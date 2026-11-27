Obdivoval ho samotný Mistr a po boku Felixe Slováčka mohl rozjet slibnou kariéru. Místo toho Ondřej Provazník, přezdívaný Romský Gott, skončil za mřížemi.
Ještě před několika lety měl našlápnuto k velké pěvecké kariéře. Ondřej Provazník, kterému se přezdívalo Romský Gott, okouzlil svým hlasem fanoušky Karla Gotta a získal si přízeň i Felixe Slováčka. Vystupoval s jeho Big Bandem, zpíval Mistrovy hity a měl dokonce svolení pokračovat v jejich interpretaci i po Gottově smrti. Dnes je ale všechno jinak. Jak jsme si v redakci In-Lifestyle všimli, talentovaný zpěvák skončil ve vězení. Za jeho pádem nestojí ztráta pěveckých schopností, ale opakované podvody a dluhy, které se vyšplhaly na miliony korun.
Od Gottova obdivu až k problémům se zákonem
Provazník měl přitom mimořádně dobře nakročeno. Jeho hlas zaujal dokonce samotného Karla Gotta, který měl pro jeho romský falzet slabost. Po Mistrově smrti získal od Karel Gott Agency svolení vystupovat s jeho písněmi pod vlastním projektem Ondřej Provazník – S písněmi Karla Gotta. Pravidelně koncertoval také s Felixem Slováčkem, který ho považoval za mimořádně nadaného interpreta. Ještě v roce 2023 mluvil v rozhovoru pro Novinky o svém hudebním směřování a připravovaném albu Rockový nebe. „Vybíral jsem ty, které se mi líbily, jsou z Gottových posledních alb a byly médii trochu přehlíženy,“ řekl o skladbách pro své album.
Jenže vedle hudebních úspěchů se začaly hromadit finanční problémy. Podle informací z médií měl Provazník v letech 2021 a 2022 mimo jiné nepodat daňová přiznání a neoprávněně získat covidové kompenzační bonusy. Škoda v tomto případě dosáhla přibližně 200 tisíc korun. Další problém představovala záloha 170 tisíc korun od libereckého pořadatele, kterému měl zajistit vystoupení Felixe Slováčka nebo zpěváka Petra Koláře. Domluvená akce se však neuskutečnila a peníze skončily na soukromých účtech.
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Felix Slováček: Mohl to dotáhnout hodně daleko
Situace se postupně vyhrotila natolik, že se zpěvák dostal před soud opakovaně. Navíc se k jednáním často nedostavoval. Přestože se v některých případech bránil odvoláním, další problémy se zákonem mu nakonec cestu k mírnějšímu trestu zavřely. Za další podvod, kterého se dopustil v době, kdy byl v podmínce, mu soud nařídil vykonat i původně odložený roční trest. K tomu přibyl další postih a výsledkem je pravomocný nepodmíněný trest v délce 20 měsíců. Jeho dluhy přitom přesahují dva miliony korun. Sám Provazník si uvědomuje, že si svou situaci způsobil vlastní vinou.
Smutek neskrývá ani Felix Slováček, který s Provazníkem strávil na pódiích řadu společných večerů. Zároveň ale dává najevo, že zpěvákova situace ho příliš nepřekvapila. „Je to děsnej vůl, protože si zničil život. A že to mohl dotáhnout hodně daleko,“ řekl podle deníku Blesk. Slováček navíc prozradil, že mu Provazník stále dluží peníze. Přesto na něj vzpomíná jako na skvělého zpěváka, kterému věřil i samotný Karel Gott.
„Bylo to krásné, splnil se mi sen, ale vracím se ke svému kopytu. Děkuji Felixovi za výjimečnou příležitost a je mi líto, pokud jsem ho zklamal a pokud má kvůli mně problémy s výslechy na policii. Přiznávám, podělal jsem si všechno sám,“ přiznal v rozhovoru pro Prostějovský Večerník ještě před svým odsouzením. Po propuštění by se rád vrátil ke zpívání, ale počítá také s možností živit se manuální prací. Z někdejší velké pěvecké příležitosti tak zůstává především promarněný talent a pořádně drahé životní ponaučení.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Krutý osud Romského Gotta: Podle Slováčka to mohl dotáhnout daleko, Ondřej Provazník však skončil ve vězení byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.