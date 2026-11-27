Ani v 84 letech se Vít Olmer nevzdává práce. Známý režisér má za sebou úspěšnou kariéru, přesto se na české důchody dívá kriticky.
Vít Olmer je jednou z osobností, které výrazně ovlivnily českou filmovou tvorbu. Jeho jméno najdete třeba u kultovních snímků Bony a klid anebo Tankový prapor. Člověk by možná předpokládal, že po tak dlouhé kariéře si může užívat zaslouženého odpočinku. Režisér přesto zůstává aktivní i ve vysokém věku a prozradil, jakou finanční realitu přináší život v důchodu, jak jsme na In-Lifestyle.cz zaznamenali. Senioři to u nás nemají jednoduché. Když dostal otázku, jestli by si vystačil pouze se starobní penzí, odpověděl s humorem, který ale schovává i poměrně vážné téma.
Slavný režisér si servítky nebral
Vít Olmer se nesmazatelně zapsal do české kinematografie snímky jako Bony a klid, Tankový prapor, Co je vám, doktore? nebo Jako jed. Jeho filmy znají celé generace diváků. Ani úspěšná kariéra ovšem automaticky neznamená bezstarostné stáří. Režisér, který je i v 84 letech pracovně aktivní, se k otázce českých penzí vyjádřil už v listopadu 2024 pro CNN Prima NEWS. Jeho hodnocení nebylo příliš optimistické. „Podle mého názoru odpovídá ekonomickému úpadku této země,“ řekl na adresu výše českých důchodů.
Ještě výmluvněji odpověděl na otázku, jestli by dokázal vyžít pouze z penze. Vytáhl přitom příklad rodinného výletu na Karlštejn. „Tuhle jsem někde četl, že vstupné na hrad Karlštejn pro čtyřčlennou rodinu činí až 14 000 Kč. Tak k tomu ještě nějaké slušnější občerstvení a penze je v čudu. A jestli bych z ní dokázal vyžít? No, nesměl bych na ten Karlštejn,“ zavtipkoval.
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Důchodci musí počítat každou korunu
Olmerova poznámka má ale mnohem širší rozměr. Pro řadu seniorů totiž dnes není problémem jen zaplatit nájem, energie a potraviny. Z důchodu musí pokrýt také léky, zdravotní pomůcky, dopravu nebo nečekané výdaje. Na návštěvu restaurace, výlet či kulturní zážitek pak ani nezbývá. Dnešní senioři zažili prudké zdražování posledních let. V roce 2023 vzrostly spotřebitelské ceny domácností důchodců v průměru o 13,6 %.
Od ledna 2027 se průměrný starobní důchod zvýší o 304 korun na 22 196 korun měsíčně. Základní výměra vzroste o 270 korun a procentní část o dalších 0,2 procenta. Vláda zároveň oznámila záměr vyplatit seniorům jednorázový příspěvek 2 000 korun. Že nejde jen o subjektivní pocit, ukazuje také průzkum agentury STEM z října 2026. Pouze 41 % respondentů se domnívá, že průměrný starobní důchod pokryje základní potřeby seniorů. Celých 82 % dotázaných navíc považuje současný důchodový systém za dlouhodobě neudržitelný.
Možnost pracovat ve vyšším věku není samozřejmostí. Ne každý senior má dostatek zdraví, sil nebo příležitostí, aby si mohl k důchodu přivydělávat. Důstojné stáří by přitom nemělo znamenat pouze schopnost zaplatit složenky a nakoupit základní potraviny. Mělo by člověku umožnit také občasné radosti, setkávání s rodinou a život bez neustálého strachu z dalšího účtu.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Režisér Vít Olmer si postěžoval na české důchody: I v 84 letech stále musí pracovat, jinak by sotva vyžil byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.