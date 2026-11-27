Aňa Geislerová pustila fanoušky do svého plovoucího útočiště v Praze, kterému sama říká bouda, schovávačka nebo doupě. Padesátiletá herečka si u vody splnila dětský sen o malé chatičce s kamny, i když hned na začátku dostala od místních varování před mrtvými kapry pod podlahou. Teď interiér nově upravila a vyhlíží mrazivou zimu, aby mohla ze břehu rovnou na brusle.
Dřevěná bouda v pražské zátoce
„Je to dřevěná bouda s kamínky, kapry a labutěmi okolo. Oáza klidu uprostřed Prahy. A to je vlastně zázrak,“ popsala Geislerová své místo na vodě. Do zátoky na Smíchově chodila roky za kamarády a tamní prostředí se jí zalíbilo natolik, že zatoužila po vlastním zázemí.
Když se naskytla příležitost pořídit si menší hausbót, nerozmýšlela se dlouho. „Moje bouda měla vodníka a člun. A tím bylo rozhodnuto,“ řekla. Podle jejích slov jde o splněný dětský sen o chatičce.
Život přímo na řece ale přinesl i situace, se kterými nepočítala. „Hned na začátku jsem dostala dobrou radu: Když kolem plave mrtvý kapr, je potřeba ho odstrčit. Jakmile vklouzne pod boudu, čeká vás pár týdnů nepěkného zápachu. A překvapilo mě i houpání. Když tu člověk zůstane delší dobu, může mít skoro mořskou nemoc. Ale mně to nevadí,“ popsala.
Po pracovních schůzkách v centru si tu zatopí v kamnech nebo rozdělá venku oheň a pozoruje volavky, racky, ryby i lidi kolem břehu.
Obrázek od dcery pod gaučem
Interiér nechala v dřevěném stylu s tlumenými béžovými tóny a starými kamny na dřevo v kuchyni. Důležitou roli v celém prostoru hrají osobní věci od blízkých. Na stěnách visí dva obrazy od přátel a zpod gauče vytáhla ve videu na Instagramu kresbu, kterou jí v devíti letech namalovala dcera Stella.
Nejsilnější vzpomínka ale visí přímo na okně v podobě starého záchranného kruhu od její švagrové, sestry manžela Zdeňka Janáčka, Kristýny Janáčkové. „Ten mi dala moje švagrová a v té situaci mě to hodně dojalo. Doslova mě rozbrečel a teď mi tady připomíná spoustu věcí,“ řekla ve videu na sociální síti.
Záběry z boudy vyvolaly pod příspěvkem řadu nadšených ohlasů a lidé si pochvalovali hlavně útulnou atmosféru. „To mě nějak rozebralo na molekulu,“ zaznělo v komentářích.
Podzimní brigády u řeky
Ideální den na vodě si představuje jednoduše: nakoupit jídlo a pití, zabydlet se, vařit, popíjet a psát. Ráda by vyrazila i na projížďku člunem, ten ale zrovna prochází rekonstrukcí. V zátoce ovšem netráví čas jen o samotě a společně s přáteli drží podzimní tradici. „Všichni se sejdeme, uklízíme přístav, hrabeme listí a pak narazíme sud a pečeme buřty. Všichni tu přespí, a to mám moc ráda,“ popsala.
Před začátkem adventu dala na Instagramu najevo, že má na zimu v boudě nachystáno a těší se na mrazy. „Věřím, že se tady stane ten zázrak, kdy zamrzne řeka a člověk může bruslit po zátoce, popíjet svařák a pak si zaleze sem do teplíčka a zachumlá se do pelíšku,“ řekla. K videu pak na sociální síti přidala vzkaz fanouškům: „Za chvíli je Advent a čas Pelíšků.. Na boudě je to ready.. A těšim se až zamrzne řeka.. jestli to teda ještě někdy zažijeme..:)“
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, idnes, blesk).