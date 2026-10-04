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Co Sovětský svaz tajil o smrti Lajky: Hrdinka, jejíž skutečný osud nebylo dovoleno znát

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Dennívýzva
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Lajka se stala prvním zvířetem, které obletělo Zemi, a jedním z nejslavnějších symbolů počátku kosmického věku. Sovětská propaganda veřejnosti tvrdila, že malá fenka přežila na oběžné dráze několik dní a zemřela pokojně poté, co splnila svůj historický úkol. Skutečný příběh byl podstatně kratší a krutější.
Co Sovětský svaz tajil o smrti Lajky: Hrdinka, jejíž skutečný osud nebylo dovoleno znát

Co Sovětský svaz tajil o smrti Lajky: Hrdinka, jejíž skutečný osud nebylo dovoleno znát

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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