Kolik žen ve svém okolí znáte, které v zimě místo kabátu nosí pelerínu? Nejspíš jich moc nebude. Tenhle volný přehoz bez rukávů přitom má francouzské jméno, ženy si ho oblíbily už dávno a módní svět ho tuto zimu objevuje znovu. Pro ženu po šedesátce může být pohodlnější a hezčí volbou než další kabát, který tlačí v ramenou.
Přehoz s francouzským jménem
Pelerína je volný svrchní oděv bez rukávů, který zakrývá ramena. Ruce z ní vystrčíte průhmaty, tedy štěrbinami v předním dílu. Kabelku nebo deštník tak udržíte bez potíží.
Název pochází z francouzského slova pèlerine, které znamená poutnice. Odvozuje se od slova pèlerin, tedy poutník, protože původně šlo o cestovní přehoz poutníků. Největší oblibu měly peleríny v dámské módě v 19. století, a to v Evropě i v Americe. V 50. letech 20. století k nim elegantní ženy nosily bílé rukavičky a splývavé peleríny oblékaly i filmové a módní hvězdy.
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Teď se peleríny vracejí. Kabáty-peleríny a ponča ukázaly na přehlídkách pro podzim a zimu 2025 značky Burberry a Toteme. V kolekcích pro rok 2026 se peleríny objevily u pařížských domů Dior, Celine a Alaïa. Jeden módní magazín v listopadu 2026 dokonce označil pelerínu za trendový kabát této zimy.
Proč vyhovuje ženám po šedesátce
Image konzultantka Oriona Robb v říjnu 2025 pro agenturu PA Media vyzdvihla, že pelerína působí elegantně a zároveň nenuceně. Tělo nesvírá a při chůzi se s ním přirozeně pohybuje. To ocení každá, komu vadí kabát, který tísní v podpaží.
Vlněná nebo kašmírová pelerína dobře hřeje a ramena nestahuje, takže ji přehodíte i přes sako nebo silný svetr. Lichotí různým postavám, musí ale dobře padnout. Nesmí být těsná ani příliš velká.
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Podle stylistky vydrží dobře střižená pelerína mnoho sezon. Francouzský výrobce Coulange tvrdí, že ji žena může nosit ve 30 i v 60 letech. Takovou eleganci bez věkové hranice si snadno osvojí i Češka po šedesátce.
S čím ji nosit a jak začít
Pro zimu volte vlnu nebo kašmír v tmavých a neutrálních odstínech, jako je černá, antracitová nebo námořnická modř. Kdo chce vzor, sáhne po klasické kostce, která se k vlněné peleríně výborně hodí.
Pelerína přidá objem nahoře, a proto má být dole střídmo. Hodí se úzké kalhoty k polokozačkám, tenké punčocháče pod sukni ke kolenům nebo jemný svetr, který těsně obepíná tělo. Kalhoty s hodně širokými nohavicemi si k peleríně raději neberte, celek by pak působil příliš mohutně.
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Na první pokus sázejte podle Oriony Robb na jistotu: vlna, pevnější střih a barva, která se nehádá se zbytkem šatníku, ať už je to černá, nebo odstín velbloudí srsti. Novou garderobu k ní kupovat nemusíte, stačí ji nosit k tomu, co už ve skříni máte.
Krátká, střední, nebo dlouhá?
Délka peleríny rozhoduje o tom, kam se v ní hodí vyrazit:
Délka Kam sahá K čemu se hodí krátká po loket nebo pas k dlouhé sukni nebo do auta střední po boky na každodenní pochůzky dlouhá ke kolenům až lýtkům na ples nebo do divadla
Pro první pelerínu je proto nejjistější střední délka po boky, kterou unosíte na nákup i na návštěvu. Dlouhou si nechte spíš na slavnostní příležitosti a rodinné oslavy.
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Pelerína nemá rukávy, a proto k ní patří dlouhé kožené rukavice, které zahřejí ruce i v mrazu. Celek hezky doplní baret nebo plstěný klobouk. Komu připadá pelerína příliš odvážná, může zkusit pletenou variantu nebo kardigan přehozený přes ramena a zapnutý jedním knoflíkem u krku.
K peleríně bez rukávů patří v mrazu dlouhé kožené rukavice a baret. Ilustrační foto.
Pelerínu skladujte na širokém polstrovaném ramínku, protože na háčku by se jí zdeformovala ramena. Kašmírovou pelerínu dávejte do čistírny jen jednou až dvakrát za sezonu.
Zdroje: https://www.wmagazine.com/fashion/capes-for-women-trend, https://www.nssmag.com/fr/fashion/43637/power-coat-hiver-cape-trend-2026, https://coulange1918.com/blogs/magazine-en/cape-femme-guide-complet-choisir-porter, https://coulange1918.com/en/blogs/magazine/womens-cape-coat-guide-how-to-choose-and-wear-this-symbol-of-timeless-elegance, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pelerína, https://en.wikipedia.org/wiki/Pelerine, https://www.rte.ie/lifestyle/fashion/2025/1016/1538903-how-to-wear-the-cape-coat-trend