly obrovské pobouření veřejnosti. V kongresovém vyšetřování kongresmana Richarda Ichorda vyšlo najevo, že armádní představitelé o problémech s prachem věděli, ale varování konstruktérů ignorovali.
Záchrana v podobě verze M16A1 a moderní dědictví
Teprve pod tlakem skandálu armáda provedla rozsáhlou modernizaci. Nová varianta M16A1 dostala plně chromovanou nábojovou komoru i vývrt hlavně, pomocné tlačítko doražeče závěru pro případ nedovření náboje a každý voják obdržel speciální komiksový manuál s pouzdrem čisticích potřeb uloženým přímo v dutině pažby. Problémy se zasekáváním rázem ustaly a zbraň prokázala svou vynikající přesnost a spolehlivost.
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Stonerova základní koncepce přežila všechny krize a stala se nejvlivnější konstrukcí moderní éry. Její zkrácená karabina M4 slouží dodnes v desítkách armád světa a civilní platforma AR 15 se stala nejpopulárnější puškou na planetě. Tragický vietnamský začátek však zůstává trvalým varováním, že i sebedokonalejší konstrukce zbraně selže, pokud armádní byrokracie svévolně ignoruje technické zákonitosti střeliva a polní údržby.
Zdroje fotografií americka-utocna-puska-m16a1-profil: Sgt. James Stanfield / U.S. Marine Corps / Wikimedia volné dílo americky-vysadkar-m16-vietnam-operace-cook-1967: National Archives NARA / U.S. Army / Wikimedia volné dílo vojak-cisti-pusku-m16-vietnam-polni-podminky: SP5 James I. Hatton / U.S. Army / Wikimedia volné dílo