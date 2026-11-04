Kočka je masožravec, samotné maso jí ale nestačí. Jak se vyznat v krmivech?

Na jednom obalu stojí „vysoký obsah masa“, na druhém „grain-free“ a třetí slibuje péči o citlivé zažívání. Jak poznat, co kočka skutečně potřebuje? „Začněte tím, že otočíte pytel a přečtěte si složení. Suroviny jsou uvedené sestupně podle hmotnosti a konkrétního označení, například sušené kuřecí maso vám řekne více než obecná fráze,“ radí Jan Andres, odborník na výživu značky Ontario. Při výběru ovšem nerozhoduje jen maso. Důležité je také rozlišit kompletní krmivo od doplňkového, při porovnávání složení granulí a konzerv zohlednit rozdílný obsah vody a přihlédnout k potřebám konkrétní kočky.
Kočka, která ochotně ochutná sýr nebo se dožaduje kousku pečiva, může působit jako nenáročný strávník. Její chutě však nejsou spolehlivým návodem pro sestavení jídelníčku. Kočky patří mezi striktní masožravce a mají specifické výživové potřeby, které sdílení lidského oběda ani psích granulí nepokryje. „Zásadní jsou pro ně mimo jiné aminokyseliny taurin a arginin. Taurin je nezbytný pro správnou funkci zraku a srdce, jeho dlouhodobý nedostatek může vést k závažnému poškození obojího. Arginin se zase účastní procesů, kterými tělo zneškodňuje toxický amoniak vznikající při metabolismu bílkovin,“ podotýká Jan Adres.
Z toho ale neplyne, že nejlepším jídelníčkem je miska samotného masa. Svalovina neposkytuje všechny potřebné živiny ve správném poměru. Jak tedy postupovat při výběru?
Otočte obal. Co přesně je uvnitř?
První vodítko nabízí seznam surovin. Jsou řazené sestupně podle hmotnosti při výrobě, a proto se vyplatí sledovat zejména jeho začátek. Hledejte konkrétně pojmenované živočišné zdroje, například sušené kuřecí maso, krůtí maso nebo lososa, a jejich uvedené podíly. Obecné označení „maso a výrobky živočišného původu“ poskytuje méně informací o použitých surovinách. Samo o sobě však ještě nedokazuje, že je krmivo nekvalitní. Pro majitele je především důvodem hledat další údaje nebo se na podrobnosti zeptat výrobce.
Pozornost si zaslouží i rozdíl mezi čerstvým a sušeným masem. Čerstvé obsahuje značné množství vody, zatímco sušené je koncentrovanější surovinou. Dvě stejně vysoká procenta proto nemusí znamenat stejný přínos do výsledného krmiva. Konkrétní představu o receptuře mohou dát například granule Ontario Exigent, určené pro vybíravé kočky: ve složení mají uvedeno 36 % sušeného kuřecího a 15 % čerstvého kuřecího masa. Takový údaj říká více než samotný nápis „s kuřecím“ na přední straně obalu.
Stejně pozorně čtěte informace o dalších složkách a konzervaci. Přehledná etiketa by měla pomoci zjistit, co výrobek obsahuje a proč. Výrazy jako „přírodní“, „superprémiové“ nebo „Clean Label“ ovšem nenahradí konkrétní složení a informace o výživové úplnosti.
Foto: Pixabay
Ani sto procent masa nemusí být celý oběd
Ještě než krmivo vložíte do košíku, najděte označení „kompletní“, nebo „doplňkové“. Právě tento rozdíl rozhoduje, zda výrobek může tvořit základ každodenního jídelníčku. „Doplňkové krmivo může obsahovat i sto procent masa, a přesto v něm nemusí být dostatek všech nezbytných živin, například vápníku. Vysoký podíl masa proto není totéž co kompletní výživa,“ upozorňuje Jan Andres.
Kompletní krmivo obsahuje potřebné živiny ve vhodném poměru pro kategorii zvířat, pro kterou je určené. Doplňkové slouží k obohacení jídelníčku. Toto rozlišení platí pro granule i mokrá krmiva: konzerva s lákavými kousky masa může být plnohodnotným krmivem, ale také pouze doplňkem.
Kočka přitom vedle bílkovin a tuků potřebuje i vitaminy a minerální látky. Vhodně zvolená vláknina může podporovat střevní funkci. Další součástí receptur mohou být například zdroje omega-3 mastných kyselin nebo rostlinné složky s antioxidačními látkami. Jejich přítomnost však nenahrazuje základní požadavek: vyváženost celého krmiva.
Stejnou pozornost vyžaduje domácí příprava. Samotné syrové ani vařené maso se nestane kompletním krmivem tím, že k němu majitel občas přidá vnitřnosti. Jídelníček je potřeba odborně sestavit, včetně poměru vápníku a fosforu a přísunu taurinu.
Má konzerva méně bílkovin než granule? Čísla mohou klamat
Na granulích je uvedeno 38 % bílkovin, na mokrém krmivu jen 10 %. Znamená to, že jsou granule jednoznačně lepší? Takové srovnání přehlíží vodu. „Mokré krmivo často obsahuje více než sedmdesát procent vody. Nižší procento bílkovin na etiketě proto automaticky neznamená nižší kvalitu,“ vysvětluje Jan Andres.
Pomůže jednoduchý modelový příklad. Pokud má konzerva 80 % vody, zbývá v ní 20 % sušiny. Obsahuje-li zároveň 10 % bílkovin, tvoří bílkoviny polovinu této sušiny. U granulí s 10 % vody a 36 % bílkovin vychází jejich podíl v sušině na 40 %. Na první pohled nižší číslo na konzervě tak může po zohlednění vody znamenat vyšší podíl bílkovin.
Ani tento výpočet ale sám neurčí vítěze. Ukazuje především, proč nelze mokré a suché krmivo posuzovat podle dvou čísel bez dalšího kontextu. Při kombinovaném krmení je navíc potřeba upravit porce: konzerva přidaná k celé denní dávce granulí představuje další energii.
Tip: Kočka na zahradě. Svobodný pohyb jí svědčí, pozor ale na nástrahy.
Bez obilovin neznamená bez sacharidů
Další výrazný nápis, který může ovlivnit nákup, zní „grain-free“. Bezobilná receptura ale automaticky neobsahuje méně sacharidů. Místo obilovin v ní mohou být například brambory nebo hrášek. „Sledujte celé složení. Pokud obiloviny nahradí jiná rostlinná surovina, samotný nápis grain-free vám o výsledné receptuře mnoho neřekne,“ říká Jan Andres.
Ani rýže nebo oves nejsou v kočičím krmivu automaticky nežádoucí. Správně zpracované rostlinné suroviny mohou poskytovat využitelnou energii a další živiny. Rozhoduje jejich množství, zpracování a celkové sestavení receptury.
Bezobilné krmivo také není synonymem hypoalergenního. Pokud kočku dlouhodobě trápí průjmy, zvracení nebo svědění, je vhodné hledat příčinu s veterinářem, místo opakovaného střídání pytlů podle nápisů na obalu.
Kotě, senior, citlivé zažívání: vybírejte podle své kočky
Jakmile máte jasno ve složení a kompletnosti, přichází další otázka: pro koho krmivo kupujete? Rostoucí kotě má jiné potřeby než dospělá kočka a její jídelníček se může měnit také s věkem, aktivitou nebo po kastraci.
Rozdíl ukazují například granule Ontario Kitten Chicken s 38 % hrubého proteinu a 20 % tuku oproti receptuře Ontario Sterilised 7+ pro starší kastrované kočky, která obsahuje 12 % tuku a také L-karnitin. Kotě potřebuje výživu pro růst a vývoj, u dospělé kočky je cílem udržovat odpovídající kondici. U seniora je nutné zohlednit také zdravotní stav, vyšší věk sám o sobě neznamená, že každá kočka potřebuje hubnout. „Kotěcí krmivo a receptura pro starší kočku nejsou zaměnitelné jen proto, že obě obsahují maso. Vybíráme je pro různé životní fáze a odlišné potřeby,“ připomíná Jan Andres.
Podobně mohou pomoci specializované receptury. Ontario Sensitive/Derma obsahuje probiotickou bakterii Enterococcus faecium pro podporu střevní mikroflóry. V receptuře Ontario Longhair zase najdete lněné semínko, lososový olej a sušený antarktický krill, tedy zdroje omega-3 mastných kyselin využívaných mimo jiné pro podporu zdravé kůže a srsti.
Název kategorie je ale vždy začátek výběru. Sledujte také, jak kočce krmivo vyhovuje: zda má stabilní hmotnost, dobře tráví a je v odpovídající kondici. Přetrvávající obtíže patří do ordinace, nikoli pouze do oddělení se specializovanými granulemi.
Mléko, šunka a sousední psí miska
O jídelníčku se nerozhoduje jen v obchodě. Často ho nenápadně mění drobnosti, které kočka dostane během dne: kousek sýra při snídani, šunka při přípravě večeře nebo zbylé maso z talíře. „Zbytky od oběda kočkám nedoporučuji. Bývají slané, kořeněné a tučné. Kravské mléko navíc mnoha dospělým kočkám způsobuje průjmy. Pokud chcete kočce přilepšit, vhodnější je masový pamlsek určený přímo pro ni,“ radí Jan Andres.
Malý kousek neochuceného, tepelně upraveného masa bez kostí může posloužit jako občasná odměna. Maso připravené pro lidský oběd už však může obsahovat nevhodné přísady. Syrové maso zase přináší mikrobiologická rizika a samo o sobě neřeší vyváženost výživy. Pamlsky i další přídavky proto patří do celkového denního příjmu, nikoli navíc k neomezené porci.
V domácnosti se psem je potřeba hlídat i výměny misek. Jednorázové ochutnání psích granulí zpravidla není důvodem k panice, jako dlouhodobá strava ale kočce nestačí. Psí krmivo není sestavené podle kočičích výživových nároků, včetně potřeby taurinu. Ani psovi by kočičí granule neměly pravidelně nahrazovat jeho vlastní krmivo.
Pět otázek, které si položit před nákupem
Než vyberete další balení granulí nebo konzervu, projděte si krátkou kontrolu:
- Je krmivo kompletní? Pokud je doplňkové, nemá tvořit celý jídelníček.
- Pro koho je určené? Zohledněte věk, kastraci, aktivitu, kondici a případné zdravotní potřeby.
- Vím, co obsahuje? Čtěte konkrétní suroviny a jejich podíly, nejen hesla na přední straně obalu.
- Porovnávám srovnatelné údaje? Procento masa není procento bílkovin a u mokrého krmiva je potřeba zohlednit vodu.
- Kolik toho kočka skutečně sní? Do denní dávky započítejte granule, konzervy i všechny odměny.
Dobře vybrané krmivo odpovídá potřebám konkrétní kočky a poskytuje jí úplnou výživu v přiměřené porci. Právě to by mělo rozhodnout, co nakonec skončí v její misce.
Zdroje info: Autor, Jan Andres
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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