Komedie Copak je to za vojáka z roku 1987 nabídla neformální a úsměvný pohled na život československých výsadkářů. Ačkoliv se celý příběh tváří, že se odehrává v jedné jediné západočeské lokaci, režisér Petr Tuček s hercem Jiřím Langmajerem procestovali hned několik koutů republiky, od Janovic nad Úhlavou přes Mníšek pod Brdy až po Klatovy, aby sestavili věrohodnou mozaiku vojenského výcviku.
Zběsilý úprk do kasáren a maskovaná místa
Přesuny postavy svobodníka Kouby si vyžádaly značnou filmařskou kreativitu. Branku u domu jeho milenky, odkud v panice ráno vybíhá, nalezl štáb v Mníšku pod Brdy v Kytínské ulici. Následný zoufalý doběh na autobusovou zastávku, kde mu spoj přesně před nosem ujede, se točil v nedalekém Kytíně. Scéna, kdy Kouba zkouší naskočit na korbu projíždějícího náklaďáku Robur a úspěšně se na něj vyškrábe, vznikala pro změnu na křižovatce u Ostřetic. Samotný cíl této krkolomné cesty, zevnějšek kasáren, kam následně hrdina dobíhá, nasnímala kamera u Plánické ulice v Klatovech, tedy ve skutečném kasárenském objektu.
Cvičení v Klenové a střecha v Klatovech
Středobodem celého filmu je velké vojenské cvičení, kdy se takzvaní paragáni snaží nepozorovaně uniknout příslušníkům armády, Lidových milic a tehdejší Veřejné bezpečnosti. Samotný výsadek padákovým sesuvem točili filmaři u Klatov, avšak začátek ostrého honu v lesním a polním terénu vznikal mimo jiné u vsi Klenová. Právě zde si vojín Jirsa ušetří kroky, když seskočí na střechu jedoucího vojenského náklaďáku Lidových milicí. Štáb natáčel tuto riskantní jízdu mezi Klenovou a Klatovy, u obce Chaloupky.
Další pátrající vojáky umístil k rybníkům poblíž Běšin a prchajícího Koubu jedoucího v dodávce nasnímal u Opálky. Zadrženého zloděje s ukradenou výsadkářskou uniformou opět chytali na druhém konci mapy, v Mníšku pod Brdy.
Další slavná scéna s pronásledováním, kdy se vojín Šlapetka musí ukrývat na střeše vysoké průmyslové budovy před příslušníky VB, oživila velký podnik v Klatovech. Záběry filmaři pořídili ve skutečném Šumavském masokombinátu, a to za asistence místních zaměstnanců závodu i samotného ředitele.
Úprk se nevyhnul ani jiným objektům. Paragán Trůneček se po záchraně útěkem po vlaku dostal až do nádražní budovy v Zadní Třebani, kde unikal hlídce přes plot a zamířil dál k nedalekému Hlásné Třebani, kde přes řeku Berounku u tamního jezu plaval další z pronásledovaných vojínů. Na samotném Karlštejně se pak odehrála záchrana se skokem vojína Tekelyho z mostu do vody.
Od záchodků po finální úprk turistů
Zcela oddělenou lokací, maskovanou jako jeden filmový svět, byl záchytný bod pro Koubu. Nádraží zvané ve filmu Hrádek bylo ve skutečnosti už zmíněné nádraží v Zadní Třebani na Berounsku. Tamní staniční hostinec (Mašinka) posloužil pro scény, kde Kouba pozve dívky na malinovku a posléze v něm potká svého zlotřilého bývalého spolužáka, jehož nakonec bez slitování přiváže ve staničních umývárnách, aby se mu mohl pomstít.
Záchodky tehdy fungovaly v reálném provozu, na rozdíl od filmové doby dnes září rekonstruovaným kabátem. Závěrečný úprk hlavního hrdiny v převleku za západního turistu, kdy se Kouba jako jediný úspěšně vyhne všem nástrahám a pronikne přes všechny armádní zátarasy zpět do kasáren, filmaři naaranžovali v Čapkově ulici na kraji Klatov u bývalého domku vojenské stráže. Útroby kasáren už pak představovaly objekty armády v Janovicích nad Úhlavou, kde tehdy mimo jiné stál i kancelářský prostor obávaného velitele majora Průchy.
Snímek Copak je to za vojáka zopakuje stanice Prima MAX 28. listopadu od 13:40.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovamista, filmovyprehled, csfd).