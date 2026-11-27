Takhle otevřeně o svém zranění Lingr dosud nemluvil. Víc než pět týdnů po operaci v Poznani popsal v rozhovoru pro iSport večer, kdy ho odnášeli z trávníku, i týdny, kdy nemohl pořádně mluvit ani jíst. Pak vyslovil větu, která celý příběh mění: „Budu mít trvalé následky, ale mohlo to dopadnout mnohem hůř.“ O kolik hůř? Podle krakovské specialistky, ke které dojíždí, stačilo, aby rána přišla o deset centimetrů výš, a už by nemohl chodit. Jaké následky přesně má na mysli, veřejně dostupná část rozhovoru neupřesňuje. Je z ní ale vidět, jak se po jednom souboji změnil jeho všední den. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč Korony Kielce teprve pár dní začíná „trošičku kousat“.
Šestadvacátá minuta v Poznani
Neděle 18. října 2026, 17:30, stadion Lechu Poznaň. Kielce do 11. kola Ekstraklasy nastupují proti jednomu z nejsilnějších týmů soutěže a odjedou s debaklem 1:6. Výsledek se ale v kabině hostů brzy stal vedlejším.
Zhruba v polovině první půle jde Lingr do souboje s Radosławem Murawským, defenzivním záložníkem Lechu. Polský server CKsport ve své online reportáži zapsal střet do 26. minuty, některá média uvádějí 25. minutu. Lingr podle polských popisů vletěl do Murawského a narazil obličejem přímo na jeho rameno. Spodní část hlavy, plná rychlost, tvrdá kost proti kosti.
🚨 Ondřej Lingr z wiadomością do kibiców Korony Kielce. ❤️ 🗣️ „Cześć, Koroniarze! Chciałbym z całego serca podziękować Wam wszystkim za niesamowite wsparcie, które otrzymuję od Was, a także od całej drużyny i chłopaków z szatni. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Operacja przebiegła pomyślnie i od dziś zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najszybciej wrócić na boisko i znów walczyć dla Was oraz za te barwy. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę reprezentować Koronę Kielce. Przez najbliższe dni i tygodnie muszę skupić się na odpoczynku i powrocie do zdrowia. Takie momenty również są częścią piłki nożnej. Najważniejsze to się nie poddawać i wrócić jeszcze silniejszym. W tym czasie życzę całej drużynie powodzenia i samych dobrych wyników w dalszej części sezonu. Wierzę, że przed nami piękna przyszłość w Kielcach i że razem przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych chwil. Dziękuję, że jesteście ze mną! Twój Andrzejek”. Źródło: Ondřej Lingr (IG)— Kamil Pawelczyk – Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) October 19, 2026
Český hráč zůstal bezvládně ležet. Lékaři ho ošetřovali na trávníku, z úst mu tekla krev. Oficiální zápis Ekstraklasy uvádí jeho střídání ve 29. minutě, kdy ho nahradil Martin Remacle. Tři minuty mezi srážkou a střídáním tedy padly na ošetření a odnesení ze hřiště. Ze stadionu ho odvezla sanitka.
Za samotný zákrok sudí nikoho nepotrestal. Murawski sice dostal žlutou kartu, ale až v nastaveném čase první půle (45+2), a dostupné zdroje ji se střetem nespojují. Dodatečný disciplinární trest se v dostupných zdrojích neobjevuje. Polský Sportowy24 popsal srážku jako nešťastnou náhodu a připomněl, že Murawski Lingrovi poskytl první pomoc, snažil se ho kontaktovat a celou situaci nesl těžce. Korona mu za to později veřejně poděkovala.
Pro Lingra to měla být sezona nového začátku. Do Kielců přestoupil teprve koncem srpna z amerického klubu Houston Dynamo, kde za necelý rok a půl odehrál 43 zápasů v MLS, dal tři góly a přidal pět asistencí. V Polsku hrál sedm týdnů.
Krev, kost a rozříznutý jazyk
Diagnóza z Univerzitní nemocnice v Poznani zněla podle klubového komuniké tvrdě: částečně otevřená zlomenina pravého úhlu dolní čelisti s posunem. Lékaři ho operovali ještě v noci z neděle na pondělí. Korona poděkovala nemocnici za rychlou organizaci zákroku a Lechu za logistickou pomoc.
Čísla a latinské termíny ale neříkají, jak ten večer prožíval sám hráč. Lingr to v rozhovoru popisuje syrově: krvácel do úst, krev ho dusila, zlomená kost mu rozřízla část jazyka. V ústech cítil krev i úlomek vlastní čelisti.
Po operaci přišlo období, které sportovec zvyklý na denní zátěž snáší možná hůř než bolest. Nemohl nic dělat. Pořádně nemluvil, nejedl, pusu otevíral jen s obtížemi. První týdny léčby strávil doma v Česku. Psychicky je na tom podle svých slov už dobře a velký díl zásluh připisuje rodině. Začátky ale byly těžké.
