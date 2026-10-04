Co Sovětský svaz tajil o smrti Lajky: Hrdinka, jejíž skutečný osud nebylo dovoleno znát

Sputnik 2 se přehřál a Lajka pravděpodobně zemřela už během prvních hodin letu. Pravdu, kterou telemetrická data naznačovala od počátku, nahradil na desítky let příběh vhodnější pro oslavu technologického triumfu.
Co zůstalo skryto za oficiálním příběhem
Sputnik 2 vznikl ve spěchu na politickou objednávku a nebyl vybaven systémem, který by Lajku dopravil zpět na Zemi. Fenka se sice dostala na oběžnou dráhu živá, během startu však prožívala extrémní stres a po několika hodinách přestaly přicházet spolehlivé údaje o jejích životních funkcích.
V kabině prudce rostla teplota, protože tepelná regulace nefungovala podle plánu. Sovětské úřady přesto vytvářely dojem, že Lajka žila několik dní a poté zemřela bez bolesti.
Až desítky let po letu se veřejně potvrdilo, že nepřežila ani první den. Mise přinesla důkaz, že živý organismus může zvládnout start a dosáhnout oběžné dráhy, zároveň však ukázala, jak snadno může být vědecký experiment podřízen politickému kalendáři.
Druhý triumf měl přijít za necelý měsíc
Když Sovětský svaz 4. října 1957 vypustil první umělou družici Sputnik 1, vyvolal tím ve Spojených státech technologický i politický šok. Kovová koule vysílající jednoduchý rádiový signál dokazovala, že sovětské rakety dokážou dopravit náklad na oběžnou dráhu. Stejná technologie mohla alespoň teoreticky posloužit také k dopravě jaderné hlavice na velkou vzdálenost.
Nikita Chruščov proto chtěl úspěch okamžitě zopakovat. Další výrazný kosmický čin měl být připraven k oslavám čtyřicátého výročí bolševické revoluce, které připadaly na začátek listopadu. Vývojový tým vedený hlavním konstruktérem Sergejem Koroljovem tak dostal na přípravu nové družice přibližně měsíc. Podle pozdějších vzpomínek účastníků nebyl čas na obvyklou dokumentaci, rozsáhlé zkoušky ani standardní kontrolní procedury. Sputnik 2 se rodil jako mimořádně urychlený projekt, jehož termín určovala politika, nikoli připravenost techniky.
Nová družice měla být mnohem těžší a působivější než první Sputnik. Vážila přibližně 508 kilogramů a na palubě nesla kabinu se živým pasažérem. Tím pasažérem nebyl člověk, nýbrž malá fenka vybraná mezi moskevskými toulavými psy.
Lajka nebyla prvním zvířetem ani prvním psem vyslaným do vesmíru. Zvířata už před ní absolvovala suborbitální lety, při nichž raketa dosáhla velké výšky, ale neobletěla Zemi. Lajka se měla stát prvním zvířetem, které skutečně vstoupí na oběžnou dráhu.
Toulavý pes byl pro kosmický program výhodou
Sovětští odborníci vybírali pro raketové pokusy psy z moskevských ulic záměrně. Předpokládali, že zvířata zvyklá přežívat hlad, zimu, hluk a nejistotu budou odolnější než psi vychovaní v domácnostech. Kandidátky musely být malé, klidné a schopné snášet dlouhodobý pobyt ve velmi stísněném prostoru. Upřednostňovány byly feny, protože pro ně bylo jednodušší navrhnout zařízení na odvádění tělesných odpadů.
Fenka později známá jako Lajka vystupovala také pod jinými jmény, nejčastěji jako Kudrjavka, tedy Kudrnka. Název Lajka, který lze přeložit jako „štěkající“, se prosadil až během veřejné prezentace mise. Nebyla čistokrevným sibiřským huskym, jak někdy uváděly dobové zprávy, ale drobným křížencem.
Příprava nebyla mírná. Psi byli zavíráni do stále menších prostor, zvykali si na vibrace, hluk, zrychlení a zařízení, která měla napodobit podmínky při startu. Lajka byla několik dní před vzletem umístěna přímo do kabiny Sputniku 2. Prostor jí dovoloval pouze omezený pohyb a její tělo bylo připojeno k senzorům sledujícím tep, dýchání a další fyziologické hodnoty.
Už v této chvíli lidé zapojení do mise věděli, že se nevrátí.
Let, pro který návrat nikdy neexistoval
Sputnik 2 nebyl návratovou lodí. Neměl tepelný štít, padáky ani jiný systém, který by umožnil bezpečný sestup z oběžné dráhy. Sovětský svaz tehdy ještě nedisponoval technologií, s níž by mohl živého pasažéra dopravit zpět.
Lajčina smrt proto nebyla důsledkem nečekaného neúspěchu při návratu. Návrat nebyl vůbec součástí plánu.
