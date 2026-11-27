Od čtvrtka 26. listopadu mohou fanoušci hororu, zejména klasických vyvražďovaček, zajít do kin na českého žánrového zástupce Thankskilling Day. Novinka z dílny zkušeného režiséra Petra Kubíka má ale trochu větší žánrové ambice, než jsme u nás zvyklí – chce se totiž prosadit na mezinárodním trhu, čemuž tvůrci přizpůsobili nejen natáčení v angličtině. Zvolený postup jim navíc prozatím vychází.
Zápletka českého hororu startuje přesně tak, jak jsme u typického slasheru zvyklí. Šestice mladých hrdinů, mezi nimiž najdete Američany, Čechy i Itala, si chce užít Den díkuvzdání v populární pražské únikovce, která leží na místě bývalého průmyslového areálu ČKD, v němž Sověti za dob komunismu dle příběhu z úst zaměstnance únikové hry Vladimíra Polívky prováděli pokusy na lidech. Na konci 80. let zde měl zmizet správce objektu společně se svou rodinou a traduje se, že jeho syn zůstal hluboko pod zemí a v pravidelných intervalech touží po krvi. Zprvu strašidelná historka, která má sloužit jako námět k týmovému plnění logických i fyzických her, se ovšem změní v krvavou realitu poté, co jeden po druhém začnou brutálně umírat pod kudlou nebezpečného vraha.
Režie se ujal známý žánrový experimentátor Petr Kubík, který se proslavil oblíbenou fantasy pohádkou Princezna zakletá v čase, z níž následně vytvořil úspěšné univerzum, a minulý víkend vyslal coby producent do světa fantasy Máma a táta jsou boží. S Thankskilling Day se ovšem vydal do zcela opačného žánru a režijně na něm spolupracoval se scenáristou JC Kovářem. „Mám rád městské legendy, protože vznikají kolektivní představivostí. Když jsem viděl katakomby pod bývalým areálem ČKD a jejich atmosféru, okamžitě mi bylo jasné, že právě tam bude žít spouštěč celého příběhu,“ říká k výrobě scénáře Kovář.
Snímek, který naplňuje tradiční propriety žánru a je na něm poznat, že Kubík s Kovářem mají nakoukáno a ví, jak a kde správně budovat napětí, ale má už od počátku daleko větší ambice než jen vystrašit české publikum, u něhož to mají ostatně tuzemské horory dlouhodobě složité. Od začátku příprav proto projekt vznikal s plány prorazit v zahraničí. Je proto kompletně natočený v angličtině (v níž je uváděn také v českých kinech) a zahraničnímu publiku je přizpůsobena také zápletka okolo Dne díkuvzdání či mezinárodní obsazení.
„Od začátku jsem věděl, že budeme film točit v angličtině a že míří na mezinárodní trhy. Tomu se přizpůsobilo i obsazení postav. Snímek vznikal jako distribution-driven project, což je v českém prostředí poměrně unikátní přístup. Celý projekt byl od začátku podřízen tomu, aby fungoval i za hranicemi,“ vysvětluje JC Kovář. V pestrém obsazení pak kromě Vladimíra Polívky, Sáry Korbelové či Tomáše Webera narazíte i na zahraniční herce Janu Findlay, Darrena Jenkinse-Johnstona a Fabia Morelliho. A sázka na zmiňované prvky autorům zatím vychází.
Snímek totiž ještě před českou premiérou získal amerického distributora, společnost SP Releasing ze skupiny SP Media Group producenta Stevena Paula, který se podílel na snímcích Ghost Rider a Ghost in the Shell. Vyvražďovačka, která se snaží atraktivně využít místnosti jednotlivých her, se tak pod názvem Red Escape vydá na americký trh. Zároveň si tvůrci odnesli ocenění Best Slasher Horror z mezinárodního hororového festivalu Bloody Mirror v gruzínském Tbilisi. Porota vyzdvihla práci s pravidly žánru i autentickým prostředím, jehož chodby, schodiště a tma umocňují napětí. Thankskilling zkrátka své mezinárodní ambice zatím naplňuje na jedničku. Uvidíme, zda se mu bude od tohoto týdne dařit i na českém rybníčku.
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Zdroj: Bontonfilm, Kinobox