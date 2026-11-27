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Když Rockstar Games v prosinci 2023 poprvé ukázal hlavní hrdinku Grand Theft Auto VI, hráči začali okamžitě pátrat po její představitelce. Manni L. Perez přitom měla s Lucií společného mnohem víc, než tehdy kdokoliv tušil. Americká herečka nyní přiznala, že vytváření této postavy věnovala téměř deset let svého života. Zatímco fanoušci čekali na pokračování slavné série, ona o své nejvýznamnější herní roli nesměla veřejně mluvit.
Informaci zveřejnila 26. listopadu na Instagramu, kde reagovala na první týden po vydání GTA 6. Poděkovala fanouškům za zprávy, nové sledující i pozitivní přijetí samotné hry. Především ale dala najevo, jak osobní pro ni postava Lucie je. Během dlouholeté spolupráce se podle svých slov stala důležitou součástí jejího života.
Zveřejněné vyjádření současně přináší nový pohled na časovou osu příprav GTA 6. Pokud herečka mluví o období blížícím se deseti letům, znamenalo by to začátek její práce přibližně v roce 2017. Rockstar přitom tehdy ještě dokončoval Red Dead Redemption 2, které vyšlo až v říjnu následujícího roku.
Rockstar dokázal identitu hlavní hrdinky dlouho utajit
Přestože se jméno Manni L. Perez objevovalo ve fanouškovských diskusích již od prvního traileru, veřejnost dlouho neměla žádné oficiální potvrzení. Hráči porovnávali její předchozí herecké výkony s hlasem Lucie a hledali podobnosti, které by jejich teorii podpořily.
Perez spekulace nepotvrzovala ani nevyvracela. Práci na GTA 6 totiž chránily smlouvy o mlčenlivosti. Její situace ukazuje zajímavý rozpor mezi popularitou projektu a možnostmi jednotlivých herců. Zatímco internet rozebíral každý nový záběr, lidé, kteří příběh skutečně vytvářeli, nemohli otevřeně hovořit o vlastní účasti.
Jistotu přineslo až období těsně před vydáním hry. Perez získala nominaci v kategorii Best Performance na The Game Awards 2026, čímž se její spojení s GTA 6 veřejně potvrdilo. Oficiální titulky Rockstaru následně uvedly její jméno u postavy Lucia Caminos. Jasona Duvala, druhého hlavního protagonistu, ztvárnil Dylan Rourke.
Oba představitelé se k projektu veřejně přihlásili v den vydání, tedy 19. listopadu 2026. Společným prohlášením poděkovali lidem, kteří se na vývoji podíleli, a vyzdvihli jejich kreativitu a pracovní nasazení.
Pro Perez tak skončilo období, kdy byla spojována s jednou z nejočekávanějších her, ale sama o tom nemohla otevřeně promluvit.
Co téměř desetiletá práce prozrazuje o vývoji GTA 6
Hereččino prohlášení je důležité také pro pochopení toho, jak vznikají rozsáhlé příběhové hry. Ztvárnění hlavní postavy totiž nemusí představovat pouze jednorázové namluvení scénáře. Moderní herní produkce pracují také s hereckými výkony, pohybem, mimikou a dlouhodobým vývojem jednotlivých scén.
Rockstar má s tímto přístupem zkušenosti například z Red Dead Redemption 2. Jeho příběh stojí na přesvědčivých vztazích a hereckých výkonech, které dávají virtuálním postavám vlastní osobnost. V případě GTA 6 navíc Lucia a Jason tvoří ústřední dvojici, takže jejich vzájemná dynamika patří mezi důležité součásti vyprávění.
Z uvedených téměř deseti let ale nelze vyvozovat, že Perez po celou dobu pravidelně docházela do nahrávacího studia. Herečka zatím nezveřejnila podrobnosti o castingu, průběhu natáčení ani případných změnách scénáře. Přesný začátek spolupráce s Rockstarem proto zůstává neznámý.
Její slova nicméně zapadají do toho, co už veřejnost o dlouhé přípravě GTA 6 ví. V roce 2022 unikly na internet rozsáhlé vývojové záběry, na kterých se objevili oba protagonisté. Už tehdy tak bylo zřejmé, že Rockstar má připravené podstatné části jejich herní podoby.
Zajímavé je také tehdejší obsazení. Podle pozorování hráčů zněla Lucia na uniklých záběrech podobně jako ve vydané hře. U Jasona někteří fanoušci zaznamenali hlasové rozdíly. Není však potvrzeno, zda šlo o změnu herce, dočasné nahrávky nebo jinou fázi vývoje.
Prohlášení Manni L. Perez tedy nepřináší přesné datum zahájení produkce ani nové informace o technickém vývoji GTA 6. Ukazuje však, jak dlouho může herec zůstat součástí projektu, jehož skutečný rozsah a podobu veřejnost pozná až o mnoho let později.
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