Původní představa počítala s tím, že fenka přežije v kabině několik dní. V některých verzích plánu měla před vyčerpáním kyslíku dostat potravu obsahující smrtelnou dávku jedu, aby nezemřela pomalu udušením. Ani tento scénář se však nenaplnil. Nedostatek času se projevil už krátce po startu v systému, který měl uvnitř družice udržovat snesitelné podmínky. NASA uvádí, že environmentální regulace nebyla kvůli uspěchanému vývoji připravena na delší let a žádné opatření pro záchranu Lajky nebylo vytvořeno.
Raketu se Sputnikem 2 vypustili 3. listopadu 1957. Zrychlení při startu dosahovalo přibližně pětinásobku běžské zemské gravitace. Lajčin tep vzrostl podle dochovaných záznamů asi na trojnásobek klidové hodnoty a frekvence dýchání se zvýšila přibližně čtyřikrát. Nebyla klidným cestujícím, jak později naznačovaly propagandistické popisy. Její fyziologické hodnoty ukazovaly silný stres.
Přesto přežila start a dosáhla oběžné dráhy. První, zásadní část experimentu tedy uspěla: živý savec vydržel zrychlení při startu a po dosažení stavu beztíže zůstal naživu.
Potom se však začalo prostředí uvnitř kabiny rychle zhoršovat.
Kabina se proměnila v past
Družice zůstala po dosažení oběžné dráhy spojena s částí nosné rakety způsobem, s nímž konstruktéři nepočítali. Problémy se separací a tepelnou izolací narušily fungování regulace teploty. Sputnik se navíc pohyboval po dráze, na níž byl dlouho vystaven slunečnímu záření.
Teplota v Lajčině prostoru rostla. Později zveřejněný tajný dokument z listopadu 1957 uváděl, že během třetího oběhu dosáhla přibližně 43 stupňů Celsia. Přenosy ze Sputniku byly nepravidelné a data částečná, takže není možné rekonstruovat každou minutu letu s naprostou jistotou. Pozdější odborné zprávy však dospěly k závěru, že Lajka zemřela v důsledku přehřátí a stresu už několik hodin po startu, pravděpodobně během prvních několika oběhů Země.
Nejčastěji se uvádí přibližně pět až sedm hodin. Jisté je především to, že nepřežila ani první den a že verze o týdnu života na oběžné dráze neodpovídala skutečnosti.
Sputnik 2 pokračoval bez živého pasažéra v letu ještě více než pět měsíců. Jeho baterie přestaly vysílat data v listopadu, družice však Zemi obíhala až do 14. dubna 1958, kdy vstoupila do atmosféry a shořela. Uvnitř zůstávalo Lajčino tělo.
Propaganda potřebovala klidnou hrdinku
Sovětské vysílání po startu pravidelně informovalo o stavu družice. Veřejnost získávala dojem, že Lajka žije a že mise pokračuje podle plánu. Některá oznámení ji udržovala při životě několik dní, jiné později naznačovaly, že zemřela po vyčerpání kyslíku nebo byla bezbolestně usmrcena předem připravenou potravou.
Jednotná oficiální verze vlastně nikdy neexistovala. Měnily se údaje o délce přežití i způsobu smrti. Společné měly jedno: vytvářely mnohem přijatelnější příběh, než jaký zaznamenaly přístroje.
Podle Smithsonian Institution sovětské vysílání tvrdilo, že Lajka žila ještě v době, kdy už byly její životní funkce dávno nezjistitelné. Západní tisk zpočátku dokonce spekuloval, že by mohla být zachráněna. Teprve postupně bylo přiznáno, že Sputnik 2 není vybaven pro návrat. Veřejnost pak dostala příběh o několika dnech života zakončených pokojnou smrtí.
Pro Sovětský svaz byla Lajka mimořádně užitečným symbolem. Malý pes umožňoval představit kosmický program jako lidský, srozumitelný a hrdinský. Její fotografie se objevovaly na známkách, pohlednicích, krabičkách zápalek i dalších předmětech. Fenka se stala populární tváří technologického vítězství, zatímco skutečné okolnosti její smrti zůstávaly za zdí státního tajemství.
Přiznat, že zemřela během několika hodin v přehřáté kabině, by znamenalo přiznat také cenu uspěchaného vývoje. Mise, prezentovaná jako důkaz převahy sovětské vědy, by současně odhalila, že politický termín dostal přednost před řádným testováním.
Pravda přicházela po částech
Pochybnosti o oficiální verzi existovaly dlouho, přesnější obraz se však skládal postupně až po rozpadu Sovětského svazu. V roce 2002 představil ruský vědec Dmitrij Malašenkov, který se na programu podílel, zprávu popisující smrt způsobenou přehřátím a stresem během prvních hodin letu. Právě tento údaj definitivně vytlačil starší příběh o několika dnech života.
Další podrobnosti přineslo zveřejnění dříve tajného dopisu, který byl už 10. listopadu 1957 odeslán nejvyššímu sovětskému vedení. Dokument popisoval prudké zvýšení teploty v kabině a následný výpadek údajů o dýchání, tepu, krevním tlaku a pohybu zvířete. Ukázal také, že lidé na nejvyšších místech dostávali podstatně střízlivější informace než veřejnost.
Ani pozdější dokumenty však nedovolují určit přesnou minutu smrti. Telemetrie byla neúplná, přenosová okna se kvůli neplánované dráze měnila a některé údaje si odporovaly. Základní závěr tím ale ovlivněn není: Lajka nezemřela po několika dnech kontrolovaného letu, nýbrž velmi brzy po startu v prostředí, které se stalo nesnesitelným.
Opravdu Lajka otevřela cestu člověku?
Je snadné přejít k opačnému zjednodušení a prohlásit celou misi za vědecky bezcennou. Takový závěr by nebyl přesný. Lajka ukázala, že živý organismus může přežít start orbitální rakety, silné přetížení i první fázi pobytu v beztíži. Data o jejím tepu, dýchání a reakcích pomohla potvrdit, že samotný vstup na oběžnou dráhu nemusí být pro savce okamžitě smrtelný.
Sputnik 2 zároveň demonstroval schopnost Sovětského svazu dopravit do vesmíru výrazně těžší náklad než první Sputnik. Pro americké pozorovatele šlo o jasný signál, že lety člověka do vesmíru už nejsou vzdálenou fantazií. NASA připomíná, že právě pohled na psa na oběžné dráze přesvědčil některé americké odborníky, že Sověti připravují skutečný pilotovaný program.
Jiná otázka však zní, zda získaná data ospravedlňovala způsob, jakým byla mise provedena. Oleg Gazenko, jeden z odborníků odpovědných za přípravu kosmických psů, později připustil, že množství získaných poznatků podle něj nebylo dostatečné, aby Lajčinu smrt ospravedlnilo.
První sovětští psi, kteří se z oběžné dráhy skutečně vrátili živí, byly Belka a Strelka v roce 1960. Jejich loď již měla návratový systém a mise se mnohem více blížila tomu, co bylo nutné vyzkoušet před letem člověka. Lajka tedy dokázala, že živý tvor může dosáhnout oběžné dráhy. Nedokázala ale, že může v kosmické lodi dlouhodobě přežít nebo se bezpečně vrátit.
Hrdinka příběhu, který si sama nevybrala
Lajka se často označuje za statečnou kosmonautku, průkopnici nebo hrdinku. Taková slova jsou lidským způsobem, jak dát jejímu osudu smysl. Fenka se však pro misi nerozhodla, nerozuměla politickému soupeření a nemohla vědět, proč byla po týdnech výcviku uzavřena do hlučné kovové kabiny.
Skutečná síla jejího příběhu proto nespočívá v představě vědomého hrdinství. Spočívá v kontrastu mezi obyčejným toulavým psem a obrovským státním aparátem, který z něj vytvořil symbol vlastní velikosti. Lajka byla dostatečně významná, aby její tvář obletěla svět, ale nikoli natolik významná, aby se kvůli ní odložil termín, dokončil návratový systém nebo alespoň veřejně přiznala pravda.
Sovětský svaz netajil pouze hodinu a příčinu její smrti. Tajil, jak málo času bylo na konstrukci družice, jak rychle se kabina přehřála a jak výrazně se skutečný průběh letu lišil od klidného příběhu předkládaného veřejnosti.
Lajka se skutečně zapsala do dějin kosmonautiky. Její příběh však není pouze kapitolou o vědeckém pokroku. Je také připomínkou, že za velkými technologickými vítězstvími někdy zůstává živý tvor, jehož utrpení se do slavnostního komuniké nevejde.
Věděli jste, že…
Jméno Lajka nebylo původním jménem fenky a v sovětských materiálech se objevovala také jako Kudrjavka. Sputnik 2 vážil více než šestkrát tolik co první Sputnik a jeho vypuštění mělo demonstrovat nejen pokrok kosmonautiky, ale také sílu sovětských nosných raket. Lajka oběhla Zemi přibližně jednou za 103 minut. Samotná družice poté bez živého pasažéra absolvovala tisíce dalších oběhů, než v dubnu 1958 shořela v atmosféře.
VÍCE Z HISTORIE
Zdroje: Kód Enigma [1], NASA – 60 Years Ago: The First Animal in Orbit [2], NASA History – Korolev and Sputnik [3], Smithsonian Magazine – The Sad, Sad Story of Laika [4], Smithsonian Air & Space – Laika Declassified [5], The New Yorker – Remembering Laika, Space Dog and Soviet Hero [6], img ai generated, FOTO wikimedia commons CC BY 4.0 [7]