Ornella Koktová se stylizovala do AI šlechtičny a sklízí výsměch. „To je tak, když někdo totálně ztratí soudnost," píší lidé

Na platformě Ornella LIFE se objevil „malý film“, jak ho sama autorka nazvala. Honosné dobové šaty, výrazný účes, šperky, prostředí připomínající zámecké zahrady a francouzský královský dvůr, to vše vygenerované umělou inteligencí. VIPŽivot zaznamenal, že Ornella Koktová v doprovodném textu přiznala, že video vzniklo za pomoci AI, a popsala ho jako alegorii „jarní situace naší rodiny“. Jenže publikum si alegorii přeložilo po svém. Do dvou dnů se z teaseru stal terč výsměchu, který překryl jakékoli sdělení o novém obsahu.
Šlechtična, kterou si nikdo neobjednal
Aristokratická póza, teatrální gesta, synteticky dokonalé prostředí, to vše vyvolávalo dojem, že se influencerka a její rodina stylizují do role šlechticů uprostřed dvorských intrik. Server eXtra.cz citoval reakce sledujících, které šly od ironie k tvrdému odsudku. „To je tak, když někdo totálně ztratí soudnost,“ napsal jeden z komentujících. Jiný přihodil, že proti tomuhle je „Svatba Jiřího Káry docela na pohodu film“. Padaly narážky na „Pepita“ i „Lvici“, ironizace celého příběhu kolem rodiny Koktových. Oproti jarní kauze kolem videa, na němž Josef Kokta křičel vulgárně na děti, se tentokrát neozvaly celebrity jako Veronika Arichteva nebo Eva Burešová.
Autenticita za paywallem, propagovaná syntetickým filmem
Tady je jádro paradoxu. Ornella LIFE se od svého únorového spuštění prodává jako „život bez filtru“, placená platforma s předplatným od 100 Kč měsíčně, kde rodina ukazuje, co se skutečně děje za zavřenými dveřmi. Josef Kokta pro iDNES přiznal, že i načasování starých rozvodových informací bylo součástí „promyšlené mediální kampaně“. Projekt je tedy od začátku stavěný jako produkt, ne jako spontánní zpověď. A právě proto AI teaser naráží. Pokud prodáváte autenticitu, nemůžete ji propagovat okázale umělým obrazem.
Alegorie o šlechtičně na francouzském dvoře není problém proto, že je vytvořená umělou inteligencí. Je problém proto, že říká přesný opak toho, co má projekt představovat. Publikum to přečetlo jako samoúčelnou pózu, a podle reakcí se sdělení rozpadlo dřív, než stihlo dorazit k paywallu. Přitom existují příklady, jak AI v komerčním obsahu fungovat může. Agentura Stink Social vytvořila pro startup Čočkýna spot s transparentním produkčním procesem, O2 spojilo AI rekonstrukci starých záběrů s reálně natočenými lidskými emocemi. Na druhém konci spektra stojí billboardová kampaň TV Nova, která sklidila kritiku za šest prstů a zkopírované obličeje.
Další článek v sérii, ne ojedinělý přešlap
Časová osa posledních měsíců ukazuje vzorec. V únoru spuštění projektu přes starou rozvodovou kauzu. Na jaře rozpad přátelství s Agátou Hanychovou. V dubnu video s Josefem Koktou křičícím na děti, po němž přišly reálné obchodní důsledky. A teď, v listopadu, AI teaser ke druhé sezóně, která má podle Koktových vlastních slov mapovat právě tohle všechno: „rozchod s Agátou, rozlitý barel i řvaní na děti“, jak to shrnul Josef Kokta pro Super.cz. Druhá sezóna startovala 5. listopadu, nové díly mají vycházet každou neděli. Veřejná čísla předplatitelů neexistují. U vlastní placené platformy ale může výsměch paradoxně zvyšovat zvědavost.
Od 2. srpna 2026 platí v Česku transparentnostní povinnosti podle AI Actu: komerční obsah vytvořený nebo upravený umělou inteligencí má být zřetelně označený. Český etický kodex férového influencera jde ještě dál a požaduje kontrolu AI výstupů před zveřejněním. Ornella použití AI v postu otevřeně přiznala. Alegorií o šlechtičně asi chtěla otevřít novou kapitolu rodinného příběhu. Místo toho otevřela debatu o tom, kde končí ambice a začíná sebeparodie. Odpověď zatím dávají hlavně komentáře pod článkem, a ty jsou jednoznačné.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová