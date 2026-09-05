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Čínský Nostradamus předpovídá světu na rok 2027 strašné věci. Ještě nikdy se nemýlil

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Geopolitický analytik Jiang Xueqin, přezdívaný čínský Nostradamus, předpovídá pro rok 2027 sérii dramatických událostí. Podle něj USA uváznou v dlouhodobé pozemní válce s Íránem, zavede se povinný odvod mužů a ekonomika se zhroutí. Vše vyvrcholí občanskou válkou na americké půdě.
Čínský Nostradamus předpovídá světu na rok 2027 strašné věci. Ještě nikdy se nemýlil

Čínský Nostradamus předpovídá světu na rok 2027 strašné věci. Ještě nikdy se nemýlil

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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