Čínský Nostradamus předpovídá světu na rok 2027 strašné věci. Ještě nikdy se nemýlil

Čínsko-kanadský pedagog a politický komentátor Jiang Xueqin zveřejnil sérii znepokojivých předpovědí pro nadcházející roky. Analytik, který si vysloužil přezdívku čínský Nostradamus po úspěšných predikcích vítězství Donalda Trumpa v roce 2024 nebo zapojení USA a Izraele do konfliktu s Íránem, nyní varuje před dramatickými událostmi, které podle něj začnou už v příštím roce.
Pozemní invaze a dekáda války
Podle Jiangovy analýzy se situace v Íránu vyhrotí do plnohodnotné války, která si vyžádá americkou pozemní invazi. Tato operace podle něj uvězní USA v konfliktu na Blízkém východě na dlouhé roky.
"Všechny předpoklady pro občanskou válku by už měly být na svém místě. Celonárodní nespokojenost, nepokoje, protesty a povstání. Globální ekonomika by se měla do roku 2027 zhroutit," řekl Jiang v rozhovoru pro podcast hosta Jacka Neela.
Analytik dále svou vizi ještě konkretizoval:
"Myslím, že tato válka mezi Spojenými státy a Íránem bude pouze eskalovat. Neexistuje z ní žádná úniková cesta. Uvidíte pozemní invazi do Íránu, přičemž odhad, že tam Amerika uvízne na čtyři roky, je podle mě optimistický. Možná tam bude deset, dvacet let."
Jiang přirovnává potenciální americkou invazi do Íránu k historické katastrofě – bude to prý jako athénská invaze na Sicílii v roce 415 před naším letopočtem, která tehdejší Athény zásadně oslabila a přispěla k jejich pádu.
Povinný odvod a posílení ICE
Potřeba pozemních jednotek v Íránu podle Jianga donutí americkou vládu obnovit národní odvod, který by se dotkl mužů už od 18 let věku. Toto opatření má být zavedeno už v roce 2027.
Zároveň prý dojde k masivnímu posílení pravomocí Immigration and Customs Enforcement (ICE) ve všech velkých městech. Tato agentura má podle predikce získat bezprecedentní moc v souvislosti s přípravami na ekonomickou krizi.
"Do roku 2027 by měl být zaveden rámec pro národní odvody. ICE bude mnohem mocnější, než si lidé dokážou představit. Chtějí nasadit Národní gardu do všech velkých měst v Americe, protože se připravují na ekonomický kolaps," varuje komentátor.
Ekonomický kolaps a občanská válka
Čtvrtá klíčová předpověď se týká globálního ekonomického kolapsu v roce 2027. Spouštěčem má být opakované uzavírání Hormuzského průlivu, kterým prochází zásadní část světové ropy a plynu.
"Pokud Amerika tuto válku prohraje, bude to znamenat kolaps americké ekonomiky," zdůraznil Jiang. Části této predikce se už v roce 2026 naplnily – během americké bombardovací kampaně došlo k uzavření průlivu, což vyhnalo ceny ropy, plynu a hnojiv do výše. Zdražení se pak přelilo do cen potravin a dalšího zboží.
Analytik varuje, že další uzavření průlivu v roce 2027 by mohlo destabilizovat celý svět. Levná energie a rychlá doprava touto klíčovou vodní cestou podle něj drží pohromadě celý globální finanční systém.
Poslední předpověď se týká druhé americké občanské války. Jiang však nepředpokládá klasický konflikt dvou armád na americké půdě. Místo toho očekává masové nepokoje, protesty, pouliční boje a lokální povstání – především jako reakci na rostoucí přítomnost ICE a Národní gardy ve městech.
Do roku 2030 pak podle něj eskaluje větší střet mezi globalisty a nacionalisty jak v USA, tak v Evropě.
Metoda předpovídání bez magie
Na rozdíl od jasnovidců a věštců Jiang tvrdí, že používá tři konkrétní analytické nástroje. První spočívá v tom, že ke státům a lídrům přistupuje jako k hráčům pokeru – zkoumá, co každý z nich považuje za vítězství, a z tohoto cíle odvozuje jejich další kroky.
Druhým nástrojem je srovnávání současných událostí s historickými katastrofami. Pokud kdysi sebevědomá říše uvázla v dlouhé válce, používá tento vzorec jako varování.
Třetí metoda sleduje, v co nejaktivnější skupiny věří. Pokud náboženští nebo političtí hráči věří v biblická proroctví o konci světa, předpokládá, že budou jednat, jako by tento konec byl skutečným plánem.
Podle Jianga Trump věří, že mu Bůh dal misi zachránit Ameriku. Vítězství ve válce s Íránem je přitom volitelné – skutečným cílem má být udržení moci a zajištění třetího prezidentského funkčního období v roce 2028.
"Není v tom žádné ego. Jeho úkolem je získat třetí funkční období, aby mohl zachránit Ameriku," vysvětlil Jiang údajné motivace prezidenta Trumpa.
Své analýzy publikuje na populárním YouTube kanálu Predictive History, který má miliony zhlédnutí. Ačkoliv je v médiích často titulován jako profesor, ve skutečnosti je Jiang středoškolským učitelem v Pekingu a geopolitickým komentátorem bez řádného akademického titulu profesora.
Zdroje článku: dailymail.com, unilad.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý