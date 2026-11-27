Vánoční dárek objednaný na Black Friday leží ve skříni téměř měsíc, než se dostane pod stromeček, jenže zákonná lhůta na jeho vrácení mezitím vyprší. U nákupů přes internet platí 14 dnů od převzetí balíku, takže u zásilky převzaté 27. listopadu je potřeba odstoupení od smlouvy odeslat nejpozději 11. prosince a zboží pak poslat zpět do dalších 14 dnů. Po Štědrém dni už vrácení nezaručuje zákon a záleží jen na dobré vůli konkrétního obchodu.
Lhůta 14 dnů běží od převzetí balíku
Nákup dárků s předstihem šetří prosincový shon, u nevhodné velikosti nebo zdvojeného kusu ale přináší jeden háček. Občanský zákoník dává kupujícímu při objednávce přes internet právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Doba začíná běžet dnem, kdy člověk balík skutečně převezme, nikoli dnem objednání.
Pokud kurýr doručí dárek koupený na Black Friday přímo 27. listopadu, zákonná lhůta vyprší 11. prosince. I u balíků převzatých začátkem prosince termín skončí dříve, než se dárky rozbalí na Štědrý den. Pro zachování lhůty stačí ve 14 dnech odeslat e-shopu zprávu o odstoupení od smlouvy, na poslání zboží zpět má pak kupující dalších 14 dnů.
V kamenné prodejně zákon právo vrátit bezchybné zboží bez udání důvodu nedává vůbec. Výměna nebo vrácení dárku až po svátcích tak v obchodě i na internetu funguje jen jako dobrovolná služba prodejce a její pravidla určuje obchodník sám v obchodních podmínkách.
Prodloužené vrácení po Vánocích určuje sám obchod
Velké e-shopy kvůli Vánocům lhůtu na vrácení zboží často dobrovolně prodlužují, typicky do poloviny nebo do konce ledna. Řada lidí tak nakupuje v listopadu v přesvědčení, že nevhodný svetr nebo elektroniku po svátcích bez potíží vymění. Jenže tato možnost nevyplývá ze zákona, jde totiž čistě o službu konkrétního prodejce.
Pro vrácení po uplynutí zákonných 14 dnů si proto obchod může stanovit vlastní a přísnější podmínky. Běžně vyžaduje třeba nepoškozený původní obal, neodstřižené visačky nebo místo peněz nabízí jen poukaz na další nákup. Rozhodující je tak vždy znění obchodních podmínek platných v den nákupu.
Odstoupit od smlouvy může jen kupující
Když se dárek pod stromečkem netrefí do vkusu, samotný obdarovaný ho e-shopu vrátit nemůže. Právo odstoupit od smlouvy má totiž jen ten, kdo zboží koupil, a při vyřizování potřebuje doklad o koupi. Obchod pak musí vrátit peníze do 14 dnů od odstoupení, smí ale počkat, až mu vrácený balík skutečně přijde zpátky.
Prodejce vrací vedle samotné ceny výrobku také poštovné za nejlevnější nabízený způsob doručení. Poštovné za zpětné poslání zboží do obchodu však obvykle platí kupující. Ani v zákonné lhůtě navíc nejde vrátit úplně všechno, výjimkou je zboží upravené na míru, rozbalená kosmetika a hygienické zboží nebo filmy a software s porušeným obalem.
Na online tržišti se zboží vrací konkrétnímu prodejci
Při vyřizování vratky může narazit i člověk, který dárek objednal přes online tržiště. Na rozdíl od klasického e-shopu taková stránka často jen zprostředkovává nabídky jiných firem a smlouvu kupující uzavírá s konkrétním prodejcem. Odstoupení od smlouvy i samotné zboží se proto posílají přímo jemu, nikoli provozovateli tržiště.
V předvánočních akcích navíc rozhoduje i to, u koho člověk vůbec nakoupí. Sleva se sice má počítat z nejnižší ceny za posledních 30 dnů, na internetu ale působí i anonymní stránky, kde pravidla neplatí. Česká obchodní inspekce letos zařadila na svůj seznam rizikových e-shopů asi 400 adres, u kterých chybí obchodní podmínky a vrácení zboží tak prakticky nejde vymoci.
„Pokud je e-shop nemá, nebo na stránce chybí identifikační údaje, jméno a adresa provozovatele, to, kde sídlí, chybí kontakty, doporučujeme jednoznačně zvolit jiného prodejce,“ řekl pro Echo24 mluvčí inspekce František Kotrba.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (coi.gov, echo24, e-sbirka).