Dům se nachází v pražské čtvrti Suchdol, v klidném prostředí nedaleko přírody. Veronika Žilková v něm žije už více než 40 let a za tu dobu se jeho podoba změnila k nepoznání. Původní nemovitost pořídila v 80. letech, kdy byla ještě na začátku své herecké kariéry. Tenkrát za ni prý zaplatila kolem 60 tisíc korun.
Z malého domku postupně vyrostlo velké rodinné sídlo
První výraznější přestavby souvisely se změnami rodinné situace. Po prvním manželství se provdala za Marka Navrátila, který se věnoval stavebnictví. Právě s ním se pustila do rozsáhlejších úprav. Dům získal další patro a postupně přibývaly nové obytné prostory.
Žilková se nikdy netajila tím, že má ráda praktické bydlení, které se přizpůsobuje životu rodiny. Nešlo tedy o jednorázovou nákladnou rekonstrukci, ale o postupné budování domova. Každá další etapa přinesla nové místnosti a více prostoru pro děti, kterých má herečka několik.
Dnešní podobu domu si můžete prohlédnout ve videu:
Dům dnes obývají dvě generace rodiny
Nemovitost je rozdělená na dvě samostatné části. V jedné bydlí syn Vincent Navrátil se svou partnerkou, ve druhé Veronika s nejmladší dcerou Kordulou.
Rozdělení vzniklo přirozeně s tím, jak děti dospívaly a zakládaly vlastní domácnosti. Herečka v minulosti prozradila, že synovi přenechala větší část nemovitosti i zahrady. Vincentovi připadá přibližně 70 procent, zatímco Veronika využívá zbývající část. Přesto zůstávají blízkými sousedy. Dokonce si někdy posílají zprávy, když se chtějí navštívit, přestože je od sebe dělí jen zahradní branka.
Venkovní prostor je důležitou součástí bydlení. Rodina má k dispozici zahradu a terasu s pohodlným posezením. Veronika ji v minulosti popisovala jako další obývací pokoj, jen bez střechy. V létě se zde odehrává velká část rodinného života.
Bazén patří k největším lákadlům domu
Zastřešený bazén je jedním z detailů, které obyčejné bydlení povýšily na luxusní
"V létě u bazénu žijeme. Agátiny děti sem chodí ráno, odpoledne zase kluci a já, když zbyde čas, tak si plavu v noci. Hodně ho využívala moje maminka, která možná i díky tomu, že plavala 20 bazénů denně, tak tu s námi byla téměř do 99 let," popsala Žilková v rozhovoru pro Blesk.
Nejnovější proměnu interiéru připravovala Kordula
Dům se ale neustále vyvíjí. Nejnovější větší úpravy interiéru zachytil v březnu 2026 server iDnes. Tentokrát se do plánování výrazně zapojila nejmladší dcera Kordula, kterou zajímá design a zařizování interiérů.
Výraznou změnou prošla především kuchyně. Původní bílou sestavu ve venkovském provensálském stylu nahradily přírodní a zemité odstíny. Kuchyň je propojená s jídelnou a obývacím pokojem, takže vznikl otevřený společenský prostor. Zvláštním prvkem je otočný panel s televizí, který lze nasměrovat podle toho, kde se právě rodina nachází.
Při výběru nových materiálů se myslelo i na domácí mazlíčky. V domě totiž žijí dva psi a dvě kočky, takže podlaha musí zvládnout poměrně náročný každodenní provoz.
Herečka si přitom zachovala i svůj vztah k domácímu tvoření. Když nenašla jídelní stůl podle svých představ, pořídila smrkové desky, nechala je upravit a sama je natřela tmavým olejem. V podkroví navíc vznikla soukromá tělocvična, kde se chce věnovat cvičení a natáčet videa pro své fanoušky.
Z malého domku tak během čtyř dekád vyrostl dvougenerační dům pro početnou rodinu. Kromě pohodlí a dostatku osobního prostoru poskytuje něco, co je pro Veroniku Žilkovou možná nejdůležitější: možnost být se svými blízkými pohromadě.
Zdroje článku: blesk.cz, idnes.cz, prozeny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová