Zapadnout do závěje představuje nepříjemnou situaci, která v zimě potká každého řidiče. Zbrklé prošlapávání plynu situaci pouze zhorší. Úspěšné vyproštění vyžaduje klid, správnou práci s ESP a osvědčené mechanické triky.
První vydatná sněhová nadílka každoročně zaskočí tisíce motoristů nejen na horských silnicích, ale také v městských ulicích a na sídlištních parkovištích. Ranní spěch do zaměstnání v kombinaci s čerstvým mokrým sněhem nebo nafoukanou závějí často končí bezmocným protáčením hnacích kol. V takové krizové chvíli většina řidičů instinktivně sešlápne plynový pedál až k podlaze v naději, že se vzorek pneumatiky prokouše k pevnému asfaltu. Výsledkem je však pravý opak, hnaná náprava se během několika sekund prohrabe hlouběji a vytvoří pod běhounem dokonale hladké kluziště, ze kterého se automobil bez cizí pomoci nedostane.
Sníh na střeše auta funguje jako neřízená střela. Proč nestačí tankový průzor a jaká hrozí pokuta Proč divoké vytáčení motoru situaci okamžitě zhorší
Když se pneumatika začne bez kontroly protáčet na sněhovém podkladu, dochází vinou tření ke vzniku velkého množství tepla. Tento lokální tepelný šok okamžitě roztaví mikroskopickou povrchovou vrstvu sněhových krystalů přímo pod rotujícím běhounem. Jakmile řidič na vteřinu povolí plyn, vzniklá vodní vrstvička na chladném podkladu bleskově zmrzne v kompaktní ledové zrcadlo.
Německý autoklub ADAC ve svých oficiálních doporučeních pro bezpečnou jízdu v zimě výslovně varuje, že prudké protáčení kol v hlubokém sněhu vytváří hluboká ledová koryta, z nichž je následný výjezd bez lopaty či posypového materiálu prakticky nemožný.
Druhým závažným důsledkem bezhlavého protáčení kol je rychlý úbytek materiálu pod nápravou. Kola odhazují kyprý sníh dozadu, karoserie klesá níže k vozovce a během chvíle dosedne podlahou na sněhovou lavici. V tomto momentě automobil uvízne takzvaně na břichu. Váha celého stroje se přenese z pružin a kol na kryty motoru, nápravnice a výfukové potrubí, takže pneumatiky ztratí potřebný svislý tlak na podložku. Kola pak volně visí ve vyhloubených jamkách a nemají šanci přenést žádnou hnací sílu na povrch cesty, i kdyby disponovala novým prémiovým obutím.
Před pokusem o vyjetí je nutné odházet sníh před všemi koly i zpod náprav a podvozku. Zrádné elektronické systémy aneb Proč ihned vypnout ESP
Moderní automobily jsou vybaveny celou řadou sofistikovaných elektronických bezpečnostních asistentů, mezi nimiž hraje klíčovou roli protiprokluzový systém ASR a stabilizační systém ESP. Během běžné jízdy na mokré či namrzlé vozovce tyto asistenty zachraňují životy, protože při detekci rozdílu v otáčkách jednotlivých kol okamžitě přibrzdí protáčející se kolo a současně uškrtí výkon pohonné jednotky. Jenže to, co vás chrání před smykem v táhlé zatáčce, se při uvíznutí v hluboké závěji stává největší překážkou k vyproštění.
Jakmile se totiž pokusíte rozjet v hlubokém závěji se zapnutým systémem ESP, čidla otáček kol zaznamenají okamžitý prokluz. Řídicí jednotka situaci vyhodnotí jako ztrátu stability a razantně omezí dodávku paliva do válců. Šlápnete na plynový pedál, ale otáčky motoru spadnou na volnoběh a motor se začne dusit, aniž by přenesl jakýkoli točivý moment na vozovku. Jak uvádí
Rakouský autoklub ÖAMTC ve svých technických pokynech pro zimní provoz vozidel, prvním krokem při uvíznutí v hlubokém sněhu musí být deaktivace protiprokluzového systému tlačítkem na palubní desce či v menu infotainmentu. Tím dovolíte pneumatikám kontrolovaný prokluz, který rozrazí horní vrstvu sněhu a umožní dezénu zachytit se o pevnější podklad.
U mnoha moderních automobilů má vypínací tlačítko dvě úrovně nastavení. Krátkým stiskem obvykle deaktivujete pouze protiprokluzový systém ASR, zatímco stabilizace podvozku zůstává aktivní v benevolentnějším režimu. Dlouhým podržením tlačítka po dobu několika sekund pak u některých značek vypnete asistenční systémy kompletně. Pro vyproštění z hlubokého sněhu plně postačuje první úroveň, tedy povolený prokluz kol. Po úspěšném zdolání závěje a návratu na zpevněnou silnici nezapomeňte systém opět zapnout, případně vyčkejte na automatickou reaktivaci při překročení určité rychlosti jízdy.
Osvědčená technika vyhoupání krok za krokem
Nejúčinnější řidičskou metodou pro vyproštění vozidla s pohonem jedné nápravy je takzvané vyhoupání nebo kolébka. Tento postup využívá kinetickou energii rozkývaného vozidla k překonání sněhových valů, které se vytvořily před a za běhouny pneumatik. Technika vyžaduje klid, soustředění a citlivou souhru mezi ovládáním spojky, plynu a řazení.
Nejprve srovnejte přední kola do naprosto přímého směru. Vytočená kola kladou v hlubokém sněhu obrovský valivý odpor a fungují jako radlice, která tlačí sníh před sebou a brání vozidlu v pohybu. Zařaďte první rychlostní stupeň a velmi jemně povolujte spojku s minimálním přidáním plynu. Jakmile vůz popojede o několik centimetrů dopředu a narazí na odpor sněhu, okamžitě sešlápněte spojku. Automobil se vlastní vahou zhoupne zpět do výchozí prohlubně.
V okamžiku, kdy se vůz vrací do zadní úvrati, zařaďte zpátečku a opět jemně zaberte vzad. Tímto synchronizovaným střídáním pohybu vpřed a vzad v rytmu přirozeného kmitání karoserie postupně prodlužujete vyjetou dráhu z původních deseti centimetrů na půl metru. Jakmile má automobil dostatečný rozběh, využijte získanou setrvačnost, plynule přidejte plyn a v horním bodě vyhoupnutí překonejte vytvořenou sněhovou překážku. Podle instrukcí expertů z instituce
Britský autoklub RAC je u vozidel s manuální převodovkou výhodnější rozjíždět se na druhý rychlostní stupeň, který výrazně sníží přenášený točivý moment a zabrání nekontrolovanému protočení kol. Pokud automobil dosedne břichem na uježděný sníh, pneumatiky zcela ztratí potřebný přítlak. Co dělat s automatickou převodovkou
U moderních vozidel vybavených dvouspojkovou či hydrodynamickou automatickou převodovkou je klasické rychlé vyhoupání technicky složitější, protože bleskové přepínání mezi režimy D a R může při nedodržení správného postupu poškodit jemnou vnitřní mechaniku převodovky. Nikdy nepřepínejte volič automatické převodovky mezi jízdou vpřed a vzad, dokud se vozidlo úplně nezastaví a nestojíte pevně na brzdovém pedálu.
Pokud váš automobil disponuje volbou jízdních režimů, přepněte převodovku do manuálního módu řazení a zvolte druhý rychlostní stupeň. Mnohé moderní vozy nabízejí také speciální zimní program označený jako Snow nebo Winter. Tento režim automaticky upraví odezvu škrticí klapky na sešlápnutí pedálu akcelerátoru, zjemní dávkování výkonu a rozjíždí vůz na vyšší převodový stupeň, aby se minimalizovalo riziko ztráty trakce. Při pokusu o vyjetí udržujte velmi lehký plyn a nechte hydroměnič či spojku plynule přenášet sílu na kola bez trhavých pohybů.
Ráno se vám rozsvítí kontrolka pneumatik, ale nikde není defekt. Viníkem může být obyčejný mráz Mechanická pomoc z kufru auta a příruční vyprošťovací triky
Pokud selže technika vyhoupání a pneumatiky se stále bezmocně otáčejí na uježděném podkladu, nastupuje na řadu mechanické zvýšení trakce. Nejúčinnějším a nejrychlejším pomocníkem, který má každý motorista přímo ve voze, jsou textilní nebo gumové podlahové autokoberečky. Vyjměte koberečky z prostoru pro cestující a položte je rubovou stranou nahoru přímo pod přední hranu hnacích kol.
Drsná struktura rubové strany koberce poskytne lamelám zimní pneumatiky okamžitý mechanický záběr, který dovolí vozidlu překonat kritických několik desítek centimetrů a vyhoupnout se na pevnější povrch. Odborníci z organizace
Britská motoristická asociace The AA doporučují mít v zimní výbavě skládací lopatku a pytlík s hrubozrnným pískem, kamennou drtí nebo kočkolitem na bázi jílu. Minerální stelivo pro kočky dokáže bleskově absorbovat vlhkost na ledovém korytě a vytvořit abrazivní mezivrstvu pro záběr dezénu.
Při odhazování sněhu lopatou se nesoustřeďte pouze na prostor bezprostředně před pneumatikami. Zásadní chybou bývá ignorování prostoru pod středem vozidla. Pokud podvozek dře o uježděný sněhový hřeben uprostřed vyjetých kolejí, musíte tento hřeben důkladně seškrábat a vyházet ven, aby se pružiny stlačily a váha motoru spočívala plnou silou na pneumatikách. Specializované testy trakce, které pravidelně publikuje
Německý autoklub ADAC, potvrzují, že hloubka dezénu pod čtyři milimetry snižuje záběrové schopnosti pneumatiky na sněhu o více než padesát procent, což dramaticky zvyšuje pravděpodobnost uvíznutí.
V nouzových situacích na zledovatělém podkladu může pomoci také krátkodobé mírné snížení tlaku v hnacích pneumatikách přibližně o půl baru. Tímto krokem se zvětší styčná plocha běhounu s podkladem a lamely získají větší prostor pro záběr. Tento postup je však přípustný pouze jako nouzové řešení pro překonání kritického úseku při nízké rychlosti chůze. Jakmile se dostanete na pevnou vozovku, musíte pneumatiky neprodleně dohustit na předepsaný tlak, aby nedošlo k poškození kordu pláště nebo ztrátě směrové stability vozu.
Metoda vyproštění Vhodnost pro situaci Hlavní výhoda Možná rizika Vyhoupání vozidla (kolébka) Mírné zapadnutí v kyprém sněhu Nevyžaduje žádné nářadí ani vystupování Přehřátí a spálení třecího obložení spojky Vypnutí systému ESP a ASR Zapadnutí na měkkém sněhovém podkladu Umožní plný přenos točivého momentu na kola Při přílišném plynu hrozí vyhlazení ledu Podložení autokoberečků Uvíznutí na vyleštěném ledovém korytě Okamžité zvýšení přilnavosti běhounu Riziko roztrhání koberečku nebo jeho vystřelení Odházení sněhu lopatou Auto dosednuté podvozkem na břicho Obnovení plného přítlaku kol na vozovku Fyzická náročnost a časové zdržení Podsypání pískem či kočkolitem Místní ledovatka a zmrzlý podklad Vysoká abrazivita a pohlcení povrchové vody Nutnost vozit materiál předem v kufru Připravenost rozhoduje o tom zda odjedete za pět minut
Zimní provoz na silnicích přináší situace, na které běžná letní rutina nestačí. Rozdíl mezi řidičem, který v kalamitní situaci stráví hodiny čekáním na odtahovou službu, a motoristou, který bezpečně odjede během pěti minut, spočívá výhradně v metodickém přístupu a skromné zimní výbavě. Malá skládací lopata na sníh, pracovní rukavice, balení kamenné drti a tažné lano s ocelovými oky by měly tvořit pevnou součást každého zavazadlového prostoru od listopadu do března.
Pokud všechny pokusy o samostatné vyproštění selžou a nezbývá než požádat kolemjdoucí nebo projíždějící řidiče o zatlačení či zapřažení na tažné lano, dbejte v prvé řadě na bezpečnost. Při tlačení vozidla se pomocníci nesmí opírat o plastové nárazníky, choulostivé světlomety ani zadní spoiler, kde hrozí prasknutí drahých dílů. Sílu je třeba směřovat do pevných sloupků karoserie a dbát na to, aby nikdo nestál v přímé dráze protáčejících se pneumatik, které mohou vymrštit ostré kusy ledu či kamení.
Při zapřahování na tažné lano používejte výhradně k tomu určená tovární tažná oka, která se u moderních automobilů zašroubovávají do závitu skrytého pod krytkou v nárazníku. Závitové oko musí být zašroubováno nadoraz, aby nedošlo k vytržení závitu při prudkém škubnutí. Tažné vozidlo by se mělo rozjíždět velmi plynule a s citem, zatímco řidič taženého automobilu spolupracuje zařazením druhého rychlostního stupně a jemným záběrem motoru v okamžiku, kdy se lano napne.
Zdroje fotografií Tlačení auta zapadlého ve sněhu na zasněžené silnici: Zdroj: Oregon Department of Transportation / Wikimedia Commons, licence CC BY 2.0. Odhazování sněhu lopatou od kol uvízlého auta: Zdroj: Oregon Department of Transportation / Wikimedia Commons, licence CC BY 2.0. Osobní automobil uvízlý v hluboké sněhové závěji: Zdroj: Ben Schumin / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 2.5.