Ještě z nemocnice poslal na Instagram vzkaz, že udělá všechno pro co nejrychlejší návrat. Trenér Korony přitom už tehdy mluvil o tom, že podzim je pro Lingra nejspíš u konce a vrátit by se mohl až na jaře.
Deset centimetrů
Nejsilnější moment celé výpovědi nepatří zlomenině, ale tomu, co se nestalo. Lingr dojíždí do Krakova za specialistkou, o níž veřejná část rozhovoru neprozrazuje jméno ani obor. Právě ona mu řekla, že kdyby rána přišla o deset centimetrů výš, mohl skončit tak, že by už nechodil.
Deset centimetrů. Zhruba šířka dlaně.
Lékařská literatura tu úvahu obecně podporuje. Americká akademie ortopedických chirurgů připomíná, že úrazy krční páteře mohou poškodit míchu a vést k dočasnému i trvalému ochrnutí od krku dolů. U Lingra nic takového diagnostikováno nebylo a zdroje nic podobného netvrdí. Jde o hypotetický scénář, který ale vysvětluje, proč hráč se zlomenou čelistí, rozříznutým jazykem a trvalými následky mluví o štěstí.
Podle nás je to nejznepokojivější část celého příběhu. Nešlo o loket ve vzduchu ani o skluz zezadu, tedy zákroky, které fotbal desítky let trestá a před kterými se hráči učí chránit. Šlo o rameno v běžném souboji. Takových střetů má každý ofenzivní hráč za zápas desítky.
Šest týdnů v tabulkách, realita podle lékaře
Pacientské materiály britské nemocniční sítě NHS uvádějí, že dolní čelist se po zlomenině hojí zhruba šest týdnů. Po celou dobu se doporučuje tekutá nebo měkká strava: polévky, kaše, smoothie, jogurty, dobře uvařené těstoviny, míchaná vejce.
Co přesně Lingr jedl, není veřejné. Vlastní jídelníček na míru mu sestavil nutriční specialista české reprezentace Honza Tobiška a hráč se ho podle svých slov držel. Nejdřív tekutá strava, pak měkčí jídla. Profesionální sportovec přitom potřebuje udržet svalovou hmotu, i když měsíc nemůže žvýkat. Takový plán je podle nás jednou z nejméně viditelných, ale nejdůležitějších služeb, které reprezentační tým může zraněnému hráči nabídnout.
V době rozhovoru, 26. listopadu, uplynulo od zranění 39 dní. Na papíře se tedy blížil konec léčby. Ve skutečnosti Lingr teprve pár dní zkouší kousat, tvrdé věci jíst nesmí a musí opatrně zatěžovat obě strany pusy.
Pro návrat na hřiště nerozhoduje kalendář. Odborný článek v časopise Orthopaedic Journal of Sports Medicine, který rozebírá zlomeninu čelisti u profesionálního fotbalového brankáře, připouští, že někteří sportovci se vrátí i dřív než za šest týdnů. Záleží ale na typu zlomeniny, na sportu, na riziku kontaktu, na postu a na ochranných pomůckách. U otevřené zlomeniny s posunem a u hráče, který žije ze soubojů, se dá čekat opatrnější postup. Rozhodne až specialista, zvládnuté žvýkání a tréninková zátěž bez bolesti.
Reprezentace bez něj a následky, které nejsou vidět
Česká reprezentace na Lingra v listopadu čekat nemohla. Do nominace na zápasy Ligy národů nepatřil, figuroval mezi zraněnými. Tým bez něj 12. listopadu prohrál doma se Španělskem 0:2 a o tři dny později v Chorvatsku 1:2. Pokud se trenérův odhad naplní, Lingr se do hry vrátí až na jaře a o místo v národním týmu bude znovu bojovat od začátku.
Zbývá otázka, kterou Lingr sám otevřel. Co znamenají trvalé následky? Dostupná část rozhovoru to nespecifikuje, a proto nebudeme spekulovat o zubech, citlivosti nervů, jizvách ani o skusu. Nic v dostupných zdrojích ale nenaznačuje, že by šlo o konec kariéry. Hráč i klub mluví o návratu.
Podle nás jde o něco jiného než sportovní katastrofu. Jedna srážka ramenem v obyčejném souboji dokázala fotbalistovi na týdny vzít základní věci: mluvit, jíst, otevřít pusu. A vzít mu může i to, o čem se v rozhovorech mluví nejmíň. Pocit bezpečí, když příště skočí do hlavičky nebo vletí do těla obránce. Kost se zhojí za šest týdnů. Hlava v souboji může potřebovat déle.
Lingr teď v Krakově počítá centimetry a doma sousta. Jednou zase přijde míč na hranici vápna a před ním bude stát obránce s ramenem v cestě. Teprve tehdy se ukáže, jestli do toho souboje půjde stejně jako 18. října v Poznani.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl