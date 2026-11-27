Vysněné bydlení v Kozárovicích se pomalu blíží, jenže Vojta Kotek narazil na problém, který nečekal. Rozbor vody totiž odhalil nežádoucí věc.
Vojta Kotek si chtěl splnit sen o společném rodinném životě na venkově a konečně se s manželkou Radanou a synem Hubertem přestěhovat do vysněného domu v Kozárovicích ke své farmě, o které točí i televizní pořad. Jenže čím více se blíží okamžik stěhování, tím víc se objevuje překážek, se kterými herec tak úplně nepočítal. Nejnovější rozbor vody totiž odhalil přítomnost nežádoucích bakterií a místo příprav na nový domov musí řešit další nepříjemnost. Naštěstí se na farmě dějí i veselejší příběhy. V redakci In-Lifestyle.cz s pravidelností v pořadu sledujeme, jak za poslední dobu přibyla zvířecí mláďata, přišly první výsledky vlastního včelaření a po kachním úprku se mu podařilo urovnat vztahy s kamarádem Alešem.
Nový domov má nečekanou překážku
V šestém dílu Farmy Vojty Kotka jsme mohli sledovat, jak se herec pomalu dostává k cíli, na který jeho rodina dlouho čeká. Opravený dům už konečně začíná získávat podobu skutečného domova, jenomže před nastěhováním zbývá ještě dokončit několik důležitých věcí. Kotek se proto nezdráhá přiložit ruku k dílu. Společně s pomocníkem Vasylem se pustil například do přípravy koupelny a hydroizolace. Mnohem horší překvapení ovšem přinesly výsledky laboratorního rozboru vody. Zatímco dřív se herec soustředil spíš na dostatečné množství vody na pozemku, tentokrát přišla na řadu její kvalita. A výsledek nebyl příznivý, protože ve vzorcích se objevily enterokoky.
Enterokoky jsou bakterie běžně se vyskytující ve střevním traktu lidí i teplokrevných zvířat. Jejich přítomnost ve vodě slouží jako ukazatel možného fekálního znečištění. Neznamená automaticky, že konkrétní člověk onemocní, rozhodně ale nejde o nález, který by se měl přehlížet. Státní zdravotní ústav uvádí, že pitná voda nesmí ve stanoveném objemu obsahovat žádné intestinální enterokoky, vysvětluje
SZÚ.
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Kameny, ovce a slepičí nadprodukce
Na pozemku mezitím vzniká další velký projekt. Kotek se rozhodl využít místní žulu a pustil se do stavby mohutné kamenné zdi. S prací mu pomáhá dokonce mirovický starosta, který se na farmě mění v neobvyklého stavebního parťáka. Herec navíc nezapomíná ani na drobnější projekty a s kamarádem Alešem plánuje další společné vylepšení zázemí.
Foto: Se souhlasem FTV Prima
Zábavu vystřídají také méně příjemné povinnosti. Veterinář řeší zdravotní stav ovcí, které ohrožuje vlasovka. Kotek se zapojuje do jejich ošetření, očkování i označování. Nakonec se pustí také do stříhání vlny a s humorem přiznává, že ovčí kadeřník z něj nejspíš nebude. Na poli zase přibývá práce kvůli mandelince, která si oblíbila brambory.
O další starost se postaraly slepice. Vajíček je tolik, že Kotek začne přemýšlet o vlastním prodejním stánku. Jeho manželka Radana mu však připomene, že prodej potravin má svá pravidla a nelze jen tak postavit stánek a začít prodávat. Střet Vojtových nápadů s praktickým přístupem jeho ženy patří k momentům, které pořadu dodávají přirozený humor a u nichž se smějeme od ucha k uchu. Z partnerského soužití zná podobné spory asi každý.
Včely, med a kachňátka přináší radost
Ne všechno se ale na farmě točí jen kolem problémů. Z pozitivnějších momentů, které jsme mohli sledovat v dalších dílech, stojí za zmínku Vojtovo rozhodnutí věnovat se včelaření. Z původního plánu pořídit si vlastní včelstva se postupně stává skutečný koníček a radost přináší také první vlastní med. Podobné výsledky ukazují, že farmářské sny nemusí zůstat jenom sny a z výrazů Vojty Kotka je i skutečně vidět, jakou radost opravdu má.
Foto: Se souhlasem FTV Prima
Příjemným zpestřením je rovněž narození kachňátek. Kachní příběh přitom na statku přinesl i jednu menší vztahovou zápletku. Po dřívějším úprku kachen a následných neshodách se Vojtovi podařilo znovu najít společnou řeč právě s kamarádem Alešem. Jejich usmíření je příjemnou připomínkou, že vedle práce, zvířat a nekonečných plánů je na farmě důležité také přátelství.
V tom všem ostatně spočívá kouzlo celého pořadu. Nesledujeme pouze proměnu pozemku a budování nového bydlení, ale také každodenní realitu života na venkově. Ta zahrnuje nečekané výdaje, veterinární starosti, administrativu, práci na poli i radost z každého malého pokroku. Vojta Kotek si postupně ověřuje, že vlastní farma není jen romantická představa o životě v přírodě. Je to závazek, který vyžaduje čas, trpělivost a ochotu řešit i nepříjemnosti.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Stěhování rodiny Vojty Kotka narušily bakterie ve vodě: Radost jim však dělají i včely a kachňátka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.