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Minimální mzda začíná na 2 771 eurech
Podle lucemburského inspektorátu práce činí od června 2026 zákonná minimální mzda pro dospělého zaměstnance bez uznané kvalifikace 2 771,33 eura hrubého měsíčně při plném úvazku, tedy zhruba 68 tisíc korun. U zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro vyšší sazbu za kvalifikovanou práci, je minimum 3 325,59 eura, přibližně 81 tisíc korun.
Průměrná roční mzda přepočtená na plný úvazek dosáhla v roce 2025 podle Eurostatu 85 600 eur. Měsíční částka vychází z prostého vydělení ročního průměru dvanácti. Při porovnávání nabídek proto vycházejte z hrubé mzdy uvedené ve smlouvě a zjistěte si, kolik vám z ní po odvodech skutečně zůstane. Zákonná dovolená při běžném plném úvazku činí 26 pracovních dnů ročně.
Práci hledají vývojáři, bankovní specialisté i pokrývači
Na seznamu profesí s výrazným nedostatkem uchazečů pro rok 2026 figurují podle lucemburského úřadu práce ADEM například softwaroví vývojáři, analytici úvěrových a bankovních rizik nebo pokrývači. Zájemci mohou hledat nabídky v databázi ADEM nebo na evropském portálu EURES.
Vedle odbornosti rozhodují také jazyky. Ve velké mezinárodní firmě může stačit angličtina, u jiných pozic zaměstnavatelé vyžadují francouzštinu, němčinu nebo lucemburštinu. EURES doporučuje posílat životopis a motivační dopis v jazyce pracovního inzerátu, pokud zaměstnavatel neuvádí jiný požadavek.
Drahé bydlení vede část zaměstnanců za hranice
Cenová hladina bydlení a souvisejících služeb byla v Lucembursku v roce 2025 o 82 procent nad průměrem EU. Před přijetím nabídky se proto vyplatí porovnat čistou mzdu s nájmem a energiemi. Do rozpočtu na stěhování započítejte také kauci a cestu do zaměstnání.
Část zaměstnanců bydlí v Belgii, Francii nebo Německu a do Lucemburska dojíždí. Při výběru bydlení má proto smysl podívat se na spojení v časech, kdy budete skutečně jezdit do práce. Autobusy, tramvaje a druhá třída vlaků jsou na území Lucemburska zdarma. U přeshraničních spojů si ověřte cenu zahraničního úseku.
Co si musí Češi vyřídit po příjezdu
Češi v Lucembursku pracovní povolení nepotřebují. Pokud se tam stěhují na déle než 90 dní, musí na úřadě v místě bydliště ohlásit příjezd do osmi dnů a do tří měsíců se zaregistrovat k pobytu. Při registraci zaměstnance se dokládá například platný občanský průkaz nebo pas a podepsaná pracovní smlouva. Přihlášení zaměstnance k lucemburskému sociálnímu zabezpečení vyřizuje zaměstnavatel.
Zdroje článku: Residence of workers posted by businesses established outside the EU, Luxembourg salaries 2025-2026 & minimum wage - Manpower Luxembourg, Residence in Luxembourg of workers posted by businesses established in the EU, Living and working conditions: Luxembourg, Transferred workers, fajntip.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.