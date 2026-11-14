Kolik bere německý elektrikář oproti českému? Rozdíl může přesáhnout 50 tisíc měsíčně

Rozdíl mezi platovým ohodnocením v Německu a Česku byl, je a ještě dlouho bude velký. Ale rozdíl až polovina platu je alarmující. Kolik si vydělá německý elektrikář oproti českému?
Když jsou platy v zahraničí úplně jinde
Všichni, kdo řeší platové ohodnocení v práci, vědí, že naše mzdy jsou oproti našim západním sousedům trochu jinde. A u poctivého řemesla to platí doslova dvojnásob. Pokud se podíváme na výplatní pásku elektrikáře, docela rychle zjistíme, že rozdíl mezi německým a českým pracovníkem dělá klidně i 50 tisíc korun měsíčně.
Hned na začátku je ovšem důležité říct, že pouhé srovnání platového průměru nestačí. Jiné peníze bere elektrikář s roky praxe a jiné čerstvý absolvent. Pojďme si platové podmínky elektrikářů rozebrat podrobněji.
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Kolik bere elektrikář v Německu podle úrovně mzdy?
Výše platu je uvedena podle oficiální statistiky u plného úvazku a je vyčíslena jako hrubá měsíční mzda.
|Úroveň mzdy
|Eura
|Přibližně Kč
|Dolní kvartil
|3 335 €
|80 914 Kč
|Medián
|3 935 €
|95 471 Kč
|Horní kvartil
|4 738 €
|114 953 Kč
Velké platové rozdíly jsou u elektrikářů hned po škole
Čerstvý elektrikář absolvent dostane v Česku zhruba 28 až 35 tisíc hrubého, zatímco jeho kolega v Německu dostane s ještě nezaschnutým inkoustem na výučním listu přes 3 100 eur, což v přepočtu činí asi 76 tisíc korun. Hned po vyučení dostane německý elektrikář oproti našemu více než dvojnásobek. Samozřejmě záleží na firmě a regionu, ale prvotní rozdíl je nezpochybnitelný a prokazatelný.
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Kolik bere elektrikář s praxí v Německu a v Česku?
Jaký je platový rozdíl u zkušených elektrikářů s praxí? Pokud se zaměříme na řadové elektrikáře, kteří provádějí klasickou elektroinstalaci v budovách, zlatý střed se aktuálně pohybuje kolem 45 100 korun hrubého, zatímco jeho německý kolega si přijde na 3 935 eur. Pro lepší představu: v přepočtu na koruny je to přes 95 tisíc měsíčně. Běžný německý elektrikář s praxí bere zhruba o 50 tisíc korun více, což je 2,1násobek české mzdy.
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Platové rozdíly elektrikářů v jednotlivých regionech v Německu
Tabulka obsahuje oficiální statistiku za práci na plný úvazek a částka je uvedena jako hrubá měsíční mzda:
|Region
|Hrubá mzda v eurech
|Přepočet na Kč
|Bádensko-Württembersko
|4 306 €
|104 472 Kč
|Severní Porýní-Vestfálsko
|4 050 €
|98 261 Kč
|Bavorsko
|4 006 €
|97 194 Kč
|Sasko
|3 327 €
|80 720 Kč
|Stuttgart
|4 559 €
|110 610 Kč
Kolik bere elektrikář v lepší firmě?
Možná si říkáte, že čím déle se budete řemeslu věnovat, tím lépe budete platově ohodnoceni. Skutečnost je ovšem trochu jiná. Zatímco zkušený český elektrikář si u prosperující firmy s dobrým jménem často polepší na 50 až 60 tisíc korun, ti nejlépe placení elektrikáři v Německu dostanou od 116 tisíc korun měsíčně a výše.
Ve chvíli, kdy si český elektrikář udělá razítko na revizního technika, si přijde už na pěkných 50 až 70 tisíc korun. Specialisté na PLC systémy potom dosahují platového ohodnocení od 60 do 80 tisíc korun. Ti, kteří zvládají řešit složité řídicí systémy a měření, už dostanou plat kolem 65 až 90 tisíc korun, což už se dá srovnat s německým platem a není třeba znát německý jazyk. Jenže než se elektrikář s výučním listem dostane na tuto částku, odteče v řece ještě hodně vody.
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Když se pracuje o kousek dál
Mnoho českých elektrikářů proto vyráží za prací do Německa natrvalo, nebo využívají turnusové montáže či dojíždění. U zahraničních montáží ještě výsledný příjem navýší příplatky, hrazené ubytování nebo cestovní náklady. Kdo chce tedy svou práci dělat za plat o polovinu vyšší než v Česku, musí ke své lásce k řemeslu přidat také trochu odbornosti nebo odvahy.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: arbeitsagentur.de, drevostavitel a robin.jobs cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz