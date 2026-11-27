Bezplatná vyšetření v druhém ročníku preventivní kampaně využilo v Plzni 271 pacientů. U deseti z nich odhalili lékaři slizniční změny spojené se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného nádoru, u dalších 26 nezhoubné nádory a u tří pacientů infekční onemocnění sliznice dutiny ústní.
„Výsledky znovu potvrzují, že podobné preventivní aktivity mají smysl. Vyšetření dutiny ústní je přitom rychlé, nebolestivé a může pomoci odhalit změny, které by jinak mohly zůstat dlouhou dobu bez povšimnutí,“ zdůraznil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.
Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o rakovině dutiny ústní a upozornit na význam včasné diagnostiky, která může zásadně ovlivnit úspěšnost léčby. Zrádnost nemoci totiž spočívá především v jejím tichém nástupu, jelikož v počátečních stadiích nebolí.
Nejohroženější skupinou jsou kuřáci ve věku nad 40 let
„K nejvýznamnějším rizikovým faktorům rakoviny dutiny ústní patří samozřejmě kouření, ale je to i nadměrná konzumace alkoholu, nedostatečná ústní hygiena nebo infekce lidským papilomavirem. Pravděpodobnost onemocnění roste také s věkem, nejvíce ohroženi jsou lidé starší čtyřiceti let, ale výjimečně se zhoubný nádor úst může objevit i u dětí,“ upozornil již v rámci prvního ročníku akce přednosta Stomatologické kliniky FN Plzeň Lukáš Hauer.
„V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 600–700 nových případů tohoto onemocnění, přičemž téměř polovina pacientů na něj umírá. U nejčastějších zhoubných nádorů této anatomické oblasti je navíc patrný dlouhodobě nepříznivý trend narůstající incidence,“ upozorňují lékaři.
U pacientů, kteří onemocnění přežijí, mohou přetrvávat závažné poruchy, včetně obtíží s příjmem potravy nebo mluvením. Významné mohou být také změny vzhledu, které mají zásadní dopad na kvalitu života.
Právě včasný záchyt přitom zásadně zlepšuje prognózu a je spojen s 80–90% šancí na přežití, a jak se ukazuje, pomáhají právě preventivní kampaně. Loni se do prvního ročníku zapojila v Česku pouze plzeňská fakultní nemocnice. Letos se k ní připojilo dalších pět fakultních a krajských nemocnic. Celkem v rámci kampaně přišlo na vyšetření přes 540 zájemců z celé republiky. Téměř polovinu všech vyšetření provedli právě lékaři z Plzně, a to nejen v nemocnicích.
Vyšetření ale neprováděli jen v nemocnicích, uspořádali například také přednášku v klatovské knihovně, kde součástí programu bylo právě preventivní vyšetření. Využilo jej tam 30 zájemců, přičemž 11 doporučili podrobnější prohlídku ve FN Plzeň.
„Zájem veřejnosti potvrzuje, že lidé o prevenci stojí, pokud jim nabídneme dostupnou a srozumitelnou cestu k vyšetření. Chceme dostat problematiku rakoviny dutiny ústní více do povědomí veřejnosti, upozornit na její první příznaky a ukázat, že preventivní vyšetření nemusí být nic nepříjemného ani bolestivého. Víme, že obavy ze zubařského křesla jsou stále poměrně rozšířené. I proto se snažíme přicházet za lidmi do míst, která běžně navštěvují, a ukázat jim, že není důvod prevenci odkládat,“ dodal Hauer.
Rakovina ústní dutiny se může projevovat i následujícími příznaky:
• Skvrny v ústní dutině. Podezřelé jsou zejména bolavé bílé skvrny, které nelze setřít, a také červené skvrny, které při dotyku snadno krvácejí. Ve většině případů mají tyto změny neškodnou příčinu, jako je například špatně padnoucí zubní náhrada nebo zánět. Někdy se však může jednat o přednádorový stav, ze kterého by se později mohl vyvinout zhoubný nádor. Pokud takové změny přetrvávají déle než dva týdny, měli byste si je nechat vyšetřit lékařem. Obvykle stačí, aby člověk sám pozoroval, zda nemá na ústní sliznici nějaké změny, a aby chodil na preventivní prohlídky k zubnímu lékaři.
• Nehojící se rána v ústech.
• Ztráta citlivosti v některé oblasti ústní dutiny (například na rtu, dásni nebo jazyku).
• Nateklý krk (kvůli zvětšeným krčním lymfatickým uzlinám).
• Potíže se žvýkáním, polykáním nebo mluvením.
• Silnější zápach z úst.
• Náhlé uvolnění zubu, které nelze vysvětlit nějakou „běžnou“ příčinou (např. parodontitidou
Zdroj: Národní zdravotnický informační portál