Rodiče, kteří plánují požádat o starobní důchod v roce 2027, sledují jeden z největších sporů o podobu důchodové reformy. Zákon již obsahuje od ledna 2027 pravidlo, podle kterého se výchovné za první dvě děti nahrazuje oceněním doby péče prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. U třetího a dalšího dítěte má příplatek ve výši 500 korun zůstat. Součástí přijatého systému je přitom srovnávací výpočet, který má zabránit tomu, aby si rodič oproti původnímu způsobu výpočtu pohoršil.
Na podzim však přišel další, podstatně odlišný návrh. U důchodů nově přiznávaných od roku 2027 by se výchovné přestalo vyplácet úplně. Místo něj by se doba péče o dítě do čtyř let hodnotila jako období s fiktivním příjmem. Výchozí hranice má odpovídat 65 tisícům korun měsíčně a v dalších letech se upravovat podle vývoje mezd. Nejde o peníze, které by rodič dostal na účet, ale o výpočtový údaj, z něhož se odvozuje důchod.
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Proč stejná částka každému nepřinese stejný výsledek
U důchodů se neposuzuje jediný rok, ale dlouhá řada výdělků, náhradních dob a délka pojištění. Fiktivní příjem za dobu rodičovské péče proto může významně pomoci člověku, který jinak pobíral nízkou mzdu. U ženy s dlouhodobě nadprůměrnými výdělky ale může být přínos nižší než dosavadní pevné výchovné, protože důchodový výpočet používá redukční hranice a z výdělků nezapočítává všechny koruny stejně. Záleží také na tom, zda žena během péče pracovala, jak dlouho rodičovská péče trvala a kolik dětí skutečně vychovala.
Představme si dvě ženy, které každá vychovaly dvě děti. První měla většinu kariéry nízký příjem a několik let pečovala doma. Druhá vydělávala výrazně více a do zaměstnání se vracela brzy. Dosavadní výchovné by oběma při splnění podmínek zvýšilo starobní důchod o 1 000 korun měsíčně. U nově navrhovaného modelu by však výsledky nemusely být totožné. Bez individuálních údajů nelze poctivě tvrdit, že obě dostanou určitou částku navíc nebo že obě prodělají.
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Péče musí být správně doložená
Pro rodiče, kteří se chystají podat žádost, je vedle samotného politického sporu důležité také to, jak jsou v evidenci zachyceny jednotlivé doby péče. U dnešních padesátnic se může jednat o období před mnoha lety, kdy se podklady vedly jinak než dnes. Rozhodovat může datum narození dítěte, skutečná délka osobní péče a její případný souběh s výdělečnou činností. Včasné shromáždění rodných listů a dalších vyžádaných dokumentů může předejít nepříjemnému zdržení při první žádosti o penzi.
Stejně důležité je, který z rodičů bude dobu péče uplatňovat. Ani při společné výchově dítěte nelze automaticky předpokládat, že oba získají za totéž období stejnou výhodu. Pokud došlo během let ke změně rodinných poměrů, střídání péče nebo některý rodič dlouhodobě pracoval v cizině, je výpočet ještě individuálnější. Proto má smysl požádat o kontrolu důchodové evidence dříve, než se člověk rozhodne, v kterém měsíci podá žádost.
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Odborníci se neshodují ani na tom, kolik žen si polepší
Zastánci změny upozorňují, že péče má být ohodnocena podle její délky a dopadu na výdělečnou dráhu, nikoliv jednou pevnou částkou. Podle jejich odhadů si má polepšit většina rodičů. Kritici naopak zveřejnili výpočty, podle kterých může být změna nevýhodná pro výraznou část matek. Pavel Rusý z odborové organizace Liberi pro Novinky odhadl, že by si proti dosavadním pravidlům mohlo pohoršit až 90 procent matek. Ministerstvo práce ve stejném článku naopak uvedlo, že by nový výpočet mohl být výhodnější nejméně pro 80 procent rodičů. Jde o odhady s různými předpoklady, nikoli o dopad na konkrétní důchod.
Podstatné je také rozlišovat matky, které už důchod pobírají, od žen, jimž bude teprve přiznán. Pro stávající příjemce se neplánuje zpětné odebrání přiznaného výchovného. Navržená změna míří především na nové žádosti; zároveň řeší, zda se již přiznané výchovné bude dále valorizovat. Tato dvě pravidla se nesmějí zaměňovat.
Zájemci o důchod by si měli zkontrolovat evidované doby pojištění a péče, zejména pokud pečovali v době, kdy souběžně podnikali nebo pracovali na zkrácený úvazek. Podklady o vychovaných dětech a době péče mohou rozhodnout o správnosti budoucího výpočtu. Předčasné rozhodnutí odejít do penze pouze kvůli neodsouhlasenému návrhu by však bylo riskantní.
psp.cz, MPSV, novinky.cz, penize.cz