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Damián Vondrášek točí pro ČT Žítkovské bohyně, v hlavní roli Kristýna Ryška

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Další kniha spisovatelky Kateřiny Tučkové se stala předlohou pro televizní dílo. Po Vyhnání Gerty Schnirch (TV film Gerta Schnirch - 2026) filmaři točí šestidílnou minisérii Žítkovské bohyně, která vzniká v česko-slovenské koprodukci České televize, Negativ a Punkchart Films. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT.
Damián Vondrášek točí pro ČT Žítkovské bohyně, v hlavní roli Kristýna Ryška

Damián Vondrášek točí pro ČT Žítkovské bohyně, v hlavní roli Kristýna Ryška

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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