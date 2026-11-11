Damián Vondrášek točí pro ČT Žítkovské bohyně, v hlavní roli Kristýna Ryška

Další kniha spisovatelky Kateřiny Tučkové se stala předlohou pro televizní dílo. Po Vyhnání Gerty Schnirch (TV film Gerta Schnirch - 2026) filmaři točí šestidílnou minisérii Žítkovské bohyně, která vzniká v česko-slovenské koprodukci České televize, Negativ a Punkchart Films. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT. Režie Žítkovských bohyň (foto) se ujal Damián Vondrášek (Krev, Král Šumavy), scénář napsaly Hana Neničková a Sára Zeithammerová. V hlavní roli Dory Idesové diváci uvidí Kristýnu Ryšku, v dalších rolích pak Denisu Barešovou, Lucii Žáčkovou nebo Vladimíra Javorského. Natáčí se na mnoha místech České republiky, na Slovensku a také v rumunském Banátu ve dvou časových blocích - první do prosince 2026, druhý v průběhu jara 2027. Natáčení zavede filmový štáb mimo jiné přímo na Žítkovou, do míst, kde se příběhy skutečných bohyň po staletí odehrávaly.
"Po úspěšné adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch jde již o druhé dílo Kateřiny Tučkové, které převádíme na televizní obrazovku. Její romány přinášejí silné ženské příběhy zasazené do historických souvislostí, a právě to nás na nich mimořádně přitahuje. Žítkovské bohyně jsou navíc příběhem, v němž se prolíná několik časových rovin, skutečné historické události i svět lidových tradic," uvedla producentka Kateřina Černá (Negativ).
Žítkovské bohyně mají být podle ČT příběhem o ženské síle, rodinné paměti a tajemstvích předávaných napříč generacemi. "Vytváříme věrohodný obraz dávno zapomenutého světa. Drsná krajina Bílých Karpat, všudypřítomná víra v Boha mísící se s lidovou magií, a hlavně dědičná linie silných žen, které místní chovají v úctě jako nositelky moudrosti a poznání. Tento prastarý svět se v našem příběhu střetává s atraktivním prostředím divokých devadesátých let, a právě v nárazu těchto dvou světů vidím silný potenciál, který divákům přinese nadčasovou výpověď i o dnešní uspěchané době," komentoval Vondrášek.
Projekt získal podporu Státního fondu audiovize, slovenského Audiovizuálneho fondu, Zlínského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina. Česká televize Žítkovské bohyně uvede na ČT1 na podzim roku 2028.