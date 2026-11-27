Hana Maciuchová navenek působila klidně a vyrovnaně, i v době, kdy už věděla, že její zápas se zdravím se blíží ke konci. O to silněji dnes vyznívají vzpomínky kolegů, kteří nic netušili.
Hana Maciuchová patřila k herečkám, které si diváci zamilovali nejen pro jejich talent, ale také pro osobitý šarm a profesionalitu. Její život však poznamenaly dvě vážné diagnózy, s nimiž se musela postupně vyrovnávat. Zatímco první boj s rakovinou prsu zvládla a po krátké pauze se vrátila na divadelní prkna, podruhé už jí osud tolik času nedopřál. Na In-Lifestyle nás zaujalo, jak statečně herečka své poslední měsíce prožívala. Přestože věděla, že její prognóza není dobrá, snažila se pracovat, dokud jí to zdravotní stav dovoloval. O tom, jak vážně je nemocná, přitom většina jejích kolegů neměla ponětí.
Herectví zasvětila celý život. První rakovinu porazila
Hana Maciuchová se narodila 29. listopadu 1945 ve Šternberku a už od mládí směřovala k herectví. Po studiu na DAMU získala angažmá v Divadle Za branou a v roce 1971 nastoupila do Divadla na Vinohradech, kde strávila desítky let. Diváci si ji zamilovali jako Anče z Krkonošských pohádek, objevila se také v seriálech Chalupáři, Nemocnice na kraji města nebo Ulice. Za svou práci získala několik ocenění TýTý a v roce 2010 obdržela medaili Za zásluhy v oblasti kultury.
Její úspěšnou kariéru ale v roce 2016 přerušila vážná nemoc. Tehdy jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Herečka později přiznala, že ji k vyšetření přivedla především neobvyklá únava a zvláštní tušení, že něco není v pořádku. „Měla jsem nádor prsu, stejně jako před lety maminka,“ vzpomínala tehdy pro iDnes. Nemoc odhalili při mamografickém vyšetření a následovala operace.
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Díky včasnému záchytu a relativně šetrnému zákroku se mohla už za pět týdnů vrátit na jeviště. Návrat do práce pro ni znamenal obrovskou radost. Zároveň si ale uvědomovala, že nad nemocí nemá definitivně vyhráno. Otevřeně mluvila o tom, že se musí naučit zpomalit a více myslet na sebe. Po uzdravení se snažila nepřetěžovat a pečlivěji vybírala pracovní nabídky. V březnu 2017 se vrátila také na scénu Divadla Ungelt, kde po roční přestávce účinkovala v představení 4000 dnů. Když krátce po léčbě mluvila o budoucnosti, měla jediné přání: „Být zdravá.“
Druhá diagnóza už byla mnohem vážnější. O svém trápení mlčela
Bohužel její přání se nesplnilo. Na konci roku 2019 se herečka dozvěděla další zdrcující zprávu. Tentokrát šlo o rakovinu slinivky, která měla mnohem horší prognózu. Podle jejího blízkého přítele, lékaře Karla Valdaufa, znala Maciuchová závažnost svého zdravotního stavu a od lékařů požadovala upřímnost. Přesto se snažila pokračovat v práci a na jeviště se vracela, dokud jí to síly dovolovaly. O svém trápení ale téměř nemluvila.
Když už herečka věděla, že kvůli nemoci nebude schopná dál plnit své pracovní závazky, rozhodla se vše vyřešit sama a s předstihem. Obvolala vedení divadel, kde měla angažmá, a oznámila, že s ní už do budoucna nemohou počítat. Nechtěla, aby kvůli ní vznikaly komplikace, ani aby na její úkor museli měnit připravené programy. Tvrdila, že jde o její problémy, a nikoho s nimi nechtěla zatěžovat. Její poslední měsíce se pak odehrávaly především v Olomouci, kam se uchýlila ke svým nejbližším.
„Ujala se jí sestra Silvie, obětavě se o ni starala. Lékaři také dělali, co mohli, aby netrpěla. Hanička jinak nikomu nic neřekla. Ještě deset dní před smrtí brala mobil, takže nikdo nic zlého netušil,“ prozradil Karel Valdauf deníku Aha!. To ostatně dokresluje i telefonický rozhovor s její kamarádkou Simonou Postlerovou, která na něj později pro CNN Prima News vzpomínala: „Naposledy jsme spolu mluvily v listopadu, volaly jsme si v den jejích narozenin. Byla ve své rodné Olomouci, po celou dobu našeho hovoru byla veselá, milá, pozitivní a vtipná. Prostě taková jako vždycky. Říkaly jsme si, že to pak oslavíme dodatečně. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to bude náš poslední kontakt v životě.“
Hana Maciuchová zemřela 26. ledna 2021 ve věku 75 let. I v nejtěžším období si uchovala to, co ji provázelo po celý profesní život, ohleduplnost k ostatním a obrovskou úctu k herecké práci.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Obvolala ředitele divadel, ať už s ní nepočítají. Hana Maciuchová věděla, že na tom není dobře byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.