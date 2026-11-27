Vánoční terasa: Jak vyzdobit terasu na Vánoce, aby byla stylová a pohodlná? Vytvořte si zimní venkovní obývák pomocí polštářů, plédů, kožešin, ohniště a infrazářiče. Podívejte se, jak vyzdobit terasu na Vánoce, aby byla stylová a zároveň nabídla prostor k odpočinku, i když všude kolem mrzne
Vánoční terasa: Jak vyzdobit venkovní prostor na Vánoce? Tímto způsobem jej proměníte ve venkovní obývák
Vánoční terasa je prostor, v kterém rádi odpočíváme prakticky během celého roku. Co když ale venku začne mrznout nebo padat sníh? I v takové situaci je možné terasu plnohodnotně využívat. Stačí ji vybavit hřejivými plédy, kožešinami a lampou, která vás zahřeje i při těch největších mrazech. Čtěte také: Vánoční girlanda na zábradlí: Jak ji vyrobit z chvojí a bezpečně připevnit
Právě v adventním období se může vaše terasa či
balkon proměnit v příjemné místo, kde si vychutnáte horký čaj, posedíte s rodinou nebo si večer užijete vánoční atmosféru pod světýlky. Stačí spojit pohodlné posezení, hřejivé textilie, vhodné osvětlení a několik praktických dekorací. Důležité je myslet nejen na vzhled, ale také na ochranu před počasím a teplo. Vánoční terasa s dekoracemi. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Pohodlné posezení je základ vánoční terasy
Bez
zahradního nábytku jako by ani terasa nebyla terasou. Posadit se do pohodlného křesla se šálkem horkého čaje je sen, který si můžete splnit i v zimě. Pokud máte prostor terasy zastřešený, můžete na ní nechat nábytek celoročně. Pak už jej stačí doplnit měkkými kožešinami, teplými plédy, designovými polštáři a dekami. Čtěte také: Vánoční terasa jako z katalogu: 7+ inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru
Skvěle budou vypadat doplňky v přírodních odstínech, například v béžové, krémové, šedé nebo tmavě zelené. Tyto barvy můžete doplnit vínovou či zlatou barvou. Zajímavým detailem jsou také kožešinové přehozy z umělého materiálu, díky kterému bude posezení na chladném zahradním nábytku mnohem příjemnější.
Světelná výzdoba a vánoční květináče
Bez
vánočního aranžmá a světelných dekorací by vánoční terasa nebyla úplná. Na zábradlí upevněte venkovní světelný řetěz, pergolu ozdobte závěsnými světly a do kouta postavte lucerny se svíčkami. Vybírejte výrobky určené do venkovního prostředí. Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny
O útulnou vánoční atmosféru se postarají také
dekorační vánoční květináče. Ty naplňte větvičkami jedle, smrku, tisu nebo borovice. Přidejte šišky, sušené plody a decentní vánoční ozdoby. Ty barevně slaďte s barvou textilií. Docílíte tak harmonického a uceleného designu. Vánoční terasa s hřejivými doplňky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vybrat zahřívací lampu na terasu?
Abyste si mohli terasu užívat i při mrazivém počasí, vyplatí se pořídit venkovní infrazářič. Na rozdíl od běžného vytápění ohřívá především osoby a předměty v dosahu, takže se ideálně hodí pro umístění k venkovnímu posezení.
Při výběru
venkovního infrazářiče se neřiďte pouze velikostí terasy, ale hlavně plochou, kterou potřebujete zahřívat, počtem osob, umístěním a tím, zda je prostor otevřený nebo krytý. Pro menší posezení pro 2 až 4 osoby bude dostačující lampa s jedním vhodně umístěným zářičem. U větší sedačky nebo jídelního stolu může být praktičtější více menších zdrojů tepla. Orientačně se prodávají elektrické modely s výkonem 1 500 až 2 000 W, konkrétní volbu ale vždy přizpůsobte doporučené vytápěné ploše výrobce. Čtěte také: Vánoční okno jako z časopisu: 5 zimních inspirací z větviček, svíček, světýlek a šišek
Důležitá je také bezpečnost. Zářič musí být určený pro venkovní použití a instalovaný v bezpečné vzdálenosti od textilií, dřeva a dalších hořlavých materiálů. Dodržujte pokyny výrobce a nepoužívejte nevhodné prodlužovací kabely.
Malé ohniště pro zimní večery
Pro vytvoření příjemné atmosféry můžete terasu doplnit o
zahradní ohniště. Oheň v něm vytvoří krásné zákoutí, a navíc si můžete opéct buřty, zahřát se u plamenů a užít si společné chvíle venku. Vybírejte stabilní model určený k bezpečnému použití na vaší terase. Tip redakce PlanetaZahrady
Chcete, aby vaše terasa letos na Vánoce působila opravdu útulně a každá návštěva se u vás chtěla zastavit na dobrý punč? Pak se držte jedné barevné kombinace a nekombinujte příliš mnoho různých dekorací. Krásně bude fungovat spojení zelených větviček chvojí, dřeva, teplého světla a měkkých textilií. Připravte si také koš s dekami a malý tác na horké nápoje. Díky těmto drobnostem se z terasy stane místo, kam budete chtít vyrazit i během zimních večerů.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)