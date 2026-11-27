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Microsoft musel narychlo vydat mimořádnou aktualizaci pro Windows Server 2025. Listopadová bezpečnostní záplata totiž na některých serverech způsobovala kritickou chybu, která vedla k náhlému pádu operačního systému. Problém se týká specifických síťových konfigurací využívajících IPv6. Společnost proto 25. listopadu 2026 uvolnila opravný balíček KB5138318, který má závadu odstranit bez nutnosti restartovat server.
Potíže se objevily po instalaci bezpečnostní aktualizace KB5131077 z 10. listopadu. Ta byla distribuována prostřednictvím technologie Hotpatch, která umožňuje aplikovat vybrané opravy přímo za provozu. Právě její nasazení ale v určitých případech narušilo stabilitu systému.
Microsoft potvrdil, že postižené servery mohou skončit chybou 0x139, označovanou jako KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE. Jde o závažnou chybu jádra Windows, při které operační systém zastaví svůj běh. U serveru provozujícího firemní služby může takový výpadek znamenat nedostupnost aplikací nebo přerušení probíhajících operací.
Microsoft server
Foto: Magnific
Za pády stojí nečekaný problém s IPv6
Příčinou není samotné používání protokolu IPv6, ale způsob, jakým Windows Server 2025 po listopadové aktualizaci pracuje s některými síťovými trasami.
Konkrétně jde o servery, které mají povolenou funkci Router Advertisement (RA) a přijímají časově omezené směrovací informace prostřednictvím IPv6. Tato oznámení umožňují síťovým zařízením získávat informace o dostupných směrovačích a trasách bez nutnosti všechno nastavovat ručně.
Jednotlivé trasy přitom nemusí platit neomezeně. Jakmile uplyne jejich stanovená životnost, operační systém musí příslušné informace aktualizovat nebo odstranit ze směrovací tabulky.
Za běžných okolností jde o standardní síťovou operaci, které si správce serveru ani nevšimne. Po instalaci KB5131077 však právě vypršení časovače IPv6 trasy mohlo vyvolat kritickou chybu jádra a následný pád systému.
Microsoft upozorňuje, že závada postihuje pouze omezený počet zařízení. Není proto důvod předpokládat, že každý server s Windows Serverem 2025 nebo aktivním IPv6 bude automaticky nestabilní. Rozhodující je konkrétní síťová konfigurace a přítomnost problematické aktualizace. Oprava KB5138318 se instaluje bez restartu
Microsoft problém vyřešil vydáním mimořádné aktualizace KB5138318, která posouvá sestavení systému na 26100.33732. Oprava vyšla mimo pravidelný aktualizační harmonogram, což výrobce označuje termínem out-of-band (OOB).
Přestože reaguje na problémy způsobené bezpečnostní aktualizací, samotná KB5138318 není novou bezpečnostní záplatou. Jde o kumulativní opravný balíček zaměřený na stabilitu systému.
Pro správce serverů je podstatné, že se aktualizace na podporovaných zařízeních využívajících Hotpatch automaticky stahuje a instaluje prostřednictvím Windows Update. Změny se následně projeví bez restartování operačního systému.
Právě to je hlavní výhoda technologie Hotpatch. U běžných kumulativních aktualizací Windows Serveru bývá restart často nezbytný, což vyžaduje naplánovat servisní odstávku nebo zajistit přesun provozu na jiný server. Hotpatch umožňuje vybrané opravy aplikovat za běhu systému.
Technologie ovšem není automaticky dostupná na každé instalaci Windows Serveru. Microsoft ji podporuje například ve Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition a na způsobilých serverech zapojených do příslušného programu aktualizací prostřednictvím Azure Arc.
Správci by proto měli zkontrolovat, zda jejich zařízení využívá Hotpatch, jestli obdrželo listopadovou KB5131077 a zda už následně nainstalovalo KB5138318.
Oficiální dokumentace zároveň uvádí instalační předpoklady včetně základní aktualizace KB5126646 a požadované verze servisní komponenty Servicing Stack Update (SSU). Microsoft pro KB5138318 uvádí minimálně verzi SSU 26100.33634.
Podle aktuálních poznámek k vydání si Microsoft není vědom dalších známých problémů způsobených samotnou opravou KB5138318. To však neznamená, že jsou vyřešeny všechny komplikace spojené s listopadovými aktualizacemi Windows.
Ve stejném období totiž výrobce řeší také jiné potíže na Windows 11. Některé podnikové počítače zaznamenaly problémy s instalací nebo spouštěním aplikací a u zařízení využívajících bezpečnostní software Forcepoint DLP Endpoint Agent byly hlášeny komplikace s tiskem. Jde však o samostatné závady, nikoli o stejnou chybu, která způsobovala pády Windows Serveru 2025.
Zdroj: https://support.microsoft.com/en-us/servicing/os/hotpatch/windows-server-2025/2026/kb5138318-windows-server-2025-security-update https://support.microsoft.com/en-us/servicing/os/hotpatch/windows-server-2025/2026/november-kb5131077-windows-server-2025-hotpatch-update