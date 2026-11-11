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Novostavba z modulů je hotová. Bohumínská nemocnice má nové zázemí

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Bohumínská městská nemocnice získala nové administrativní zázemí za více než 40 milionů korun. Dvoupodlažní pavilon vznikl z 28 modulů, které firma vyrobila v Havlíčkově Brodě. Celá stavba zabrala devět měsíců.
Novostavba z modulů je hotová. Bohumínská nemocnice má nové zázemí

Novostavba z modulů je hotová. Bohumínská nemocnice má nové zázemí

Zdroj: město Bohumín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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