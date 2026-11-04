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Kočka je masožravec, samotné maso jí ale nestačí. Jak se vyznat v krmivech?

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Na jednom obalu stojí „vysoký obsah masa“, na druhém „grain-free“ a třetí slibuje péči o citlivé zažívání. Jak poznat, co kočka skutečně potřebuje? „Začněte tím, že otočíte pytel a přečtěte si složení. Suroviny jsou uvedené sestupně podle hmotnosti a konkrétního označení, například sušené kuřecí maso vám řekne více než obecná fráze,“ radí Jan Andres, odborník na výživu značky Ontario. Při výběru ovšem nerozhoduje jen maso. Důležité je také rozlišit kompletní krmivo od doplňkového, při porovnávání složení granulí a konzerv zohlednit rozdílný obsah vody a přihlédnout k potřebám konkrétní kočky.
Krmení koček

Krmení koček

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.11.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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